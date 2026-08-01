Казахстанского журналиста Валерия Сурганова объявили в международный розыск

Журналиста Валерия Сурганова, который ранее работал в разных средствах массовой информации, а в последние годы руководил сетевым изданием «Ведомости Казахстана», объявили в международный розыск. Об этом сообщил Международный фонд защиты свободы слова «Әділ сөз». Сурганов проходит подозреваемым по уголовному делу о распространении заведомо ложной информации по статье 274 УК РК, передаёт Lada.kz со ссылкой на КазТАГ.

Фото из социальных сетей

Международный фонд защиты свободы слова «Әділ сөз» сообщил о розыске журналиста Валерия Сурганова.

По информации фонда, журналист в разные годы сотрудничал с различными СМИ, а в последние годы возглавлял сетевое издание «Ведомости Казахстана».

«В международный розыск объявлен столичный журналист Валерий Сурганов, ранее работавший в различных СМИ, а в последние годы управлявший сетевым изданием «Ведомости Казахстана», - говорится в сообщении.

В чем подозревают Сурганова

По данным «Әділ сөз», журналист является подозреваемым по уголовному делу, связанному с распространением заведомо ложной информации.

Дело расследует департамент полиции Астаны. Речь идет о правонарушении, предусмотренном статьей 274 УК РК.

Журналиста ранее обвиняли в клевете

В фонде также напомнили о предыдущих уголовных и судебных разбирательствах, связанных с журналистом.

Ранее Сурганова обвиняли в клевете. Судебный процесс по делу о клевете в отношении судьи Дании Кисиковой завершился мирным урегулированием.

Кроме того, весной 2026 года журналиста приговорили к 90 часам общественных работ по делу об оскорблении.