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31.07.2026, 09:21

50 тысяч на школьника: в Казахстане начали раздавать деньги перед 1 сентября

Новости Казахстана 0 1 828

С 1 августа в Казахстане начнется ежегодная выплата помощи семьям для подготовки детей к школе. Около 450 тысяч школьников из социально уязвимых категорий получат поддержку в рамках фонда «Всеобуч», сообщает Lada.kz. 

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков
Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Казахстане выделили 23 миллиарда тенге на подготовку детей к школе

В Казахстане стартует традиционная кампания по оказанию материальной помощи семьям перед началом нового учебного года. В рамках фонда «Всеобуч» поддержку смогут получить школьники, которые относятся к социально уязвимым категориям.

На эти цели из местных бюджетов предусмотрено около 23 миллиардов тенге. Средства предназначены для приобретения необходимых вещей к школе — одежды, обуви, канцелярских товаров и других принадлежностей.

Кампания продлится до 30 сентября 2026 года.

Размер помощи увеличился

В 2026 году минимальный размер выплаты составит 50 851 тенге на одного ребенка. Это на 10 процентов больше, чем в прошлом году.

При этом в некоторых регионах сумма помощи может быть выше. Итоговый размер выплаты зависит от возможностей местных бюджетов и решений региональных властей.

Кто сможет получить деньги

Материальная поддержка предусмотрена для следующих категорий школьников:

  • детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
  • учащихся из малообеспеченных семей;
  • детей из семей, которые получают адресную социальную помощь;
  • школьников, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Как оформить выплату

Чтобы получить помощь, родителям или законным представителям ребенка необходимо обратиться в организацию образования, где он обучается.

Для оформления выплаты потребуется предоставить необходимые документы. После подтверждения права на поддержку выделенные средства можно будет направить на подготовку ребенка к новому учебному году.

В Министерстве просвещения отметили, что главная цель кампании — помочь семьям своевременно приобрести все необходимое для обучения детей и обеспечить равные возможности для школьников.

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