18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
473.59
544.68
5.94
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
31.07.2026, 13:22

Казахстану предложили новую роль в нефтяной стратегии России: переговоры уже идут

Новости Казахстана 0 1 766

Казахстан и Россия обсуждают возможность переработки российской нефти на казахстанских нефтеперерабатывающих заводах. Произведенные нефтепродукты планируется реализовывать на внутреннем рынке Казахстана, а часть продукции — экспортировать обратно в Россию. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Министерство энергетики РК, передает Lada.kz. 

Изображение создано с помощью ИИ (ChatGPT/OpenAI)
Изображение создано с помощью ИИ (ChatGPT/OpenAI)

Министерство энергетики Казахстана подтвердило, что в настоящее время с российской стороной ведутся переговоры о переработке нефти российского происхождения на отечественных нефтеперерабатывающих заводах.

В ведомстве сообщили, что рассматривается схема, при которой произведенные нефтепродукты будут поставляться на внутренний рынок Казахстана, а часть объемов — экспортироваться обратно в Россию.

«В настоящее время ведутся переговоры по вопросу переработки нефти российского происхождения с последующей реализацией произведенных нефтепродуктов на территории Республики Казахстан и экспортом части продукции в Российскую Федерацию», — сообщили в Минэнерго.

Для чего рассматривается новая схема

По информации министерства, потенциальное сотрудничество позволит обеспечить стабильную загрузку мощностей казахстанских нефтеперерабатывающих заводов, а также будет способствовать надежному обеспечению внутреннего рынка нефтепродуктами.

При этом в ведомстве отметили, что окончательные направления поставок будут определяться самими участниками рынка.

Какие детали пока остаются неизвестными

На сегодняшний день стороны не раскрывают предполагаемые объемы переработки, сроки реализации проекта, коммерческие условия сотрудничества, а также перечень нефтеперерабатывающих заводов, которые могут быть задействованы в этой схеме.

Таким образом, переговоры пока находятся на стадии обсуждения, а конкретные параметры возможного соглашения еще не определены.

Почему вопрос стал актуальным

Как отмечает Reuters, обсуждение происходит на фоне проблем, с которыми сталкивается российская нефтеперерабатывающая отрасль. В ряде регионов России фиксируется дефицит топлива после серии атак украинских беспилотников на объекты нефтяной инфраструктуры.

В частности, в июле удар был нанесен по Омскому нефтеперерабатывающему заводу — крупнейшему НПЗ России, расположенному недалеко от границы с Казахстаном.

По данным агентства, Казахстан обеспечивает около 2% мировых ежедневных поставок нефти, оставаясь одним из заметных игроков на глобальном нефтяном рынке.

3
3
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 26 июля регистрация по месту жительства в Казахстане будет проходить по новым правиламНовости Казахстана
21.07.2026, 15:38 0
Казахстанцам начнут «молча» списывать долги до 173 тысяч тенгеНовости Казахстана
14.07.2026, 19:29 0
В Казахстане выставили на продажу частный остров за $10 млн: кто его владелецНовости Казахстана
21.07.2026, 14:47 0
С 19 июля в Казахстане изменятся правила обмена валют: что важно знать каждомуНовости Казахстана
13.07.2026, 08:08 0
С 1 августа операторы связи Казахстана меняют условия: что изменится для миллионов клиентовНовости Казахстана
28.07.2026, 10:08 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь