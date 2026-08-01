Что изменится в Казахстане с 1 августа: новые правила, выплаты, штрафы и выборы

Август 2026 года станет насыщенным на изменения, которые затронут автомобилистов, родителей, студентов, пользователей смартфонов и многих других казахстанцев. В течение месяца вступят в силу новые требования для водителей и пользователей электросамокатов, изменятся правила выплаты алиментов, продажи мобильных устройств и таможенного контроля. Кроме того, в Казахстане пройдут выборы в новый однопалатный Парламент, станут известны обладатели государственных образовательных грантов, а на ЛРТ в Астане появятся новые варианты оплаты, передаёт Lada.kz .

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Выборы в Курултай

Одним из главных политических событий августа станут выборы в новый однопалатный Парламент Казахстана — Курултай. Голосование состоится 23 августа.

Решение о проведении выборов ранее утвердил Президент Касым-Жомарт Токаев.

Новая Конституция Казахстана вступила в силу 1 июля 2026 года после принятия на республиканском референдуме 15 марта. В связи с этим Мажилис и Сенат прекратили работу, а полномочия их депутатов были прекращены.

В состав нового однопалатного Парламента войдут 145 депутатов. Их будут избирать сроком на 5 лет. После формирования Курултая депутаты большинством голосов выберут председателя и трех его заместителей.

После избрания депутатов и формирования нового Парламента действующее Правительство сложит свои полномочия.

До 10 августа опубликуют списки обладателей грантов

В августе абитуриенты также узнают результаты конкурса на государственные образовательные гранты.

Министерство науки и высшего образования должно опубликовать списки обладателей грантов до 10 августа.

В этом году на конкурс поступило около 127 тысяч заявлений. Для обучения по программам бакалавриата предусмотрено более 75 тысяч грантов.

Наибольшая доля — 60 процентов — приходится на инженерные специальности. Еще 20 процентов грантов направили на педагогические направления.

Зачисление в высшие учебные заведения продлится до 25 августа.

В колледжи продолжают принимать документы

В августе продолжается прием документов в колледжи на 2026-2027 учебный год. В рамках государственного образовательного заказа предусмотрено 140 тысяч мест.

Сроки подачи документов зависят от выбранной специальности:

до 10 августа — на педагогические специальности на базе 9 и 11 классов, а также технического и профессионального, послесреднего образования; на медицинские специальности на базе 9 классов;

до 15 августа — на медицинские специальности на базе 11 классов и технического, профессионального, послесреднего образования;

до 22 августа — на специальности среднего звена на базе 9 и 11 классов;

до 27 августа — на программы подготовки рабочих квалификаций;

до 20 сентября — на вечернюю форму обучения.

Подать документы можно в электронном виде через портал eGov либо непосредственно в колледже.

Для докторантов наступают последние сроки

Август станет завершающим месяцем для приема заявлений в докторантуру. До 3 августа поступающие еще могут подать или отредактировать заявление для участия во вступительном экзамене через сайт Национального центра тестирования.

Экзамены пройдут с 4 по 20 августа. Информация о месте и времени проведения будет отображаться в личных кабинетах поступающих с 9 августа.

В этом году требования к поступлению стали шире. Помимо других документов, кандидатам необходимо предоставить Research Proposal, план проведения исследования, эссе и перечень научных публикаций за последние три года, если такие публикации имеются.

Водителей ждут новые правила

С 25 августа в Казахстане начнут действовать изменения в закон «О дорожном движении». Они коснутся в том числе водителей старше 65 лет, людей с инвалидностью и автомобилистов, совершивших определенные нарушения ПДД.

Водителям старше 65 лет придется проходить медосмотр

Водители старше 65 лет, а также водители с инвалидностью должны будут проходить обязательный медицинский осмотр один раз в два года.

При этом результаты обследования будут автоматически передаваться из информационной системы Министерства здравоохранения в МВД.

Если в государственной системе не будет сведений о прохождении медосмотра и отсутствии противопоказаний к управлению автомобилем, право на вождение может быть прекращено.

Закрытие уголовного дела не позволит сохранить права

С 25 августа появится еще одно основание для лишения права управления транспортом.

Если уголовное дело, связанное с вождением в состоянии опьянения, будет прекращено без обвинительного приговора, водитель все равно лишится права управления на 8 лет. Речь идет, в частности, о случаях прекращения дела в связи с примирением сторон, амнистией или по другим основаниям, предусмотренным законодательством.

Если человек на тот момент еще не имеет водительского удостоверения, получить его в течение этих 8 лет также будет нельзя.

После истечения срока для восстановления права управления потребуется пройти медицинский осмотр и повторно сдать теоретический экзамен по ПДД.

За некоторые нарушения придется пересдавать теорию

Еще одно изменение касается грубых нарушений правил дорожного движения.

В отдельных случаях водителя смогут направить на повторную сдачу теоретического экзамена. Если автомобилист без уважительной причины не явится на экзамен в течение 2 месяцев после получения постановления, он может лишиться водительских прав.

В Алматы ужесточат правила для электросамокатчиков

С 25 августа в Алматы начнут действовать новые требования для пользователей электросамокатов.

