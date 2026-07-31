Wildberries начал выплаты казахстанским продавцам: кто получит деньги за потерянные товары

Wildberries запустила второй этап выплат предпринимателям, чьи товары пострадали на логистических объектах компании. В программу вошли более 97 тысяч продавцов, среди которых могут быть и казахстанские селлеры, сообщает Lada.kz со ссылкой на finratings.kz.

Фото: Андрей Гордеев / Ведомости

Второй транш выплат получили более 97 тысяч предпринимателей

Маркетплейс Wildberries подтвердил проведение второго этапа выплат продавцам, чьи товары были повреждены или уничтожены в результате атак на логистические объекты компании.

Как сообщили в пресс-службе площадки, во второй транш вошли более 97 тысяч представителей малого и среднего бизнеса.

При этом речь не обязательно идет о новых получателях. В список также могли попасть предприниматели, которым ранее уже перечисляли средства в рамках первого этапа поддержки.

В компании уточнили, что деньги будут зачислены на балансы продавцов в личных кабинетах. После этого предприниматели смогут вывести средства по стандартному графику выплат.

Казахстанские продавцы заявляли об ущербе почти на 2 млрд тенге

Для казахстанских предпринимателей выплаты стали особенно важными. Ранее представители местного бизнеса сообщили о значительных потерях из-за повреждения товаров на складах Wildberries.

По данным председателя Ассоциации представителей электронной торговли ECOMMERCE-KZ Хамита Кашикова, последствия атак затронули более 150 из 250 участников объединения.

Общий ущерб казахстанских продавцов оценивался почти в 2 млрд тенге. При этом потери отдельных предпринимателей составляли от 300 тысяч до 200 млн тенге.

Некоторые продавцы отмечали, что потеряли крупные партии товаров, которые находились на складах маркетплейса.

Попадут ли казахстанские продавцы во второй транш

Wildberries не раскрыла подробную информацию о распределении выплат между странами и не уточнила, сколько именно казахстанских предпринимателей вошли во второй этап.

Однако компания указала, что выплаты предназначены продавцам, чьи товары находились на пострадавших логистических объектах.

Это означает, что казахстанские селлеры также могут рассчитывать на поддержку, если их продукция хранилась на этих площадках.

Окончательно подтвердить участие в программе предприниматели смогут только после появления информации о начислении в личном кабинете или получения уведомления от Wildberries.

Компания не раскрыла размер компенсаций

Несмотря на запуск второго транша, многие вопросы пока остаются открытыми.

Wildberries не сообщила:

общий объем перечисленных средств;

принцип расчета выплат;

учитывается ли только стоимость товара или также потерянная прибыль;

сколько денег направлено продавцам из Казахстана;

какую часть фактического ущерба покрывают выплаты.

Таким образом, сам факт участия в программе еще не означает полного возмещения потерь.

Для одного предпринимателя выплата может покрыть значительную часть ущерба, тогда как для другого она может оказаться лишь частичной компенсацией.

Какие меры поддержки уже предоставила Wildberries

Первый этап выплат маркетплейс ранее направил более чем 88 тысячам предпринимателей.

Кроме денежных перечислений компания заявила о дополнительных мерах поддержки бизнеса:

льготных условиях хранения товаров;

снижении части логистических расходов;

увеличении скидок для покупателей за счет средств компании;

кредитных каникулах от WB Банка;

отмене платы за обслуживание счетов;

отмене комиссий за отдельные переводы.

Однако эти меры не заменяют компенсацию стоимости товаров, которые были утрачены или повреждены.

Что нужно проверить продавцам

Казахстанским селлерам, которые ожидают выплаты, рекомендуется проверить:

баланс в кабинете продавца Wildberries;

детализацию начислений;

перечень товаров, признанных поврежденными или утраченными;

сообщения от маркетплейса через официальные каналы.

Также предпринимателям стоит сохранить документы о закупках, отчеты об остатках, информацию о поставках и переписку со службой поддержки.

Эти данные могут понадобиться, если выплата окажется ниже ожидаемой или часть товара не была учтена.

Почему вопрос складов за рубежом стал важным для Казахстана

Ситуация с повреждением логистических объектов Wildberries вновь подняла вопрос зависимости казахстанских продавцов от зарубежной инфраструктуры.

Даже если товар принадлежит предпринимателю из Казахстана, его хранение на иностранных складах создает дополнительные риски — от перебоев в работе до сложностей с компенсацией ущерба.

Для части бизнеса это стало аргументом в пользу развития собственных логистических центров внутри Казахстана.