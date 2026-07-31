Казахстану предложили новую роль в нефтяной стратегии России: переговоры уже идут

Казахстан и Россия обсуждают возможность переработки российской нефти на казахстанских нефтеперерабатывающих заводах. Произведенные нефтепродукты планируется реализовывать на внутреннем рынке Казахстана, а часть продукции — экспортировать обратно в Россию. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Министерство энергетики РК, передает Lada.kz.

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Министерство энергетики Казахстана подтвердило, что в настоящее время с российской стороной ведутся переговоры о переработке нефти российского происхождения на отечественных нефтеперерабатывающих заводах.

В ведомстве сообщили, что рассматривается схема, при которой произведенные нефтепродукты будут поставляться на внутренний рынок Казахстана, а часть объемов — экспортироваться обратно в Россию.

«В настоящее время ведутся переговоры по вопросу переработки нефти российского происхождения с последующей реализацией произведенных нефтепродуктов на территории Республики Казахстан и экспортом части продукции в Российскую Федерацию», — сообщили в Минэнерго.

Для чего рассматривается новая схема

По информации министерства, потенциальное сотрудничество позволит обеспечить стабильную загрузку мощностей казахстанских нефтеперерабатывающих заводов, а также будет способствовать надежному обеспечению внутреннего рынка нефтепродуктами.

При этом в ведомстве отметили, что окончательные направления поставок будут определяться самими участниками рынка.

Какие детали пока остаются неизвестными

На сегодняшний день стороны не раскрывают предполагаемые объемы переработки, сроки реализации проекта, коммерческие условия сотрудничества, а также перечень нефтеперерабатывающих заводов, которые могут быть задействованы в этой схеме.

Таким образом, переговоры пока находятся на стадии обсуждения, а конкретные параметры возможного соглашения еще не определены.

Почему вопрос стал актуальным

Как отмечает Reuters, обсуждение происходит на фоне проблем, с которыми сталкивается российская нефтеперерабатывающая отрасль. В ряде регионов России фиксируется дефицит топлива после серии атак украинских беспилотников на объекты нефтяной инфраструктуры.

В частности, в июле удар был нанесен по Омскому нефтеперерабатывающему заводу — крупнейшему НПЗ России, расположенному недалеко от границы с Казахстаном.

По данным агентства, Казахстан обеспечивает около 2% мировых ежедневных поставок нефти, оставаясь одним из заметных игроков на глобальном нефтяном рынке.