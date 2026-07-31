20 тонн куриных крылышек из Беларуси не доехали до Казахстана: груз уничтожили в России

Партия замороженных куриных крыльев весом около 20 тонн, следовавшая транзитом из Беларуси в Казахстан, была уничтожена в России. Несмотря на то что лабораторные исследования подтвердили безопасность продукции, груз утилизировали из-за поддельных ветеринарных документов и нарушений правил перевозки, сообщает Lada.kz со ссылкой на belnovosti.

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Груз остановили на пути в Казахстан

В Смоленской области сотрудники Россельхознадзора совместно со Смоленской таможней 3 июля задержали грузовой автомобиль, перевозивший около 20 тонн замороженных крыльев цыпленка-бройлера. Продукция следовала транзитом из Беларуси в Казахстан.

Во время проверки специалисты установили, что ветеринарные сопроводительные документы оказались фальсифицированными. В связи с этим происхождение продукции не удалось подтвердить, а сам груз был признан товаром неизвестного происхождения.

Лаборатория подтвердила безопасность мяса

После задержания образцы продукции направили на исследование в Брянский филиал Всероссийского научно-исследовательского института здоровья животных (ФГБУ «ВНИИЗЖ»).

Экспертиза показала, что мясо птицы не содержит возбудителей инфекционных заболеваний. Таким образом, с точки зрения санитарно-ветеринарных показателей качество продукции соответствовало требованиям.

Однако положительные результаты лабораторных исследований не стали основанием для возобновления перевозки.

Почему продукцию все равно уничтожили

В Россельхознадзоре пояснили, что наличие поддельных ветеринарных документов является серьезным нарушением требований к перевозке продукции животного происхождения. Из-за невозможности подтвердить законность происхождения груза и соблюдение правил транзита дальнейшее перемещение партии было запрещено.

После завершения всех контрольно-надзорных процедур 27 июля ведомство приняло решение об утилизации всей партии весом около 20 тонн.

Виновных привлекли к ответственности

В надзорном ведомстве также сообщили, что при содействии правоохранительных органов Смоленской области были установлены лица, причастные к нарушению правил перевозки продукции.

Их привлекли к административной ответственности. При этом Россельхознадзор не уточнил, какие именно санкции были применены к нарушителям.