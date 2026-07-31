Wildberries начал выплаты казахстанским продавцам: кто получит деньги за потерянные товары

Wildberries запустила второй этап выплат предпринимателям, чьи товары пострадали на логистических объектах компании. В программу вошли более 97 тысяч продавцов, среди которых могут быть и казахстанские селлеры, сообщает Lada.kz со ссылкой на finratings.kz.
Маркетплейс Wildberries подтвердил проведение второго этапа выплат продавцам, чьи товары были повреждены или уничтожены в результате атак на логистические объекты компании.
Как сообщили в пресс-службе площадки, во второй транш вошли более 97 тысяч представителей малого и среднего бизнеса.
При этом речь не обязательно идет о новых получателях. В список также могли попасть предприниматели, которым ранее уже перечисляли средства в рамках первого этапа поддержки.
В компании уточнили, что деньги будут зачислены на балансы продавцов в личных кабинетах. После этого предприниматели смогут вывести средства по стандартному графику выплат.
Для казахстанских предпринимателей выплаты стали особенно важными. Ранее представители местного бизнеса сообщили о значительных потерях из-за повреждения товаров на складах Wildberries.
По данным председателя Ассоциации представителей электронной торговли ECOMMERCE-KZ Хамита Кашикова, последствия атак затронули более 150 из 250 участников объединения.
Общий ущерб казахстанских продавцов оценивался почти в 2 млрд тенге. При этом потери отдельных предпринимателей составляли от 300 тысяч до 200 млн тенге.
Некоторые продавцы отмечали, что потеряли крупные партии товаров, которые находились на складах маркетплейса.
Wildberries не раскрыла подробную информацию о распределении выплат между странами и не уточнила, сколько именно казахстанских предпринимателей вошли во второй этап.
Однако компания указала, что выплаты предназначены продавцам, чьи товары находились на пострадавших логистических объектах.
Это означает, что казахстанские селлеры также могут рассчитывать на поддержку, если их продукция хранилась на этих площадках.
Окончательно подтвердить участие в программе предприниматели смогут только после появления информации о начислении в личном кабинете или получения уведомления от Wildberries.
Несмотря на запуск второго транша, многие вопросы пока остаются открытыми.
Wildberries не сообщила:
Таким образом, сам факт участия в программе еще не означает полного возмещения потерь.
Для одного предпринимателя выплата может покрыть значительную часть ущерба, тогда как для другого она может оказаться лишь частичной компенсацией.
Первый этап выплат маркетплейс ранее направил более чем 88 тысячам предпринимателей.
Кроме денежных перечислений компания заявила о дополнительных мерах поддержки бизнеса:
Однако эти меры не заменяют компенсацию стоимости товаров, которые были утрачены или повреждены.
Казахстанским селлерам, которые ожидают выплаты, рекомендуется проверить:
Также предпринимателям стоит сохранить документы о закупках, отчеты об остатках, информацию о поставках и переписку со службой поддержки.
Эти данные могут понадобиться, если выплата окажется ниже ожидаемой или часть товара не была учтена.
Ситуация с повреждением логистических объектов Wildberries вновь подняла вопрос зависимости казахстанских продавцов от зарубежной инфраструктуры.
Даже если товар принадлежит предпринимателю из Казахстана, его хранение на иностранных складах создает дополнительные риски — от перебоев в работе до сложностей с компенсацией ущерба.
Для части бизнеса это стало аргументом в пользу развития собственных логистических центров внутри Казахстана.
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