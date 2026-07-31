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31.07.2026, 18:17

Осторожнее с выражениями: казахстанцам напомнили, где заканчивается свобода слова

Новости Казахстана 0 1 176

Публичное использование нецензурной брани в социальных сетях, прямых эфирах и на других открытых интернет-площадках может повлечь административную ответственность в Казахстане. В специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям Астаны разъяснили, в каких случаях подобные действия квалифицируются как мелкое хулиганство и какое наказание предусмотрено законом, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Изображение создано с помощью ИИ (ChatGPT/OpenAI)
Изображение создано с помощью ИИ (ChatGPT/OpenAI)

Публичная нецензурная брань в интернете может стать основанием для привлечения к административной ответственности. Об этом на брифинге столичной Службы коммуникаций сообщил председатель специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям Астаны Бауыржан Ахметкалиев.

Когда нецензурная брань считается правонарушением

По словам Ахметкалиева, статья 434 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях относит нецензурную брань в общественных местах к мелкому хулиганству.

Под действие этой нормы подпадают нарушения, совершенные на улицах, в парках, общественном транспорте, государственных учреждениях, торгово-развлекательных центрах, учебных заведениях, аэропортах, железнодорожных вокзалах и других местах, открытых для свободного посещения граждан.

При этом аналогичная ответственность может наступить и за публичную нецензурную брань в интернете. Речь идет о социальных сетях, прямых эфирах и других общедоступных онлайн-платформах, если подобные действия привели к нарушению общественного порядка.

Что может стать основанием для привлечения к ответственности

Как пояснил председатель суда, основания для составления административного протокола определены статьей 802 КоАП РК.

К ним относятся:

  • непосредственное выявление нарушения сотрудниками полиции;
  • обращения и заявления граждан;
  • заявления потерпевших;
  • записи камер видеонаблюдения;
  • материалы видеорегистраторов;
  • показания свидетелей;
  • другие доказательства, предусмотренные законодательством.

Какие наказания предусмотрены

За мелкое хулиганство статья 434 КоАП предусматривает несколько видов административного наказания. В зависимости от обстоятельств суд может назначить:

  • штраф;
  • общественные работы;
  • административный арест.

Кроме того, в соответствии со статьей 54 КоАП суд вправе установить для нарушителя дополнительные ограничения поведения. Например, запретить контактировать с потерпевшим любыми способами, посещать определенные места, а также употреблять алкоголь, наркотические средства или психотропные вещества.

Почему это касается и социальных сетей

Бауыржан Ахметкалиев отметил, что сегодня интернет стал важной площадкой для общения, а любое публично опубликованное сообщение способно быстро распространиться и оказать влияние на общественную атмосферу.

По его словам, соблюдение культуры речи в интернете должно быть таким же обязательным, как и в общественных местах. Использование нецензурной брани в публичном онлайн-пространстве нарушает законодательство Казахстана и при наличии соответствующих оснований может повлечь административную ответственность.

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