Ездить по тротуарам будет запрещено. Передвигаться можно будет по велодорожкам или по правому краю проезжей части.

Кроме того, сервисами кикшеринга смогут пользоваться только совершеннолетние граждане, имеющие водительское удостоверение любой категории.

Следить за соблюдением требований будут полиция и сами сервисы аренды — в том числе при помощи технических ограничений.

За жестокое обращение с животными увеличат наказание

С 20 августа в Казахстане усилится уголовная ответственность за жестокое обращение с животными.

По статье 316 Уголовного кодекса максимальный штраф увеличат со 120 до 150 МРП, что в 2026 году составляет 648 750 тенге.

Исправительные работы также смогут назначаться в размере до 150 МРП. Максимальный срок общественных работ увеличится со 120 до 150 часов, а ареста — с 30 до 40 суток.

Если жестокое обращение привело к гибели животного, размеры штрафов и сроки основных наказаний останутся прежними. Однако срок запрета занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью увеличится с 1 года до 2 лет.

Более серьезные санкции будут применяться, если преступление совершено в отношении двух и более животных, группой лиц, неоднократно, в присутствии малолетних либо публично, в том числе посредством онлайн-платформ.

В таких случаях:

максимальный штраф увеличится с 1 000 до 2 000 МРП, или до 8 650 000 тенге в 2026 году;

максимальный срок общественных работ вырастет с 400 до 800 часов;

ограничение или лишение свободы будет возможно на срок от 1 года до 3 лет;

срок дополнительного запрета занимать определенные должности увеличится с 2 до 5 лет.

Родственники смогут оформить инвалидность человеку в коме

С августа супруги и близкие родственники смогут обратиться для оформления инвалидности человеку старше 18 лет, который находится в коматозном состоянии.

Согласие самого человека для проведения медико-социальной экспертизы в таком случае не потребуется. Основанием станет заявление супруга либо близкого родственника.

Под коматозным состоянием понимается тяжелое патологическое состояние, при котором человек находится без сознания, а основные функции организма нарушены и жизнедеятельность ограничена.

В подобных случаях инвалидность будут устанавливать на срок до 1 года. Если состояние человека улучшится раньше, его смогут направить на повторное освидетельствование.

Таможенный контроль изменится с 9 августа

С 9 августа в Казахстане обновится порядок проведения таможенных проверок.

В частности, будут уточнены требования к понятым и процедуре рассмотрения возражений проверяемых лиц.

Понятыми смогут выступать только незаинтересованные совершеннолетние дееспособные граждане Казахстана. Государственные служащие, сотрудники и учредители проверяемой организации выполнять такую функцию не смогут.

При выездной таможенной проверке необходимо присутствие как минимум двух понятых.

Кроме того, органы государственных доходов должны будут информировать проверяемых о приостановлении и возобновлении рассмотрения письменных возражений. Уведомление можно направить заказным письмом либо через личный кабинет на портале электронного правительства.

Алименты будут перечислять на специальные счета

С 25 августа изменится порядок перечисления алиментов.

Деньги будут направляться только на специальные банковские счета, предназначенные для получения алиментных выплат. Получатель должен самостоятельно открыть такой счет и передать его реквизиты судебному исполнителю.

Главное изменение заключается в том, что средства на специальном счете нельзя будет арестовать из-за других обязательств получателя.

Таким образом, деньги должны быть защищены от взысканий по иным долгам и использоваться на содержание ребенка либо нетрудоспособного человека.

Если получатель не откроет специальный счет, обязанность плательщика по выплате алиментов при этом сохранится.

Около 450 тысяч школьников получат помощь

С 1 августа в Казахстане стартует ежегодная кампания по подготовке детей к новому учебному году в рамках фонда «Всеобуч».

Помощь получат около 450 тысяч школьников из социально уязвимых категорий.

Из местных бюджетов на покупку школьной формы, обуви и канцелярии предусмотрено около 23 миллиардов тенге. Кампания продлится до 30 сентября.

Минимальный размер выплаты в этом году составляет 50 851 тенге на одного ребенка. Это на 10 процентов больше показателя прошлого года. При этом в отдельных регионах сумма может быть выше — размер зависит от возможностей местного бюджета.

Поддержка предусмотрена для:

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

школьников из малообеспеченных семей;

детей из семей, получающих адресную социальную помощь;

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Для оформления выплаты родителям или законным представителям необходимо обратиться в образовательную организацию, где учится ребенок, и предоставить требуемые документы.

На ЛРТ в Астане появятся новые тарифы

С 1 августа на линии легкорельсового транспорта Tarlan Astana начнет действовать расширенная система тарифов.

Цена разовой поездки не изменится и составит 200 теңге.

При этом пассажирам предложат проездные на:

1 день — 500 теңге;

3 дня — 1 500 теңге;

5 дней — 2 500 теңге;

10 дней — 4 000 теңге;

15 дней — 5 000 теңге;

1 месяц — 7 500 теңге;

3 месяца — 20 000 теңге.

Предусмотрены и тарифы с фиксированным числом поездок:

5 поездок — 900 теңге;

10 поездок — 1 800 теңге;

20 поездок — 3 500 теңге;

30 поездок — 5 000 теңге.

