Казахстанцев массово начали лишать водительских прав: названы регионы, где ситуация хуже всего

За первые шесть месяцев 2026 года количество судебных дел о лишении водительских удостоверений в Казахстане увеличилось почти в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Больше всего таких материалов поступило в суды Алматы и Актюбинской области, сообщает Lada.kz со ссылкой на kolesa.kz.
По данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК, за январь-июнь 2026 года в гражданские суды первой инстанции поступило 5336 исков о лишении либо приостановлении действия водительских удостоверений.
Это в 3,7 раза больше, чем за аналогичный период 2025 года, и является самым высоким показателем за последние десять лет.
Наибольшее количество материалов о лишении водительских прав зарегистрировано в:
Вторую строчку занимает Карагандинская область, где в суды поступило 535 административных материалов.
В совокупности эти три региона формируют около 38 процентов всех подобных дел, зарегистрированных в стране за первое полугодие.
Самое низкое количество исков зафиксировано в Астане — всего 13 материалов были переданы в суд.
Одновременно прокуратура отмечает снижение ряда серьезных нарушений на дорогах.
Так, за первое полугодие 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года:
Несмотря на положительную динамику по этим нарушениям, число судебных материалов о лишении водительских удостоверений продолжает стремительно расти, достигнув максимального уровня за последнее десятилетие.
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