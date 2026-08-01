Счета казахстанцев могут закрыть: крупный банк предупредил клиентов о важном условии

Freedom Bank предупредил клиентов о начале процедуры закрытия неактивных счетов и карт. Под действие новых правил могут попасть счета, на которых более одного года нет денег и не проводятся операции, а срок действия карты уже истек. После уведомления банка у клиента будет три месяца, чтобы совершить хотя бы одну транзакцию и сохранить счет, передаёт Lada.kz со ссылкой на digitalbusiness.

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Какие счета могут закрыть

Freedom Bank объявил о проведении процедуры по закрытию неактивных счетов клиентов.

Речь идет о счетах и картах, которые одновременно соответствуют нескольким условиям. Если на счете или карте более одного года отсутствуют деньги и не проводятся операции, а срок действия карты истек, банк может запустить процедуру закрытия.

При этом списание банковских комиссий операцией не считается. То есть сам факт начисления или списания комиссии не позволит сохранить такой счет активным.

У клиентов будет три месяца

Перед закрытием счета банк должен уведомить клиента о предстоящей процедуре. Уведомлением также считается размещение соответствующей информации на официальном сайте банка.

После получения уведомления у клиента будет три месяца, чтобы совершить хотя бы одну транзакцию по счету.

Если в течение этого срока операция не будет проведена, банк приступит к ликвидации счета.

Таким образом, клиентам, которые давно не пользуются картами и счетами, стоит проверить их статус и при необходимости совершить операцию в установленный период.

Какие счета закрывать не будут

При этом правило распространяется не на все виды счетов.

Freedom Bank отдельно указывает категории, которые не будут затронуты процедурой закрытия. В частности, речь идет о:

вкладах;

картах, предназначенных для получения пособий;

картах для получения пенсий;

картах для социальных выплат;

счетах, на которые поступают алименты.

Эти счета банк закрывать в рамках указанной процедуры не будет.

Клиентам, которые пользуются другими счетами или картами, соответствующими установленным условиям неактивности, рекомендуется обратить внимание на уведомления банка и не пропустить трехмесячный срок.