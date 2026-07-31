«Пусть приедут и застрелят»: суд раскрыл шокирующую причину звонка о бомбе в Астане

В Астане суд вынес приговор 34-летнему мужчине, который сообщил о якобы заложенной бомбе возле здания управления полиции. Во время разбирательства выяснилось, что причиной поступка стали не корыстные мотивы, а тяжёлое эмоциональное состояние, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: Polisia.kz

Мужчина сообщил о бомбе возле управления полиции

Инцидент произошёл поздней осенью прошлого года возле здания управления полиции района Байконыр в Астане.

34-летний житель столицы позвонил на канал экстренных служб 102 и заявил, что оставил взрывное устройство на скамейке рядом с отделом полиции.

После сообщения на место прибыли сотрудники правоохранительных органов. Однако информация о бомбе не подтвердилась — вызов оказался ложным.

В суде раскрылась причина поступка

Во время судебного заседания мужчина полностью признал свою вину и раскаялся.

"Умысла причинять вред обществу не было, а было только одно желание, чтобы его убили. Подробностей не помнит. После задержания сотрудники полиции сообщили ему, что он сделал. С ним проводила беседы психолог и объяснила, что он не виновен в смерти мамы, и он всё переосмыслил. Данный проступок стал для него уроком, он понял, что так делать нельзя", — также следует из приговора.

Как выяснилось, несколько лет назад он пережил тяжёлую семейную трагедию. В 2020 году его мать умерла от коронавирусной инфекции. Мужчина винил себя в том, что не был рядом с ней в последние часы жизни.

О своих переживаниях он не рассказывал близким, а со временем начал злоупотреблять алкоголем.

В судебном приговоре приведены его слова:

«В тот период времени он просто существовал, не жил. Изначально он громко кричал, чтобы как-то облегчить боль, но со временем и это перестало срабатывать».

Ложные звонки стали способом привлечь внимание

По словам мужчины, позже он увидел в Instagram публикацию о человеке, который сообщил о бомбе и был застрелен полицейскими.

После этого он несколько раз звонил в экстренные службы и заявлял о якобы совершённых преступлениях или оставленных взрывных устройствах.

В суде установили, что целью этих действий было не причинение вреда людям, а желание, чтобы сотрудники полиции приехали и применили к нему силу.

Ранее мужчину уже привлекали к административной ответственности за заведомо ложные вызовы специальных служб.

Перед звонком мужчина выпил алкоголь

Перед очередным сообщением о бомбе у здания полиции мужчина употребил алкоголь, чтобы решиться на поступок.

В суде он пояснил, что не хотел причинить вред окружающим.

«Умысла причинять вред обществу не было, а было только одно желание, чтобы его убили. Подробностей не помнит», — говорится в материалах дела.

После задержания с ним работал психолог. Специалист объяснила мужчине, что он не несёт ответственности за смерть матери, после чего он, по его словам, переосмыслил ситуацию.

Суд назначил реальный срок

Мужчина просил не отправлять его в колонию и дать возможность исправиться.

Однако суд посчитал необходимым назначить ему реальное наказание — два года лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности.

Кроме того, во время отбывания наказания ему предстоит пройти лечение от алкогольной зависимости.