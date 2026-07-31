Под Каспием прокладывают цифровую артерию: кабель уже тянут к Актау

В Каспийском море стартовал один из ключевых этапов строительства Транскаспийской волоконно-оптической линии связи. Специализированное судно начало прокладку подводного кабеля от Баку в направлении Актау, а завершить укладку планируют уже в ближайшие недели, сообщает Lada.kz.

Фото: gov.kz

Судно приступило к укладке кабеля

В Казахстане продолжается реализация масштабного проекта по строительству Транскаспийской волоконно-оптической линии связи, которая соединит Казахстан и Азербайджан по дну Каспийского моря. Как сообщили в Министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития РК, проект вступил в активную морскую фазу.

Сейчас основные работы сосредоточены на транспортировке и укладке подводного кабеля. Для этого задействовано специализированное судно-кабелеукладчик, которое уже вышло из порта Баку и направилось в сторону порта Актау.

Подготовка заняла несколько лет

В министерстве отметили, что успешному старту морских работ предшествовала масштабная подготовка. Государственные органы обеспечили оперативное решение нормативных, организационных и таможенных вопросов, что позволило своевременно вывезти оборудование и избежать административных задержек.

Еще в 2025 году специалисты завершили инженерные исследования на суше и в акватории Каспийского моря. По их итогам был выбран оптимальный маршрут прокладки кабеля с учетом якорных стоянок судов, районов проведения военных учений и других особенностей морской инфраструктуры.

Кроме того, проект получил экологическое разрешение Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области.

Кабель изготовили в Китае

Специализированный бронированный волоконно-оптический кабель был произведен в Китае. Перед отправкой он прошел полный цикл заводских испытаний, включая проверку встроенных оптических усилителей типа ROPA.

После доставки в порт Курык кабель вместе с тремя транспортными корзинами общей массой около 600 тонн был отправлен в Баку. Там всю цифровую магистраль перегрузили в специальный резервуар (cable tank) на борту судна-кабелеукладчика.

После завершения подготовки судно покинуло азербайджанский порт и приступило к строительству линии в направлении Актау.

Над проектом работают десятки специалистов

Для реализации проекта привлечено современное судно водоизмещением более 20 тысяч тонн, оснащенное системой динамического позиционирования, позволяющей выполнять высокоточные работы даже в открытом море.

На борту находятся около 70 членов экипажа, а также специалисты технического надзора и представитель АО «Казахтелеком».

Дополнительно на судне оборудована специальная стыковочная комната (Jointing Room), предназначенная для оперативного соединения или ремонта кабеля в случае возникновения внештатных ситуаций. По информации министерства, обе части кабеля — казахстанская и азербайджанская — уже соединены и успешно прошли необходимые испытания.

Когда завершатся работы

Если погодные условия останутся благоприятными, непосредственная укладка подводного кабеля займет ориентировочно от 15 до 20 дней.

При этом полностью завершить весь комплекс строительных, технологических и пусконаладочных работ планируется до конца 2026 года.

Проект реализует совместное предприятие CaspiLink B.V., созданное АО «Казахтелеком» и компанией Azertelecom Int.

Ранее сообщалось, что интерес к Транскаспийской волоконно-оптической линии уже проявляют и другие государства, рассматривающие возможность подключения к новой цифровой инфраструктуре.

Глава АО «Казахтелеком» Багдат Мусин также сообщил в своем Telegram-канале, что для строительства линии из Китая через порт Курык в Баку было доставлено около 600 тонн кабеля, который станет основой новой цифровой магистрали между Казахстаном и Азербайджаном