Иностранец заявил, что купил гражданство Казахстана за деньги: МВД сделало громкое заявление

В Казахстане возбудили уголовное дело после появления в социальных сетях видео, в котором иностранец заявил, что якобы смог получить гражданство республики за деньги. В МВД сообщили, что проверка не подтвердила его слова, а личность автора публикации уже установлена, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Изображение создано с помощью ИИ (ChatGPT/OpenAI)

Заявление в соцсетях вызвало резонанс

В социальных сетях распространилось видео, опубликованное в Telegram-канале «Письма президенту», на котором мужчина утверждает, что получил гражданство Казахстана за денежное вознаграждение.

Во время разговора его спросили, каким образом ему удалось стать гражданином страны, если для этого необходимо пройти проверку на знание государственного языка. В ответ мужчина заявил, что «тут же все покупается», а также назвал Казахстан «коррумпированной страной».

При этом позже он отметил, что жители республики, по его мнению, являются «классными» и «гостеприимными».

МВД: информация не подтвердилась

После распространения ролика редакция NUR.KZ обратилась за разъяснениями в Министерство внутренних дел.

В ведомстве сообщили, что личность автора видео уже установлена. По данным МВД, им оказался гражданин одного из сопредельных государств.

Проведенная проверка, как отметили в министерстве, показала, что распространенная информация о якобы незаконном получении гражданства Республики Казахстан не соответствует действительности.

Возбуждено уголовное дело

В МВД сообщили, что по факту распространения ложных сведений возбуждено уголовное дело.

В настоящее время казахстанские правоохранительные органы совместно с зарубежными коллегами проводят необходимые процессуальные и оперативные мероприятия.

Казахстанцев призвали не распространять фейки

В министерстве также обратились к гражданам с просьбой ориентироваться только на официальные сообщения государственных органов.

Казахстанцам напомнили, что распространение непроверенной или заведомо ложной информации может повлечь предусмотренную законом ответственность.