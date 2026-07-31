Карта или наличные: чем выгоднее расплачиваться казахстанцам за границей

Все больше казахстанцев предпочитают оплачивать покупки за границей банковскими картами вместо наличных. Однако эксперты советуют не отказываться от купюр полностью, поскольку в ряде стран они по-прежнему остаются незаменимыми, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Изображение создано с помощью ИИ (ChatGPT/OpenAI)

Банковские карты становятся главным способом оплаты

Казахстанцы все чаще используют банковские карты во время зарубежных поездок. По данным Национального банка, к июню 2026 года объем безналичных операций за пределами страны по картам казахстанских банков достиг 2,08 трлн тенге, что на 15,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Если сравнить с 2020 годом, объем таких платежей увеличился более чем в десять раз — с 207,3 млрд до 2,08 трлн тенге. Одновременно выросла и доля безналичных расчетов: если шесть лет назад на них приходилось 76% зарубежного карточного оборота, то сегодня показатель достиг 93,3%.

По подсчетам аналитиков Finprom.kz, только за первые пять месяцев 2026 года казахстанцы совершили 150,6 млн безналичных операций за границей. Это на 40,4% больше, чем годом ранее.

Сегодня выпуск платежных карт в Казахстане осуществляют 17 банков и АО «Казпочта». Большинство карт международных платежных систем позволяют свободно рассчитываться за покупки и услуги практически во всех популярных туристических направлениях.

Кроме того, многие банки предлагают мультивалютные карты или возможность привязать к одной карте несколько валютных счетов. Это помогает оплачивать покупки непосредственно в валюте счета, избегая лишней конвертации и дополнительных расходов.

Какие преимущества получают путешественники

В борьбе за клиентов банки активно расширяют набор сервисов для любителей путешествий. Помимо обычной оплаты товаров и услуг, владельцам отдельных карт доступны дополнительные привилегии.

Среди наиболее востребованных преимуществ:

повышенный кэшбэк при покупке авиабилетов, бронировании гостиниц, аренде автомобилей, оплате такси и покупках в магазинах Duty Free;

бесплатное снятие наличных в зарубежных банкоматах в пределах установленного лимита;

выгодная конвертация валют или отсутствие двойной конвертации при использовании мультивалютных карт;

туристическая страховка с покрытием до 1,5 млн долларов для владельца карты и членов его семьи;

для владельца карты и членов его семьи; компенсация расходов при задержке рейса, багажа или повреждении гаджетов во время поездки;

прохождение предполетного контроля через сервис Fast Track без очередей;

без очередей; услуги консьерж-сервиса, который помогает забронировать гостиницу, ресторан, подобрать авиабилеты или организовать трансфер.

Почему наличные пока рано списывать со счетов

Несмотря на стремительный рост популярности банковских карт, специалисты рекомендуют брать с собой в поездку и определенный запас наличных.

Во многих странах карты действительно принимают почти повсеместно, однако исключения встречаются регулярно. Наличными зачастую удобнее оплачивать покупки на рынках, в небольших семейных кафе, сувенирных магазинах, уличную еду, чаевые, общественные туалеты, камеры хранения и иногда проезд в общественном транспорте.

Даже в Германии, одной из крупнейших экономик Европы, наличные остаются востребованным способом оплаты. По данным Бундесбанка, их принимают 99,4% торговых точек, а без каких-либо ограничений расплатиться наличными можно в 98,7% случаев.

Похожая ситуация сохраняется и в Японии. Национальная туристическая организация страны рекомендует иностранным гостям иметь при себе наличные, особенно при поездках в небольшие города, сельскую местность, при посещении храмов, семейных ресторанов и некоторых гостиниц, где банковские карты принимают не всегда.

Рост карточных платежей связан не только с путешествиями

Эксперты отмечают, что стремительный рост зарубежных карточных операций объясняется не только увеличением числа туристов.

Так, доля безналичной оплаты в общем зарубежном карточном обороте выросла с 76% в 2020 году до 93,3% в 2026-м. Количество операций достигло 150,6 млн, что в 6,6 раза превышает уровень шестилетней давности. Средний чек одной операции составил 13,8 тыс. тенге.

Основной вклад в рост обеспечили платежи через интернет и мобильные приложения. Их объем увеличился до 1,308 трлн тенге (+31,8%), а количество операций достигло 115,3 млн.

Аналитики отмечают, что сегодня зарубежные карточные платежи — это не только расходы во время путешествий. Значительную часть оборота формируют покупки на иностранных маркетплейсах, оплата цифровых сервисов, мобильных приложений и подписок, которые казахстанцы оформляют, не покидая страну.