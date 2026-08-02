В Нацбанке рассказали, при каких условиях в Казахстане могут ужесточить выдачу кредитов

Национальный банк Казахстана рассматривает возможность введения нового механизма оценки долговой нагрузки заемщиков, однако пока не планирует устанавливать дополнительные ограничения на выдачу кредитов, передает Lada.kz со ссылкой на Tenginews.kz .

Фото: Pixabay

В Нацбанке обсуждают новый механизм оценки заемщиков

Получить кредит в Казахстане в будущем может стать сложнее. Национальный банк рассматривает возможность внедрения механизма, который позволит ограничивать выдачу займов гражданам с высокой долговой нагрузкой. Пока новые правила не вводятся, однако регулятор не исключает их появления в дальнейшем.

Речь идет о введении коэффициента долга к доходу (КДД), который обсуждается в Национальном банке как один из инструментов контроля за уровнем закредитованности населения.

Что такое коэффициент долга к доходу

Коэффициент долга к доходу (КДД) показывает, какую часть ежемесячного дохода человека составляют выплаты по всем действующим кредитам. Этот показатель позволяет оценить способность заемщика своевременно обслуживать свои долговые обязательства.

Если в будущем для КДД установят предельное значение, банки не смогут выдавать новые кредиты клиентам, у которых долговая нагрузка превысит установленный лимит.

Когда могут появиться новые ограничения

В конце июля под председательством главы Национального банка Тимура Сулейменова состоялось очередное заседание Совета по финансовой стабильности. По его итогам регулятор сообщил, что продолжит мониторинг ситуации на рынке розничного кредитования.

В частности, Национальный банк намерен отслеживать коэффициент долга к доходу отдельно по различным видам займов – автокредитам, ипотеке и беззалоговым кредитам, а также контролировать совокупную задолженность заемщиков без установления предельных значений.

В сообщении регулятора отмечается, что в случае роста рисков в сегменте розничного кредитования может быть рассмотрен вопрос о введении дифференцированных предельных значений КДД по отдельным видам займов и общей задолженности.

Введение КДД пока не планируется

После публикации сообщения Национального банка редакция Tengrinews.kz запросила дополнительные разъяснения.

В регуляторе подчеркнули, что на сегодняшний день речь не идет о введении нового механизма или обязательных ограничений для банков.

Первоначально внедрение КДД рассматривалось сначала с 1 июля, затем – с 1 января 2027 года. Однако сейчас Национальный банк не подтверждает эти сроки.

В ведомстве сообщили, что планы по введению механизма с 1 января 2027 года пока не подтверждаются, однако окончательно от этой идеи регулятор также не отказывается. При этом ужесточать требования в настоящее время не планируется.

Почему регулятор решил повременить

В Национальном банке пояснили, что необходимость в дополнительных ограничениях пока отсутствует. По оценке регулятора, ранее принятые меры уже позволили замедлить темпы роста потребительского кредитования.

Среди таких мер – обязательное согласие супруга при оформлении отдельных видов кредитов, запрет на выдачу новых займов гражданам с просроченной задолженностью более 90 дней, а также требование оформлять первый кредит молодым заемщикам только при личном посещении банка.

Вместе с тем Национальный банк не исключает возвращения к вопросу введения предельных значений КДД в будущем. Если ситуация на рынке изменится, например ускорится рост розничного кредитования, регулятор может вновь рассмотреть возможность установления ограничений по отдельным видам займов.

Что известно о коэффициенте долговой нагрузки

Напомним, 21 июля министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев сообщил, что ведомство предлагает упростить приобретение автомобилей в кредит. В частности, рассматривалась возможность отмены коэффициента долговой нагрузки (КДН) при оформлении автокредитов, а также развития автолизинга для физических лиц.

Позднее председатель Национального банка Тимур Сулейменов отметил, что льготный режим по КДН вводится для поддержки отечественного автопрома, однако он не может действовать бессрочно. По его словам, базовой датой для возможного возврата ограничений остается 1 января 2027 года, однако окончательное решение будет зависеть от поведения банков и самих заемщиков.