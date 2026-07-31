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31.07.2026, 10:49

Футбольный конфликт века: Казахстан присоединился к протесту Европы против ФИФА

Новости Казахстана 0 1 589

Казахстанская федерация футбола поддержала решение УЕФА отказаться от участия в соревнованиях под эгидой ФИФА. Причиной конфликта стали планы международной организации изменить систему управления и привлечь частных инвесторов к проведению крупнейших футбольных турниров, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Sport.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

УЕФА объявил о едином решении 55 футбольных ассоциаций

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявил, что все 55 национальных федераций, входящих в организацию, включая Казахстанскую федерацию футбола, выступили против инициатив ФИФА.

Европейская футбольная структура сообщила, что ее члены не намерены участвовать в соревнованиях под эгидой ФИФА, если организация продолжит реализацию планов по коммерциализации главных футбольных турниров.

В официальном заявлении УЕФА подчеркнул, что чемпионат мира нельзя рассматривать исключительно как коммерческий проект.

«Чемпионат мира по футболу не может рассматриваться как инвестиционный продукт. Это одно из величайших спортивных достижений футбола, которое создавали игроки, национальные команды и болельщики из разных стран на протяжении многих поколений», — говорится в заявлении организации.

Почему УЕФА выступил против ФИФА

Причиной конфликта стали сообщения о планах ФИФА создать новую дочернюю структуру — FIFA Forward Enterprise. Предполагается, что она будет заниматься управлением чемпионатом мира и клубным чемпионатом мира.

При этом спортивная часть соревнований останется под контролем ФИФА, однако частным инвесторам могут передать до 20% компании.

По данным СМИ, такая сделка способна принести ФИФА более 4 миллиардов долларов. Также сообщалось, что президент организации Джанни Инфантино может получить финансовые бонусы, а после завершения работы на посту главы ФИФА — возглавить новую компанию.

Именно возможное усиление влияния частного капитала на мировой футбол вызвало резкую реакцию со стороны УЕФА.

Казахстан входит в УЕФА с 2002 года

Казахстанская федерация футбола является членом УЕФА с 2002 года. До этого страна выступала в составе Азиатской футбольной конфедерации.

Таким образом, Казахстан оказался среди 55 европейских футбольных ассоциаций, которые выступили против предложений ФИФА.

Однако окончательное решение по вопросу будет зависеть от голосования всех участников международной федерации. В ФИФА входят 211 национальных ассоциаций, а страны Азии и Африки вместе имеют более 100 голосов.

Несмотря на высокий авторитет УЕФА, организация не обладает решающим преимуществом при принятии итогового решения.

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