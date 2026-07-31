18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
473.59
544.68
5.94
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
31.07.2026, 12:28

Под Каспием прокладывают цифровую артерию: кабель уже тянут к Актау

Новости Казахстана 0 1 558

В Каспийском море стартовал один из ключевых этапов строительства Транскаспийской волоконно-оптической линии связи. Специализированное судно начало прокладку подводного кабеля от Баку в направлении Актау, а завершить укладку планируют уже в ближайшие недели, сообщает Lada.kz. 

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Судно приступило к укладке кабеля

В Казахстане продолжается реализация масштабного проекта по строительству Транскаспийской волоконно-оптической линии связи, которая соединит Казахстан и Азербайджан по дну Каспийского моря. Как сообщили в Министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития РК, проект вступил в активную морскую фазу.

Сейчас основные работы сосредоточены на транспортировке и укладке подводного кабеля. Для этого задействовано специализированное судно-кабелеукладчик, которое уже вышло из порта Баку и направилось в сторону порта Актау.

Подготовка заняла несколько лет

В министерстве отметили, что успешному старту морских работ предшествовала масштабная подготовка. Государственные органы обеспечили оперативное решение нормативных, организационных и таможенных вопросов, что позволило своевременно вывезти оборудование и избежать административных задержек.

Еще в 2025 году специалисты завершили инженерные исследования на суше и в акватории Каспийского моря. По их итогам был выбран оптимальный маршрут прокладки кабеля с учетом якорных стоянок судов, районов проведения военных учений и других особенностей морской инфраструктуры.

Кроме того, проект получил экологическое разрешение Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области.

Кабель изготовили в Китае

Специализированный бронированный волоконно-оптический кабель был произведен в Китае. Перед отправкой он прошел полный цикл заводских испытаний, включая проверку встроенных оптических усилителей типа ROPA.

После доставки в порт Курык кабель вместе с тремя транспортными корзинами общей массой около 600 тонн был отправлен в Баку. Там всю цифровую магистраль перегрузили в специальный резервуар (cable tank) на борту судна-кабелеукладчика.

После завершения подготовки судно покинуло азербайджанский порт и приступило к строительству линии в направлении Актау.

Над проектом работают десятки специалистов

Для реализации проекта привлечено современное судно водоизмещением более 20 тысяч тонн, оснащенное системой динамического позиционирования, позволяющей выполнять высокоточные работы даже в открытом море.

На борту находятся около 70 членов экипажа, а также специалисты технического надзора и представитель АО «Казахтелеком».

Дополнительно на судне оборудована специальная стыковочная комната (Jointing Room), предназначенная для оперативного соединения или ремонта кабеля в случае возникновения внештатных ситуаций. По информации министерства, обе части кабеля — казахстанская и азербайджанская — уже соединены и успешно прошли необходимые испытания.

Когда завершатся работы

Если погодные условия останутся благоприятными, непосредственная укладка подводного кабеля займет ориентировочно от 15 до 20 дней.

При этом полностью завершить весь комплекс строительных, технологических и пусконаладочных работ планируется до конца 2026 года.

Проект реализует совместное предприятие CaspiLink B.V., созданное АО «Казахтелеком» и компанией Azertelecom Int.

Ранее сообщалось, что интерес к Транскаспийской волоконно-оптической линии уже проявляют и другие государства, рассматривающие возможность подключения к новой цифровой инфраструктуре.

Глава АО «Казахтелеком» Багдат Мусин также сообщил в своем Telegram-канале, что для строительства линии из Китая через порт Курык в Баку было доставлено около 600 тонн кабеля, который станет основой новой цифровой магистрали между Казахстаном и Азербайджаном

3
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 26 июля регистрация по месту жительства в Казахстане будет проходить по новым правиламНовости Казахстана
21.07.2026, 15:38 0
Казахстанцам начнут «молча» списывать долги до 173 тысяч тенгеНовости Казахстана
14.07.2026, 19:29 0
В Казахстане выставили на продажу частный остров за $10 млн: кто его владелецНовости Казахстана
21.07.2026, 14:47 0
С 19 июля в Казахстане изменятся правила обмена валют: что важно знать каждомуНовости Казахстана
13.07.2026, 08:08 0
С 1 августа операторы связи Казахстана меняют условия: что изменится для миллионов клиентовНовости Казахстана
28.07.2026, 10:08 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь