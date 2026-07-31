«Пусть приедут и застрелят»: суд раскрыл шокирующую причину звонка о бомбе в Астане

В Астане суд вынес приговор 34-летнему мужчине, который сообщил о якобы заложенной бомбе возле здания управления полиции. Во время разбирательства выяснилось, что причиной поступка стали не корыстные мотивы, а тяжёлое эмоциональное состояние, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
Инцидент произошёл поздней осенью прошлого года возле здания управления полиции района Байконыр в Астане.
34-летний житель столицы позвонил на канал экстренных служб 102 и заявил, что оставил взрывное устройство на скамейке рядом с отделом полиции.
После сообщения на место прибыли сотрудники правоохранительных органов. Однако информация о бомбе не подтвердилась — вызов оказался ложным.
Во время судебного заседания мужчина полностью признал свою вину и раскаялся.
"Умысла причинять вред обществу не было, а было только одно желание, чтобы его убили. Подробностей не помнит. После задержания сотрудники полиции сообщили ему, что он сделал. С ним проводила беседы психолог и объяснила, что он не виновен в смерти мамы, и он всё переосмыслил. Данный проступок стал для него уроком, он понял, что так делать нельзя", — также следует из приговора.
Как выяснилось, несколько лет назад он пережил тяжёлую семейную трагедию. В 2020 году его мать умерла от коронавирусной инфекции. Мужчина винил себя в том, что не был рядом с ней в последние часы жизни.
О своих переживаниях он не рассказывал близким, а со временем начал злоупотреблять алкоголем.
В судебном приговоре приведены его слова:
«В тот период времени он просто существовал, не жил. Изначально он громко кричал, чтобы как-то облегчить боль, но со временем и это перестало срабатывать».
По словам мужчины, позже он увидел в Instagram публикацию о человеке, который сообщил о бомбе и был застрелен полицейскими.
После этого он несколько раз звонил в экстренные службы и заявлял о якобы совершённых преступлениях или оставленных взрывных устройствах.
В суде установили, что целью этих действий было не причинение вреда людям, а желание, чтобы сотрудники полиции приехали и применили к нему силу.
Ранее мужчину уже привлекали к административной ответственности за заведомо ложные вызовы специальных служб.
Перед очередным сообщением о бомбе у здания полиции мужчина употребил алкоголь, чтобы решиться на поступок.
В суде он пояснил, что не хотел причинить вред окружающим.
«Умысла причинять вред обществу не было, а было только одно желание, чтобы его убили. Подробностей не помнит», — говорится в материалах дела.
После задержания с ним работал психолог. Специалист объяснила мужчине, что он не несёт ответственности за смерть матери, после чего он, по его словам, переосмыслил ситуацию.
Мужчина просил не отправлять его в колонию и дать возможность исправиться.
Однако суд посчитал необходимым назначить ему реальное наказание — два года лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности.
Кроме того, во время отбывания наказания ему предстоит пройти лечение от алкогольной зависимости.
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