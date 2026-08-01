Медосмотр водителей старше 65 лет: МВД Казахстана ответило на самые важные вопросы

В Министерстве внутренних дел Казахстана ответили на вопросы, которые чаще всего возникают у водителей после принятия изменений в Закон «О дорожном движении». В ведомстве подчеркнули, что для автомобилистов старше 65 лет не вводятся новые бюрократические процедуры, а сам порядок прохождения медосмотра действует уже много лет. Изменения связаны главным образом с автоматическим обменом данными между государственными органами, передаёт Lada.kz со ссылкой на Tengri Auto.

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МВД разъяснило порядок прохождения медосмотра

В Министерстве внутренних дел Казахстана подробно объяснили, как будут применяться изменения в Закон «О дорожном движении», касающиеся обязательных медицинских осмотров водителей.

Как пояснили в ведомстве, требование проходить медицинский осмотр не является новым. Оно действует с момента вступления в силу Закона «О дорожном движении» в 2014 году. Нововведение касается интеграции информационных систем Министерства здравоохранения и МВД, благодаря которой сведения о прохождении обязательного медосмотра теперь будут передаваться автоматически.

Что изменится для водителей старше 65 лет

Особое внимание в МВД уделили водителям старше 65 лет, а также гражданам с инвалидностью.

В ведомстве отметили, что этой категории автомобилистов, как и прежде, необходимо проходить стандартный водительский медицинский осмотр один раз в два год.

"25 августа вступает в силу только одна из них. Если человек вовремя не пройдет обязательный медицинский осмотр, водительские права могут быть временно приостановлены автоматически. То есть новым является только этот порядок", — отметил Алекешев.

Ещё один часто задаваемый вопрос — нужно ли проходить медосмотр, если 65 лет исполнилось только в этом году.

"Нет. Если вам только исполнилось 65 лет, никуда спешить не нужно. Первый обязательный медицинской осмотр необходимо пройти к 67 годам. После этого справка действует на два года. Следующий медосмотр уже в 69, затем — в 71 год и так далее. Поэтому тем, кому сейчас 65 лет, не нужно создавать ажиотаж и стоять в очередях", — пояснил представитель МВД.

По его словам, медицинский осмотр можно проходить в любом медицинском учреждении, которое будет вам удобно, в том числе в частных клиниках и медучреждениях, которые находятся не там, где вы проживаете.

"Главное, чтобы медицинское учреждение имело право, то есть компетенцию, проводить такой медосмотр", — разъяснили в МВД.

Представитель МВД также объяснил, что будет, если водитель после 65 лет не прошёл вовремя медосмотр.

"В таком случае водительские права могут быть временно приостановлены, но это не лишение водительских прав. Как только вы пройдете медосмотр, действие водительских прав автоматически восстановится", — разъяснил Алекешев.

В министерстве подчеркнули, что автомобилистам не придется самостоятельно предоставлять документы о прохождении обследования — информация поступит в систему автоматически благодаря обмену данными между государственными органами.

Когда изменения вступят в силу

В МВД напомнили, что изменения в Закон Республики Казахстан «О дорожном движении» начнут действовать с 25 августа 2026 года.

Если в государственной информационной системе не окажется подтверждения о прохождении обязательного медицинского осмотра и отсутствии медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством, право на управление автомобилем будет прекращено. При этом данное требование распространяется исключительно на водителей старше 65 лет и лиц с инвалидностью.

МВД обратилось к пользователям соцсетей

Отдельно в ведомстве прокомментировали информацию, распространяющуюся в социальных сетях, которая вызвала вопросы у автомобилистов.