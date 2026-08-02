Казахстанцам станет проще попасть на прием к акимам и министрам: что изменится в августе

В Казахстане утвердили единый порядок проведения личного приема граждан, который расширяет круг должностных лиц, обязанных встречаться с населением, вводит обязательную аудио- и видеофиксацию приемов и закрепляет новые требования к рассмотрению обращений, передает Lada.kz со ссылкой на inbusiness.kz .

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Новые правила вступят в силу в августе

Правительство Казахстана утвердило новые Правила осуществления личного приема физических лиц и представителей юридических лиц. Соответствующее постановление №663 от 28 июля 2026 года подписал премьер-министр Олжас Бектенов.

Документ вступит в силу через десять календарных дней после первого официального опубликования, то есть уже в августе.

Новый порядок заменит сразу два ранее действовавших документа — Типовой регламент личного приема от 15 марта 2023 года №214 и постановление от 20 июня 2023 года №490, регулирующее работу центров приема граждан. Если прежде каждый государственный орган разрабатывал собственный регламент, то теперь для всех будет действовать единый порядок.

Кто теперь обязан проводить личные приемы

Согласно новым правилам, личные приемы граждан должны проводить:

руководители государственных органов и территориальных подразделений центральных госорганов;

акимы районов, городов областного и районного значения, районов в городах, поселков, сел и сельских округов;

заместители акимов;

руководители управлений и отделов акиматов;

председатели маслихатов.

Приемы должны проводиться не реже одного раза в месяц по утвержденному графику.

Все встречи будут записывать

Одним из ключевых нововведений станет обязательная аудио- и видеофиксация приемов, проходящих в общественных приемных и центрах приема граждан.

Перед началом встречи сотрудники обязаны проверить исправность оборудования. Полученные записи будут храниться в соответствии с законодательством о делопроизводстве и архивном деле, а также внутренними правилами государственных органов. В прежнем регламенте подобного требования не предусматривалось.

Повторный прием нельзя будет отклонить без оснований

Документ запрещает должностным лицам отказывать гражданину в повторном приеме только потому, что его вопрос уже рассматривался ранее, если проблема так и не была решена либо принятое ранее решение не устранило ее.

Кроме того, запрещается повторно поручать рассмотрение обращения тому же сотруднику, который уже занимался данным вопросом.

Изменится порядок записи на прием

Новые правила предусматривают, что отказать в принятии обращения больше нельзя.

Если заявление оформлено с нарушением требований статьи 63 Административного процедурно-процессуального кодекса, заявителю предоставят три рабочих дня для устранения недостатков.

Если обращение поступило не по компетенции государственного органа, его в течение трех рабочих дней перенаправят в уполномоченный орган, уведомив об этом заявителя.

Информация о дате и времени приема должна быть направлена гражданину не позднее пятнадцати рабочих дней после регистрации обращения.

По итогам встречи заявитель получит официальный протокол

Еще одним новшеством станет выдача официального протокола по итогам личного приема.

В документе будут отражены принятое решение либо данные о поручениях и сроках их исполнения. После подписания должностным лицом протокол в течение трех рабочих дней направят заявителю через систему «Электронные обращения». Ранее этот документ использовался только для внутренней работы.

Все обращения переведут в электронный формат

Работа с обращениями будет осуществляться через систему «Электронные обращения».

Каждому обращению присвоят уникальный регистрационный номер, а по каждому согласованному приему будет формироваться электронная карточка учета и храниться соответствующий протокол.

Графики приема будут утверждаться ежеквартально. Для центральных государственных органов их будет утверждать руководитель Аппарата Правительства с последующим размещением на сайте премьер-министра и в центре приема граждан при Аппарате Правительства.

Как будут работать центры приема граждан

Сотрудники центров приема граждан будут:

идентифицировать заявителей;

помогать оформлять обращения;

выдавать подтверждение о регистрации;

возвращать оригиналы документов.

Бумажные обращения дважды в день будут передаваться для дальнейшей обработки и направления в государственные органы.

Если гражданин не согласится с полученным ответом, ему обязаны разъяснить порядок обжалования и при необходимости принять жалобу.

Кто сможет попасть на прием без очереди

Право на внеочередной прием сохраняется за:

ветеранами Великой Отечественной войны и приравненными к ним лицами;

ветеранами боевых действий на территории других государств;

ветеранами труда;

лицами с инвалидностью;

беременными женщинами;

обладателями государственных наград «Алтын Қыран», «Халық қаһарманы» и «Қазақстанның Еңбек Ері».

Возможен прием по видеосвязи

По согласию заявителя личный прием может проводиться посредством видеоконференцсвязи. При введении ограничительных мер, связанных с обеспечением безопасности, такой формат станет обязательным.

Если должностное лицо не сможет провести прием из-за болезни или командировки, общественную приемную должны предупредить не позднее чем за два рабочих дня, а заявителей — незамедлительно уведомить о переносе встречи.

Как будут контролировать работу приемных

Акиматы областей, столицы и городов республиканского значения будут не реже одного раза в квартал отчитываться перед Аппаратом Правительства о работе общественных приемных и центров приема граждан.

Информация о работе приемных государственных органов, подотчетных Президенту, а также органов местного самоуправления будет ежеквартально направляться в Отдел по контролю за рассмотрением обращений Администрации Президента.