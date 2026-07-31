Под Каспием прокладывают цифровую артерию: кабель уже тянут к Актау

В Каспийском море стартовал один из ключевых этапов строительства Транскаспийской волоконно-оптической линии связи. Специализированное судно начало прокладку подводного кабеля от Баку в направлении Актау, а завершить укладку планируют уже в ближайшие недели, сообщает Lada.kz.
В Казахстане продолжается реализация масштабного проекта по строительству Транскаспийской волоконно-оптической линии связи, которая соединит Казахстан и Азербайджан по дну Каспийского моря. Как сообщили в Министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития РК, проект вступил в активную морскую фазу.
Сейчас основные работы сосредоточены на транспортировке и укладке подводного кабеля. Для этого задействовано специализированное судно-кабелеукладчик, которое уже вышло из порта Баку и направилось в сторону порта Актау.
В министерстве отметили, что успешному старту морских работ предшествовала масштабная подготовка. Государственные органы обеспечили оперативное решение нормативных, организационных и таможенных вопросов, что позволило своевременно вывезти оборудование и избежать административных задержек.
Еще в 2025 году специалисты завершили инженерные исследования на суше и в акватории Каспийского моря. По их итогам был выбран оптимальный маршрут прокладки кабеля с учетом якорных стоянок судов, районов проведения военных учений и других особенностей морской инфраструктуры.
Кроме того, проект получил экологическое разрешение Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области.
Специализированный бронированный волоконно-оптический кабель был произведен в Китае. Перед отправкой он прошел полный цикл заводских испытаний, включая проверку встроенных оптических усилителей типа ROPA.
После доставки в порт Курык кабель вместе с тремя транспортными корзинами общей массой около 600 тонн был отправлен в Баку. Там всю цифровую магистраль перегрузили в специальный резервуар (cable tank) на борту судна-кабелеукладчика.
После завершения подготовки судно покинуло азербайджанский порт и приступило к строительству линии в направлении Актау.
Для реализации проекта привлечено современное судно водоизмещением более 20 тысяч тонн, оснащенное системой динамического позиционирования, позволяющей выполнять высокоточные работы даже в открытом море.
На борту находятся около 70 членов экипажа, а также специалисты технического надзора и представитель АО «Казахтелеком».
Дополнительно на судне оборудована специальная стыковочная комната (Jointing Room), предназначенная для оперативного соединения или ремонта кабеля в случае возникновения внештатных ситуаций. По информации министерства, обе части кабеля — казахстанская и азербайджанская — уже соединены и успешно прошли необходимые испытания.
Если погодные условия останутся благоприятными, непосредственная укладка подводного кабеля займет ориентировочно от 15 до 20 дней.
При этом полностью завершить весь комплекс строительных, технологических и пусконаладочных работ планируется до конца 2026 года.
Проект реализует совместное предприятие CaspiLink B.V., созданное АО «Казахтелеком» и компанией Azertelecom Int.
Ранее сообщалось, что интерес к Транскаспийской волоконно-оптической линии уже проявляют и другие государства, рассматривающие возможность подключения к новой цифровой инфраструктуре.
Глава АО «Казахтелеком» Багдат Мусин также сообщил в своем Telegram-канале, что для строительства линии из Китая через порт Курык в Баку было доставлено около 600 тонн кабеля, который станет основой новой цифровой магистрали между Казахстаном и Азербайджаном
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