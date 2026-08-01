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01.08.2026, 15:46

Нашёл работу в Instagram и оказался в тюрьме Греции: казахстанца приговорили к 125 годам

Новости Казахстана 0 1 840

Житель Казахстана, отправившийся на заработки после объявления в Instagram, оказался в греческой тюрьме и получил длительный срок лишения свободы. По словам его матери, сын рассчитывал работать с туристами на моторных лодках, однако впоследствии оказался вовлечен в перевозку нелегальных мигрантов. Теперь женщина просит Министерство иностранных дел Казахстана оказать сыну консульскую помощь и обеспечить соблюдение его прав, передает Lada.kz со ссылкой на «Актобе Times».

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Поехал работать в Турцию, но оказался в Греции

Житель Актобе Нурхан Кадырова рассказала о ситуации с ее 24-летним сыном Рашидом, который отправился за границу в поисках работы.

Как утверждает женщина, молодой человек нашел объявление о трудоустройстве в Instagram. Работодатель оплатил ему авиаперелет в Турцию и предложил работу, связанную с прогулками туристов на моторных лодках.

Однако, по словам матери, впоследствии ситуация изменилась. Рашид оказался вовлечен в перевозку нелегальных мигрантов в Грецию.

После задержания в отношении казахстанца возбудили уголовное дело, а затем суд приговорил его к 125 годам лишения свободы.

Мать утверждает, что сын не был организатором

Нурхан Кадырова не согласна с тем, что ее сын должен нести ответственность за организацию преступной схемы.

По ее словам, Рашид не являлся организатором перевозки мигрантов и не владел лодками. Женщина утверждает, что всеми действиями руководил координатор, а ее сын лишь выполнял полученные от него указания.

При этом окончательную оценку обстоятельствам дела дали греческие правоохранительные органы и суд.

Мать заявила о проблемах с переводом

Отдельно женщина рассказала об обстоятельствах судебного процесса.

По ее утверждению, сыну не предоставили переводчика. Из-за языкового барьера, как считает Нурхан Кадырова, он подписал документы, не понимая их содержания.

Семья рассчитывает, что эти обстоятельства будут учтены в ходе дальнейшего разбирательства.

Помимо срока назначили крупный штраф

Помимо 125 лет лишения свободы, греческий суд назначил казахстанцу штраф.

По словам его матери, после пересчета сумма составляет около 1 миллиарда тенге.

Сейчас семья поддерживает связь с Рашидом лишь время от времени. Родственники также отправляют ему деньги на продукты и предметы первой необходимости.

Семья рассчитывает на помощь Казахстана

По словам Нурхан Кадыровой, впереди у ее сына еще одно судебное заседание.

Женщина надеется, что Министерство иностранных дел Казахстана подключится к ситуации, окажет ее сыну необходимую консульскую помощь и поможет обеспечить соблюдение его прав во время дальнейшего судебного разбирательства.

Официальная позиция Министерства иностранных дел Казахстана по этому делу в представленном сообщении не приводится.

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