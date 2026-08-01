В Казахстане изменили оценку благополучия семей: что будет с соцвыплатами

Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана разъяснило, приведет ли обновленная методика определения социального благополучия семей к сокращению социальных выплат. В ведомстве заявили, что скоринговая модель не предназначена для уменьшения числа получателей господдержки или сокращения бюджетных расходов. Основная задача системы — точнее определять семьи и граждан, которые потенциально нуждаются в социальной помощи, и обеспечивать ее адресное и своевременное предоставление, передаёт Lada.kz со ссылкой на LS .

Фото pixabay.com

Для чего нужна новая методика

В Минтруда пояснили, что обновленная методика предназначена для определения уровня социального благополучия семьи или отдельного человека.

Для этого используются сведения из государственных информационных систем. На их основе граждан и семьи распределяют по соответствующим категориям.

Полученные результаты затем могут применяться для выявления людей, которые потенциально нуждаются в различных мерах государственной поддержки. Кроме того, данные используются при предоставлении отдельных государственных услуг в проактивном формате.

В ведомстве подчеркнули, что оценка проводится по единым критериям для всех граждан.

"Оценка осуществляется с применением единых критериев для всех граждан. Это позволяет исключить влияние человеческого фактора, обеспечить единообразный подход к оценке социального благополучия, повысить прозрачность принимаемых решений и объективность", – отметили в Минтруда.

Сократится ли число получателей соцпомощи

В Министерстве труда отдельно подчеркнули, что методика не разрабатывалась для увеличения или уменьшения численности социально уязвимых слоев населения.

"Ее введение само по себе не приводит к увеличению или сокращению доли социально уязвимых слоев населения. Она является аналитическим инструментом, позволяющим более точно выявлять жизненные ситуации семей (лиц), потенциально нуждающихся в господдержке, а также обеспечивать адресность и своевременность предоставления мер соцподдержки", – подчеркнули в ведомстве.

Таким образом, само внедрение скоринговой модели не означает автоматического пересмотра количества граждан, относящихся к социально уязвимым категориям.

Повлияет ли система на бюджет

В Минтруда также опровергли предположение, что скоринговая модель определения благосостояния семей создана для сокращения государственных расходов на социальные выплаты.

В ведомстве заявили, что основным результатом внедрения системы должно стать повышение эффективности социальной политики.

"Эффект от внедрения данной модели выражается не в экономии бюджетных средств, а в повышении эффективности и адресности социальной политики. Отдельная оценка влияния методики на объем бюджетных расходов не проводилась", – говорится в ответе на запрос.

Иными словами, в министерстве не рассматривают новую методику как инструмент оптимизации расходов на соцвыплаты.

Как разрабатывали систему

Разработка системы оценки социального благополучия семей ведется Министерством труда и социальной защиты населения совместно с ПРООН с 2020 года.

При создании модели специалисты изучали международные подходы, а также учитывали другие аспекты, необходимые для оценки социального положения семей и отдельных граждан.

Что изменилось с 4 июля

Напомним, что с 4 июля Министерство труда изменило методику определения социального благополучия семей.

В соответствии с внесенными поправками были скорректированы способы расчета ряда показателей, которые используются при оценке.

При этом обновление методики, как подчеркнули в Минтруда, само по себе не направлено на сокращение социальных выплат или уменьшение числа социально уязвимых граждан.

Ранее также стало известно, что для казахстанцев с просроченными кредитами готовят новый вид социальной поддержки.