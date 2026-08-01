Казахстан не собирается отказываться от КТК: в Минэнерго сделали заявление

В Министерстве энергетики Казахстана прокомментировали ситуацию вокруг Каспийского трубопроводного консорциума после временной остановки работы нефтепровода. В ведомстве заявили, что полный отказ от КТК сейчас не рассматривается, при этом прием нефти от грузоотправителей продолжается. С 1 августа объем приема составляет 100 тысяч тонн нефти в сутки, а дальнейшее увеличение транспортировки будет зависеть от постановки танкеров под погрузку на морском терминале, передаёт Lada.kz .

Фото pixabay.com

Что происходит с КТК

Министерство энергетики Казахстана 1 августа 2026 года выступило с разъяснением на фоне информации о возможной полной остановке работы Каспийского трубопроводного консорциума.

В ведомстве подчеркнули, что сценарий, предусматривающий полный отказ от работы КТК, в настоящее время не рассматривается.

При этом Минэнерго напомнило, что 31 июля КТК временно приостановил работу нефтепровода. Несмотря на это, прием нефти от грузоотправителей продолжается, а также ведется заполнение резервуарного парка.

Сколько нефти принимают

С 1 августа объем приема нефти установлен на уровне 100 тысяч тонн в сутки.

В Минэнерго отметили, что дальнейшее увеличение объемов транспортировки будет зависеть от своевременной постановки танкеров под погрузку на морском терминале.

"31 июля КТК временно приостановил работу нефтепровода. При этом продолжается прием нефти от грузоотправителей и заполнение резервуарного парка. С 1 августа объем приема нефти составляет 100 тыс. тонн в сутки. Дальнейшее наращивание объемов транспортировки будет зависеть от своевременной постановки танкеров под погрузку на морском терминале", – говорится в сообщении.

Ситуация остается на контроле

В Министерстве энергетики заявили, что продолжают постоянное взаимодействие с КТК и грузоотправителями.

Текущая ситуация находится на контроле ведомства.

Таким образом, несмотря на временную приостановку работы нефтепровода 31 июля, в Минэнерго не рассматривают сценарий полного отказа Казахстана от КТК. На данный момент прием нефти продолжается, а возможность дальнейшего увеличения объемов транспортировки будет зависеть в том числе от организации погрузки танкеров на морском терминале.