Казахстанцев массово начали лишать водительских прав: названы регионы, где ситуация хуже всего

За первые шесть месяцев 2026 года количество судебных дел о лишении водительских удостоверений в Казахстане увеличилось почти в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Больше всего таких материалов поступило в суды Алматы и Актюбинской области, сообщает Lada.kz со ссылкой на kolesa.kz.

Изображение создано с помощью ИИ (ChatGPT/OpenAI)

В Казахстане зафиксировали рекорд по числу дел о лишении водительских прав

По данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК, за январь-июнь 2026 года в гражданские суды первой инстанции поступило 5336 исков о лишении либо приостановлении действия водительских удостоверений.

Это в 3,7 раза больше, чем за аналогичный период 2025 года, и является самым высоким показателем за последние десять лет.

Какие регионы оказались в лидерах

Наибольшее количество материалов о лишении водительских прав зарегистрировано в:

Алматы — 757 дел;

— 757 дел; Актюбинской области — 757 дел.

Вторую строчку занимает Карагандинская область, где в суды поступило 535 административных материалов.

В совокупности эти три региона формируют около 38 процентов всех подобных дел, зарегистрированных в стране за первое полугодие.

Самое низкое количество исков зафиксировано в Астане — всего 13 материалов были переданы в суд.

Статистика ДТП показала положительную динамику

Одновременно прокуратура отмечает снижение ряда серьезных нарушений на дорогах.

Так, за первое полугодие 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года:

количество ДТП, совершенных водителями в состоянии алкогольного опьянения, уменьшилось на 6,9 процента ;

; число случаев, когда лишенные водительских прав граждане повторно садились за руль, сократилось на 3,5 процента ;

; количество зарегистрированных фактов оставления места дорожно-транспортного происшествия снизилось на 18,6 процента.

Несмотря на положительную динамику по этим нарушениям, число судебных материалов о лишении водительских удостоверений продолжает стремительно расти, достигнув максимального уровня за последнее десятилетие.