«Энергия» вместо таблеток: почему казахстанцы увлеклись необычными практиками

В Казахстане растет интерес к энергопрактикам и необычным формам медитации, к которым люди обращаются из-за стресса, усталости и эмоционального выгорания. Одним из набирающих популярность направлений стала энергосингулярность — практика, основанная на концентрации внимания на внутренних ощущениях. При этом специалисты подчеркивают: метод пока не имеет убедительной научной доказательной базы и не может заменять диагностику и лечение в рамках доказательной медицины, передаёт Lada.kz со ссылкой на агентство Kazinform.

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Что такое энерготерапия

В последние годы в Казахстане становится больше людей, интересующихся различными энергопрактиками и неклассическими видами медитации.

Одни приходят к подобным методам после эмоционального выгорания и продолжительного стресса, другие хотят найти способы расслабиться и восстановить внутреннее равновесие. Некоторые обращаются к таким практикам после длительного лечения, надеясь улучшить общее самочувствие.

Одновременно развивается и рынок подобных услуг: появляются специализированные центры, специалисты создают собственные методики, а в социальных сетях энергопрактики собирают большие аудитории.

При этом отношение к ним остается неоднозначным. Сторонники рассказывают о положительных изменениях в самочувствии, тогда как скептики обращают внимание на отсутствие достаточных научных доказательств эффективности многих подобных методов.

По словам врача и энергопрактика Айжан Ешенбаевой, существует множество способов работы с так называемой энергией человека. Среди них она называет медитацию, дыхательные техники, восточные практики и авторские методики.

Одним из направлений является энергосингулярность. В основе этой практики лежит представление о том, что концентрация внимания на внутренних ощущениях позволяет человеку лучше чувствовать свое тело и эмоциональное состояние.

Как объясняет специалист, при таком подходе человек не просто наблюдает за происходящим, а становится активным участником процесса.

При этом сама концепция энергосингулярности не относится к общепринятым научным теориям и не признана медицинским методом лечения.

Почему казахстанцы обращаются к энергопрактикам

По словам Айжан Ешенбаевой, интерес людей к энерготерапии чаще связан не с мистическими представлениями, а с вполне конкретными проблемами повседневной жизни.

Среди причин обращения она называет хроническую усталость, стресс, тревожность, эмоциональное выгорание, постоянное напряжение и ощущение нехватки внутренних сил.

Некоторые люди приходят также из-за физического дискомфорта — усталости, болевых ощущений или общего ухудшения самочувствия.

Специалист связывает популярность подобных практик с современным ритмом жизни, особенно в крупных городах. По ее мнению, часть людей ищет дополнительные способы справиться с эмоциональной нагрузкой, помимо сна, отдыха, отпуска или работы с психологом.

При этом она обращает внимание на медитацию и йогу, которые используются человечеством уже многие столетия. Исследования действительно изучают их возможное влияние на стресс и тревожность, однако эти данные нельзя автоматически переносить на энергосингулярность.

Энерготерапия не заменяет врача

Несмотря на интерес к энергопрактикам, сама Айжан Ешенбаева подчеркивает, что не считает их альтернативой традиционной медицине.

По ее словам, энерготерапия не является медикаментозным или медицинским лечением. Ее рассматривают как дополнительный подход, направленный на работу с субъективным состоянием человека, его эмоциями, образом жизни и ощущениями.

При необходимости диагностики, лечения или медицинского наблюдения, по словам специалиста, основой должны оставаться методы доказательной медицины.

Энергопрактики, по ее мнению, могут использоваться лишь как дополнительная форма поддержки, например для работы с субъективным уровнем стресса или эмоциональным состоянием.

При этом подобные практики не рекомендуются людям с острыми психическими расстройствами без наблюдения профильного специалиста, находящимся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также людям с тяжелыми состояниями, требующими экстренной медицинской помощи.

Еще одним условием является добровольное согласие самого человека.

Что говорит наука об энергосингулярности

На сегодняшний день научных исследований, непосредственно посвященных методу Energy-Singularity, нет.

Айжан Ешенбаева сообщила, что специалисты наблюдают за группой добровольцев. В дальнейшем эти данные планируют использовать для подготовки научной публикации.

При этом метод имеет профессиональную аккредитацию международных организаций International Practitioners of Holistic Medicine (IPHM) и The Complementary Medical Association (CMA).

Однако наличие подобной аккредитации само по себе не является доказательством медицинской эффективности метода. Для этого необходимы качественные научные исследования, позволяющие оценить его результативность и безопасность.

Отдельно изучаются некоторые практики, связанные с медитацией и осознанностью. Исследования последних лет показывают, что они могут помогать части людей снижать субъективный уровень стресса и тревожности.

Однако эти научные данные не подтверждают эффективность именно метода Energy-Singularity.

Почему вокруг энерготерапии возникают споры

Популярность энергопрактик растет, но единого отношения к ним по-прежнему нет.

Люди, которые используют подобные методы, могут рассказывать об улучшении самочувствия и эмоционального состояния. В то же время научное сообщество требует доказательств, полученных в ходе исследований, прежде чем признавать конкретную практику эффективным методом воздействия на здоровье.

Сама Айжан Ешенбаева также отмечает, что энергопрактики не следует противопоставлять медицине.

По ее словам, если человеку требуется диагностика или лечение, ему необходимо обратиться к врачу. Энергопрактики при этом могут рассматриваться только как дополнительная поддержка, а не как замена медицинской помощи.

Таким образом, интерес казахстанцев к энерготерапии действительно растет, однако научные данные о методе Energy-Singularity пока отсутствуют. Практики медитации и осознанности изучаются отдельно и имеют собственную научную базу, но переносить результаты этих исследований на энергосингулярность нельзя.

Поэтому при проблемах со здоровьем энерготерапия не должна становиться заменой диагностике, назначенному лечению или наблюдению у врача.