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01.08.2026, 16:13

Сбережения казахстанцев достигли рекорда: сколько денег лежит на депозитах

Новости Казахстана 0 1 767

Объем депозитов физических лиц в банках — участниках системы гарантирования по итогам первого полугодия 2026 года впервые превысил 30 триллионов тенге. С начала года вклады в национальной валюте увеличились на 9,5%, тогда как объем валютных депозитов, напротив, сократился на 3,4%. Одновременно заметно вырос спрос на срочные и сберегательные вклады с возможностью пополнения, сообщили в Казахстанском фонде гарантирования депозитов (КФГД), передаёт  Lada.kz

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Депозиты казахстанцев установили новый рекорд

Объем средств физических лиц на депозитах в банках — участниках системы гарантирования депозитов по итогам первых шести месяцев 2026 года превысил отметку в 30 триллионов тенге.

По данным КФГД, с начала года депозитная база населения выросла на 6,7%.

При этом структура накоплений продолжает меняться в пользу вкладов в тенге. За первую половину года объем депозитов в национальной валюте увеличился на 9,5%, а валютные вклады, напротив, сократились на 3,4%.

Какие вклады растут быстрее всего

Наиболее заметную динамику продемонстрировали срочные депозиты с возможностью пополнения.

Их объем увеличился более чем в 2,5 раза, или на 167%.

Еще сильнее выросли сберегательные вклады с возможностью пополнения — на 159%.

При этом жилищные и образовательные депозиты увеличились на 12%, а срочные вклады без возможности пополнения показали рост на 6%.

Одновременно казахстанцы стали меньше держать средств на сберегательных депозитах без возможности пополнения и несрочных вкладах — объем этих категорий сократился.

Таким образом, вкладчики все чаще выбирают продукты, которые позволяют одновременно получать доход и пополнять накопления.

Резерв КФГД также вырос

На фоне увеличения общей суммы депозитов населения увеличился и специальный резерв Казахстанского фонда гарантирования депозитов.

За первую половину 2026 года он вырос на 10% и достиг 1,73 триллиона тенге.

Это составляет около 6% от общей суммы депозитов населения.

Председатель КФГД Адиль Утембаев отметил, что размер резерва соответствует установленным требованиям.

«Текущий объем специального резерва полностью отвечает законодательным требованиям и международным стандартам. По закону резерв должен составлять не менее 5% от объема гарантируемых депозитов. По итогам первого полугодия этот показатель действительно достиг 5,8%», — заявил председатель КФГД Адиль Утембаев.

Из чего формируется резерв

По словам Утембаева, основная часть специального резерва сформирована за счет регулярных взносов банков и инвестиционного дохода.

На долю регулярных банковских взносов приходится 37% резерва, еще 62% обеспечил инвестиционный доход. Оставшаяся часть сформирована за счет других источников, предусмотренных законодательством.

Средства специального резерва размещаются в высоколиквидных финансовых инструментах.

Около 56% средств инвестировано в государственные ценные бумаги Казахстана. Еще 11% приходится на облигации Казначейства США.

Оставшаяся часть средств размещена в инструментах денежного рынка, облигациях квазигосударственного сектора и международных институтов развития.

Сколько денег защищает система гарантирования

В КФГД также напомнили о действующих максимальных размерах гарантии для одного вкладчика в одном банке.

По сберегательным вкладам в национальной валюте максимальная сумма гарантии составляет 20 миллионов тенге.

Для остальных депозитов, текущих счетов и платежных карточек в тенге гарантируется до 10 миллионов тенге.

По депозитам в иностранной валюте размер гарантии составляет до 5 миллионов тенге в эквиваленте.

При этом система гарантирования охватывает подавляющее большинство депозитных счетов населения.

С учетом установленных лимитов КФГД сегодня защищает 99,8% всех депозитных счетов казахстанцев, включая банковские карты.

Рост объема депозитов и увеличение доли тенговых накоплений показывают, что банковские вклады остаются одним из основных инструментов сбережения средств для населения Казахстана.

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