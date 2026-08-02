Наурыз коже с комбучей начнут выпускать в Казахстане в промышленных масштабах

В Казахстане планируют наладить промышленное производство обновленного Наурыз коже с комбучей и фитоингредиентами, а первую партию инновационного напитка намерены выпустить до конца текущего года, передает Lada.kz со ссылкой на 7 канал .

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Традиционный напиток усовершенствуют с помощью современных технологий

Ученые Павлодарского педагогического университета имени Маргулана работают над запуском промышленного производства обновленного Наурыз коже. Традиционный напиток, который ассоциируется с праздником Наурыз, планируют сделать более полезным и увеличить срок его хранения благодаря современным технологиям ферментации.

По информации 7 канала, особенность разработки заключается в сочетании классического рецепта Наурыз коже с симбиотической микрофлорой чайного гриба (комбучи), а также использованием фитоингредиентов.

На реализацию проекта выделили 365 миллионов тенге

Для коммерциализации проекта исследовательская группа получила грант в размере 365 миллионов тенге, став победителем конкурса Фонда науки.

Работа над изучением ферментированных напитков велась в университете на протяжении нескольких лет. В настоящее время проект перешел от этапа лабораторных исследований к созданию производственной линии.

Первую партию планируют выпустить до конца года

Доктор биологических наук Бибигуль Жумабекова отметила, что проект объединяет две давно известные технологии – производство чайного гриба и приготовление Наурыз коже. По ее словам, одной из ключевых задач является разработка технологии, которая позволит выпускать напиток в промышленных масштабах.

Разработчики рассчитывают, что первая промышленная партия инновационного Наурыз коже будет выпущена до конца текущего года.