Если тариф приобретается до 15-го числа включительно, он действует до конца текущего месяца. При покупке после 15-го числа срок действия начинается с первого числа следующего месяца.

Проездные можно приобрести в кассах на станциях ЛРТ и загрузить на транспортные карты Tarlan Astana.

Пока новые тарифы распространяются только на линию легкорельсового транспорта. В дальнейшем их планируют интегрировать с городскими автобусами.

Парковка в аэропорту Астаны подорожает

С 1 августа международный аэропорт Астаны изменит стоимость краткосрочной парковки.

Цена одного часа стоянки увеличится с 200 до 300 теңге.

Одновременно планируется создать дополнительные зоны для длительного хранения автомобилей. Там стоимость составит 100 теңге в час.

Бесплатная парковка на 100 мест продолжит работать. Кроме того, льготы сохранятся для отдельных категорий граждан.

От оплаты парковки освобождаются люди с инвалидностью I и II групп, ветераны боевых действий на территории других государств, а также граждане, пострадавшие от испытаний на Семипалатинском ядерном полигоне.

При покупке смартфона придется проверять IMEI

С 20 августа начнут действовать новые требования к продаже смартфонов.

До покупки продавец должен будет предоставить покупателю IMEI-код устройства, чтобы тот мог проверить его статус. Кроме того, продавец обязан убедиться, что смартфон прошел обязательную верификацию, не заблокирован и не имеет ограничений.

Правила будут распространяться как на обычные магазины, так и на маркетплейсы.

Если после покупки выяснится, что смартфон не прошел обязательную верификацию, его признают товаром ненадлежащего качества. В таком случае покупатель сможет потребовать заменить устройство, вернуть деньги, бесплатно устранить недостатки, уменьшить стоимость товара либо компенсировать расходы на ремонт.

Узнать IMEI можно с помощью команды *#06#. Также код указывается в настройках телефона, на упаковке, в гарантийном талоне, а в некоторых моделях — на корпусе или под аккумулятором.

Если устройство поддерживает две SIM-карты или eSIM, у него может быть несколько IMEI. В таком случае необходимо проверять каждый код.

Проверить статус устройства можно через eGov Mobile, портал gov.kz и сервис imei.rfs.gov.kz.

Елена Рыбакина вернется на турниры

В августе возобновит выступления лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина, которая на данный момент занимает вторую строчку мирового рейтинга.

Первым турниром после паузы для нее станет соревнование категории WTA 1000 в Торонто. Оно стартует 2 августа.

Затем спортсменка выступит на турнире в Цинциннати, который начнется 13 августа.

Завершится летняя серия Открытым чемпионатом США — US Open. Турнир стартует 30 августа в Нью-Йорке. Рыбакина примет участие в заключительном в сезоне соревновании «Большого шлема».

В августе не будет дополнительного праздничного выходного

В 2026 году казахстанцев в августе не ждет дополнительный выходной, связанный с Днем Конституции.

После изменений в календаре День Конституции перенесли с 30 августа на 15 марта.

При пятидневной рабочей неделе в августе будет 21 рабочий и 10 выходных дней. При шестидневной рабочей неделе — 26 рабочих и 5 выходных дней.

При этом в августе останется несколько памятных и профессиональных дат:

первое воскресенье августа — День работников железнодорожного транспорта;

10 августа — День Абая;

второе воскресенье августа — День строителя;

третье воскресенье августа — День спорта;

18 августа — День пограничника;

29 августа — День закрытия Семипалатинского испытательного ядерного полигона;

последнее воскресенье августа — День шахтера.

Эти даты не являются официальными выходными, однако в их честь традиционно проводятся различные тематические мероприятия.

Канье Уэст выступит в Алматы

Еще одним заметным событием августа станет концерт американского рэпера Канье Уэста, также известного как Ye.

Выступление состоится 14 августа на Центральном стадионе Алматы и станет частью мирового тура артиста.

Проведение концерта вызвало спор с футбольным клубом «Кайрат», который проводит домашние матчи на Центральном стадионе. Согласно календарю Казахстанской премьер-лиги, клуб должен был сыграть дома 8 и 15 августа, а в период с 11 по 13 августа в Алматы также мог пройти матч третьего квалификационного раунда еврокубков.

В итоге потенциальную еврокубковую встречу перенесли в Туркестан, а концерт состоится в ранее объявленную дату.

Для Канье Уэста выступление станет первым крупным концертом в Алматы.

Какая погода ждет Казахстан в августе

Начало августа в Казахстане будет жарким. По прогнозам синоптиков, в первые три дня августа на большей части страны сохранится сильная жара.

На юге, юго-востоке, востоке и в центральных регионах температура воздуха может подниматься до 35-40 градусов.

В дальнейшем в некоторых областях ожидается постепенное снижение температуры. На севере показатели могут опуститься с 25-35 до 20-28 градусов, после чего к концу первой декады вновь вырасти до 30-38 градусов.

На юге жара, согласно прогнозу, ослабеет с 39-44 до 29-36 градусов.