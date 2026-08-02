Казахстанцам станет проще попасть на прием к акимам и министрам: что изменится в августе

В Казахстане утвердили единый порядок проведения личного приема граждан, который расширяет круг должностных лиц, обязанных встречаться с населением, вводит обязательную аудио- и видеофиксацию приемов и закрепляет новые требования к рассмотрению обращений, передает Lada.kz со ссылкой на inbusiness.kz.
Правительство Казахстана утвердило новые Правила осуществления личного приема физических лиц и представителей юридических лиц. Соответствующее постановление №663 от 28 июля 2026 года подписал премьер-министр Олжас Бектенов.
Документ вступит в силу через десять календарных дней после первого официального опубликования, то есть уже в августе.
Новый порядок заменит сразу два ранее действовавших документа — Типовой регламент личного приема от 15 марта 2023 года №214 и постановление от 20 июня 2023 года №490, регулирующее работу центров приема граждан. Если прежде каждый государственный орган разрабатывал собственный регламент, то теперь для всех будет действовать единый порядок.
Согласно новым правилам, личные приемы граждан должны проводить:
Приемы должны проводиться не реже одного раза в месяц по утвержденному графику.
Одним из ключевых нововведений станет обязательная аудио- и видеофиксация приемов, проходящих в общественных приемных и центрах приема граждан.
Перед началом встречи сотрудники обязаны проверить исправность оборудования. Полученные записи будут храниться в соответствии с законодательством о делопроизводстве и архивном деле, а также внутренними правилами государственных органов. В прежнем регламенте подобного требования не предусматривалось.
Документ запрещает должностным лицам отказывать гражданину в повторном приеме только потому, что его вопрос уже рассматривался ранее, если проблема так и не была решена либо принятое ранее решение не устранило ее.
Кроме того, запрещается повторно поручать рассмотрение обращения тому же сотруднику, который уже занимался данным вопросом.
Новые правила предусматривают, что отказать в принятии обращения больше нельзя.
Если заявление оформлено с нарушением требований статьи 63 Административного процедурно-процессуального кодекса, заявителю предоставят три рабочих дня для устранения недостатков.
Если обращение поступило не по компетенции государственного органа, его в течение трех рабочих дней перенаправят в уполномоченный орган, уведомив об этом заявителя.
Информация о дате и времени приема должна быть направлена гражданину не позднее пятнадцати рабочих дней после регистрации обращения.
Еще одним новшеством станет выдача официального протокола по итогам личного приема.
В документе будут отражены принятое решение либо данные о поручениях и сроках их исполнения. После подписания должностным лицом протокол в течение трех рабочих дней направят заявителю через систему «Электронные обращения». Ранее этот документ использовался только для внутренней работы.
Работа с обращениями будет осуществляться через систему «Электронные обращения».
Каждому обращению присвоят уникальный регистрационный номер, а по каждому согласованному приему будет формироваться электронная карточка учета и храниться соответствующий протокол.
Графики приема будут утверждаться ежеквартально. Для центральных государственных органов их будет утверждать руководитель Аппарата Правительства с последующим размещением на сайте премьер-министра и в центре приема граждан при Аппарате Правительства.
Сотрудники центров приема граждан будут:
Бумажные обращения дважды в день будут передаваться для дальнейшей обработки и направления в государственные органы.
Если гражданин не согласится с полученным ответом, ему обязаны разъяснить порядок обжалования и при необходимости принять жалобу.
Право на внеочередной прием сохраняется за:
По согласию заявителя личный прием может проводиться посредством видеоконференцсвязи. При введении ограничительных мер, связанных с обеспечением безопасности, такой формат станет обязательным.
Если должностное лицо не сможет провести прием из-за болезни или командировки, общественную приемную должны предупредить не позднее чем за два рабочих дня, а заявителей — незамедлительно уведомить о переносе встречи.
Акиматы областей, столицы и городов республиканского значения будут не реже одного раза в квартал отчитываться перед Аппаратом Правительства о работе общественных приемных и центров приема граждан.
Информация о работе приемных государственных органов, подотчетных Президенту, а также органов местного самоуправления будет ежеквартально направляться в Отдел по контролю за рассмотрением обращений Администрации Президента.
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