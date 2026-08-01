За тяжелый труд в Казахстане хотят платить до 100% оклада сверху

В Казахстане планируют увеличить максимальный размер надбавки за выполнение особо важных, срочных и сложных работ. Если инициативу одобрят, отдельные сотрудники смогут получать доплату в размере до 100 процентов от своего должностного оклада вместо нынешних 50 процентов, сообщает Lada.kz.

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Надбавки предлагают увеличить вдвое

Министерство сельского хозяйства вынесло на общественное обсуждение проект постановления о внесении изменений в систему оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, финансируемых из государственного бюджета, а также сотрудников казенных предприятий.

Документ предусматривает корректировку приложения №15 к постановлению правительства от 31 декабря 2015 года №1193.

Согласно проекту, максимальный размер надбавки за работу, направленную на развитие учреждения, внедрение передовых методов, высокие достижения, выполнение особо важных или срочных задач, а также за сложность и напряженность труда предлагается увеличить с нынешних 50 процентов базового должностного оклада до 100 процентов должностного оклада.

Кого коснутся изменения

Как пояснили в Министерстве сельского хозяйства, инициатива прежде всего направлена на работников системы государственного сортоиспытания.

В ведомстве считают, что увеличение размера надбавок позволит повысить мотивацию сотрудников, сохранить кадровый потенциал, привлечь новых квалифицированных специалистов и создать дополнительные условия для развития инноваций в сфере сортоиспытания.

Когда примут решение

Проект постановления опубликован на портале «Открытые НПА» и будет находиться на публичном обсуждении до 17 августа. После завершения обсуждения документ рассмотрят в установленном порядке, и только затем будет принято окончательное решение о его утверждении.