Казахстану предложили новую роль в нефтяной стратегии России: переговоры уже идут

Казахстан и Россия обсуждают возможность переработки российской нефти на казахстанских нефтеперерабатывающих заводах. Произведенные нефтепродукты планируется реализовывать на внутреннем рынке Казахстана, а часть продукции — экспортировать обратно в Россию. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Министерство энергетики РК, передает Lada.kz.
Министерство энергетики Казахстана подтвердило, что в настоящее время с российской стороной ведутся переговоры о переработке нефти российского происхождения на отечественных нефтеперерабатывающих заводах.
В ведомстве сообщили, что рассматривается схема, при которой произведенные нефтепродукты будут поставляться на внутренний рынок Казахстана, а часть объемов — экспортироваться обратно в Россию.
«В настоящее время ведутся переговоры по вопросу переработки нефти российского происхождения с последующей реализацией произведенных нефтепродуктов на территории Республики Казахстан и экспортом части продукции в Российскую Федерацию», — сообщили в Минэнерго.
По информации министерства, потенциальное сотрудничество позволит обеспечить стабильную загрузку мощностей казахстанских нефтеперерабатывающих заводов, а также будет способствовать надежному обеспечению внутреннего рынка нефтепродуктами.
При этом в ведомстве отметили, что окончательные направления поставок будут определяться самими участниками рынка.
На сегодняшний день стороны не раскрывают предполагаемые объемы переработки, сроки реализации проекта, коммерческие условия сотрудничества, а также перечень нефтеперерабатывающих заводов, которые могут быть задействованы в этой схеме.
Таким образом, переговоры пока находятся на стадии обсуждения, а конкретные параметры возможного соглашения еще не определены.
Как отмечает Reuters, обсуждение происходит на фоне проблем, с которыми сталкивается российская нефтеперерабатывающая отрасль. В ряде регионов России фиксируется дефицит топлива после серии атак украинских беспилотников на объекты нефтяной инфраструктуры.
В частности, в июле удар был нанесен по Омскому нефтеперерабатывающему заводу — крупнейшему НПЗ России, расположенному недалеко от границы с Казахстаном.
По данным агентства, Казахстан обеспечивает около 2% мировых ежедневных поставок нефти, оставаясь одним из заметных игроков на глобальном нефтяном рынке.
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