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01.08.2026, 14:35

Казахстанского журналиста Валерия Сурганова объявили в международный розыск

Новости Казахстана 0 1 915

Журналиста Валерия Сурганова, который ранее работал в разных средствах массовой информации, а в последние годы руководил сетевым изданием «Ведомости Казахстана», объявили в международный розыск. Об этом сообщил Международный фонд защиты свободы слова «Әділ сөз». Сурганов проходит подозреваемым по уголовному делу о распространении заведомо ложной информации по статье 274 УК РК, передаёт Lada.kz со ссылкой на КазТАГ.

Фото из социальных сетей
Фото из социальных сетей

Международный фонд защиты свободы слова «Әділ сөз» сообщил о розыске журналиста Валерия Сурганова.

По информации фонда, журналист в разные годы сотрудничал с различными СМИ, а в последние годы возглавлял сетевое издание «Ведомости Казахстана».

«В международный розыск объявлен столичный журналист Валерий Сурганов, ранее работавший в различных СМИ, а в последние годы управлявший сетевым изданием «Ведомости Казахстана», - говорится в сообщении.

В чем подозревают Сурганова

По данным «Әділ сөз», журналист является подозреваемым по уголовному делу, связанному с распространением заведомо ложной информации.

Дело расследует департамент полиции Астаны. Речь идет о правонарушении, предусмотренном статьей 274 УК РК.

Журналиста ранее обвиняли в клевете

В фонде также напомнили о предыдущих уголовных и судебных разбирательствах, связанных с журналистом.

Ранее Сурганова обвиняли в клевете. Судебный процесс по делу о клевете в отношении судьи Дании Кисиковой завершился мирным урегулированием.

Кроме того, весной 2026 года журналиста приговорили к 90 часам общественных работ по делу об оскорблении.

«Ранее журналиста также обвиняли в клевете. Суд по обвинению журналиста Валерия Сурганова в клевете на судью Данию Кисикову закончился мирным урегулированием. А весной 2026 года его приговорили к 90 часам общественных работ по делу об оскорблении», - отметили в фонде.

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