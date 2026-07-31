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31.07.2026, 17:12

Банкам в Казахстане перекроют один из способов заработка на клиентах

Новости Казахстана 0 1 263

В Казахстане планируют усилить защиту заемщиков от навязывания дополнительных услуг при оформлении кредитов. Банкам и микрофинансовым организациям запретят автоматически подключать страховки, использовать скрытые согласия и ограничивать клиентов в выборе страховой компании, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Изображение создано с помощью ИИ (ChatGPT/OpenAI)
Изображение создано с помощью ИИ (ChatGPT/OpenAI)

Банки и микрофинансовые организации Казахстана будут обязаны соблюдать новые стандарты ответственного кредитования. Об этом сообщил первый заместитель председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Тимур Абилкасымов.

По его словам, финансовые организации должны отказаться от практик, основанных на невнимательности клиентов. Бизнес-модели кредиторов должны быть построены на прозрачности и добровольном выборе услуг, а не на скрытых механизмах их подключения.

Скрытые согласия окажутся под запретом

Одним из ключевых изменений станет запрет на автоматическое подключение дополнительных платных услуг.

При оформлении кредита банки и МФО больше не смогут заранее отмечать галочками согласие клиента на приобретение страховки или других платных сервисов. Если заемщику действительно понадобится дополнительная услуга, он должен будет самостоятельно принять решение о ее подключении.

Заемщикам дадут право самостоятельно выбирать страховщика

Новые правила также исключат возможность навязывания полиса конкретной страховой компании.

Как пояснил Тимур Абилкасымов, если получение кредита требует оформления страховки, клиент сможет предоставить полис любой страховой организации, соответствующей установленным требованиям.

Если же у заемщика нет готового страхового полиса, кредитор будет обязан предложить ему не менее пяти вариантов от независимых страховых компаний.

При этом условия самого кредита не должны зависеть от выбора страховщика. Банкам запретят ухудшать процентную ставку, увеличивать стоимость займа или изменять другие ключевые параметры кредита только потому, что клиент выбрал другую страховую компанию.

От навязанной услуги можно будет отказаться

Еще одной мерой защиты станет право отказаться от дополнительной услуги уже после оформления договора.

Если клиент принял решение поспешно, он сможет в течение 14 дней отказаться от подключенной услуги без каких-либо штрафов и финансовых санкций.

Кредиты будут выдавать с учетом срока службы покупки

В АРРФР также намерены изменить подход к срокам кредитования.

По словам представителя агентства, график погашения займа должен соответствовать сроку эксплуатации приобретаемого имущества. Например, долгосрочные кредиты на покупку квартиры или автомобиля считаются оправданными, поскольку эти объекты используются многие годы.

В то же время выдача многолетних займов на приобретение смартфонов, бытовой электроники или оплату краткосрочного отпуска будет рассматриваться как необоснованное кредитное стимулирование и признаваться недопустимой практикой.

Заемщикам заранее раскроют полную стоимость кредита

Еще одно нововведение касается информирования клиентов.

До подписания кредитного договора банки будут обязаны предоставлять заемщику понятный ключевой документ, в котором простым и доступным языком будут отражены все основные условия кредита, включая его полную стоимость. Это позволит клиентам заранее оценить финансовую нагрузку и принять взвешенное решение.

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