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31.07.2026, 14:17

Водителей старше 65 лет предупредили: не спешите платить 10 тысяч тенге за медосмотр

Новости Казахстана 0 2 578

С 25 августа 2026 года в Казахстане заработает автоматическая передача данных о водительских медосмотрах между информационными системами Минздрава и МВД. В связи с этим автомобилистам старше 65 лет и водителям с инвалидностью рекомендуют сначала проверить действующую медицинскую справку, прежде чем записываться на новое обследование, сообщает Lada.kz со ссылкой на 31 канал.

Изображение создано с помощью ИИ (ChatGPT/OpenAI)
Изображение создано с помощью ИИ (ChatGPT/OpenAI)

Автоматический контроль начнет работать с 25 августа

В Казахстане с 25 августа сведения о прохождении обязательного медицинского осмотра будут автоматически передаваться из информационной системы Министерства здравоохранения в базу данных Министерства внутренних дел.

Если в системе не окажется подтверждения действующей медицинской справки и отсутствия противопоказаний к управлению транспортом, действие водительского удостоверения может быть автоматически приостановлено. После прохождения медосмотра и появления информации в государственной базе право на управление автомобилем должно восстановиться автоматически.

Новых требований для водителей не вводят

Несмотря на появившиеся опасения среди автомобилистов, речь не идет о введении нового обязательного медосмотра.

Норма, согласно которой водители старше 65 лет и автомобилисты с инвалидностью обязаны проходить медицинское обследование каждые два года, действует в Казахстане еще с 2014 года. Изменения касаются только механизма контроля: теперь государственные органы будут обмениваться данными в цифровом формате без участия самих водителей.

Кого коснутся изменения

Обязательный медицинский осмотр один раз в два года должны проходить:

  • водители старше 65 лет;
  • водители с инвалидностью.

Для остальных категорий автомобилистов новое правило не устанавливается. Вместе с тем с 25 августа вступят в силу и другие изменения, связанные с повторной проверкой знаний правил дорожного движения после отдельных грубых нарушений.

В поликлиниках уже образовались очереди

После сообщений о предстоящем автоматическом контроле многие пожилые автомобилисты решили заранее пройти медицинскую комиссию.

Так, в Караганде водители сообщают о многочасовых очередях к терапевтам, психиатрам, наркологам и ЛОР-врачам. Некоторые пациенты не успевают пройти всех необходимых специалистов за один день.

По информации местных медицинских учреждений, время ожидания в отдельных случаях достигает четырех часов. Чтобы справиться с увеличившимся потоком посетителей, в областном центре психического здоровья Караганды открыли четыре дополнительных кабинета психиатрического и наркологического профиля. В медучреждении ожидают, что повышенная нагрузка сохранится вплоть до вступления новых правил в силу.

Во сколько обходится медосмотр

По словам самих водителей, прохождение медицинской комиссии стоит около 10 тысяч тенге. При этом окончательная стоимость зависит от выбранной медицинской организации и перечня специалистов, которых необходимо пройти.

Перед записью рекомендуется уточнить:

  • имеет ли клиника лицензию на проведение водительских медосмотров;
  • каких врачей необходимо посетить;
  • включены ли консультации психиатра и нарколога в общую стоимость;
  • возможна ли предварительная запись;
  • в какие сроки сведения будут переданы в государственную информационную систему.

Важно помнить, что пройти обследование можно только в медицинской организации, имеющей соответствующее разрешение. Кроме того, результаты осмотра должны быть внесены в государственную электронную базу.

Что необходимо сделать водителям

Автомобилистам, которые уже проходили обязательный медосмотр в течение последних двух лет, не стоит сразу оформлять новую справку. Сначала следует проверить срок действия имеющегося медицинского заключения и убедиться, что сведения уже внесены в информационную систему.

Если справка утратила силу либо данные отсутствуют в базе, необходимо обратиться в лицензированную медицинскую организацию для прохождения комиссии. Откладывать визит до последних дней специалисты не рекомендуют, поскольку из-за большого количества желающих прохождение всех врачей может занять несколько дней.

После завершения обследования водителям также следует убедиться, что информация успешно передана в систему. До восстановления статуса водительского удостоверения управлять автомобилем нельзя.

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