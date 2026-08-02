Названы цены на обучение в популярных вузах Казахстана: где дешевле, а где почти 4 миллиона

Стоимость обучения в казахстанских университетах в 2026 году варьируется от 600 тысяч до почти 4 миллионов тенге в зависимости от вуза, специальности и формы расчета оплаты, передает Lada.kz со ссылкой на Kazinform .

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Сколько придется заплатить за обучение в 2026 году

До начала нового учебного года остается чуть больше месяца. Большинство казахстанских вузов уже утвердили стоимость обучения на 2026/2027 учебный год, и для многих абитуриентов наступает этап окончательного выбора учебного заведения.

Одни ожидают результатов конкурса на образовательные гранты, другие готовятся поступать на платной основе. При этом практически каждой семье предстоит решить один из главных вопросов – сколько будет стоить год обучения.

Единой стоимости высшего образования в Казахстане нет. Цены отличаются не только в зависимости от города, но и внутри одного университета. Разница между образовательными программами может составлять сотни тысяч, а иногда и миллионы тенге. В одних вузах действует фиксированная стоимость за учебный год, в других расчет производится по количеству академических кредитов. В медицинских университетах цена также может зависеть от курса.

Ниже представлены актуальные тарифы для граждан Казахстана, поступающих после школы на очную форму обучения.

КазНУ имени аль-Фараби

Стоимость обучения в Казахском национальном университете имени аль-Фараби составляет от 1,1 до 1,9 миллиона тенге в год.

За 1,1 миллиона тенге можно обучаться по направлениям журналистики, истории, географии, химии и ряду технических специальностей.

Программы по биологии, востоковедению и филологии стоят 1,2 миллиона тенге, направления в сфере здравоохранения – 1,3 миллиона тенге.

Стоимость обучения по информационной безопасности составляет 1,4 миллиона тенге, по отдельным программам вычислительной инженерии – 1,5 миллиона тенге.

Общая медицина, стоматология и программы Высшей школы экономики и бизнеса обойдутся в 1,6 миллиона тенге, а обучение по специальности «Право» – 1,9 миллиона тенге.

ЕНУ имени Л. Н. Гумилева

В Евразийском национальном университете стоимость распределена по девяти направлениям подготовки.

Минимальный тариф – 1,6 миллиона тенге – установлен для педагогических специальностей.

Социальные науки, журналистика, естественные науки, математика, статистика, инженерные, производственные и строительные направления стоят 1,75 миллиона тенге.

Искусство и гуманитарные науки оценены в 1,8 миллиона тенге, сфера услуг – 1,85 миллиона тенге.

Наиболее дорогими являются международные отношения, бизнес, управление, право и информационно-коммуникационные технологии – 1,9 миллиона тенге в год.

Satbayev University

В Satbayev University стоимость обучения составляет от 1 до 1,3 миллиона тенге.

Минимальный тариф действует на отдельных программах по биологии, наукам о Земле, водным ресурсам, менеджменту, экономике и финансам.

Большинство программ по геологии, горному делу, металлургии и строительству стоят 1,2 миллиона тенге.

Максимальная стоимость – 1,3 миллиона тенге – установлена для IT-направлений, информационной безопасности, коммуникационных технологий, электроэнергетики, автоматизации и ряда программ воздушного транспорта.

КазНПУ имени Абая

В Abai University стоимость обучения варьируется от 990 тысяч до 1,243 миллиона тенге.

Большинство педагогических специальностей стоят 990 тысяч тенге.

Подготовка учителей физической культуры, казахского языка и литературы, обучение по социологии, психологии, международным отношениям, праву, естественным наукам и туризму в основном обходится в 1,045 миллиона тенге.

Некоторые языковые программы стоят 1,1 миллиона тенге.

Максимальная стоимость – 1,243 миллиона тенге – действует для IT-направлений, хореографии, дизайна, изобразительного искусства, истории, переводческого дела и филологии.

КазНМУ имени С. Д. Асфендиярова

В медицинском университете стоимость обучения составляет от 600 тысяч до 2,1 миллиона тенге.

Минимальный тариф установлен для программы «Сестринское дело».

Менеджмент стоит 905 800 тенге, технология фармацевтического производства – 1 111 400 тенге, клиническая психология – 1 230 700 тенге.

Общественное здоровье и медико-профилактическое дело оцениваются в 1,25 миллиона тенге, фармация – 1,45 миллиона, педиатрия – 1,6 миллиона, медицина – 1,9 миллиона тенге.

Самым дорогим направлением остается стоматология – 2,1 миллиона тенге в год.

Narxoz University

В Narxoz стоимость определяется количеством кредитов.

Цена одного кредита составляет от 45 700 до 52 555 тенге, а годовая учебная нагрузка – в среднем 62–70 кредитов.

Таким образом, расчетная стоимость обучения составляет от 2,8 до 3,7 миллиона тенге в год.

Университет не публикует единую стоимость обучения, поэтому окончательная сумма зависит от выбранной программы и учебного плана.

Карагандинский медицинский университет

В QMU стоимость обучения зависит не только от специальности, но и от курса.

Для первокурсников обучение стоит от 820 тысяч до 1,84 миллиона тенге.

Биомедицина и IT-медицина оцениваются в 820 тысяч тенге.

Педиатрия, общественное здоровье, сестринское дело и фармация стоят 1,4 миллиона тенге, медико-профилактическое дело – 1,5 миллиона, общая медицина – 1,55 миллиона тенге.

Максимальная стоимость установлена для стоматологии – 1,84 миллиона тенге.

При этом стоимость обучения снижается с каждым курсом. Например, студенты стоматологического факультета на втором и третьем курсах будут платить 1,76 миллиона тенге, на четвертом – 1,49 миллиона, а на пятом и шестом – 1,43 миллиона тенге. Аналогичная система применяется и по другим направлениям.

Astana IT University

В Astana IT University действует единая стоимость обучения – 2,5 миллиона тенге в год независимо от выбранной специальности.

Этот тариф распространяется на программную инженерию, компьютерные науки, анализ больших данных, кибербезопасность, интеллектуальные системы, электронную инженерию, IT-менеджмент, IT-предпринимательство, AI Business, медиатехнологии, цифровую журналистику и цифровое государственное управление.

Университет также сообщает, что обучение длится три года, а стоимость, указанная в договоре, останется неизменной даже в случае последующего пересмотра тарифов.

Maqsut Narikbayev University

В MNU стоимость одного кредита составляет 55 тысяч тенге, при годовой нагрузке 60 кредитов.

Таким образом, обучение по большинству программ обходится в 3,3 миллиона тенге в год.

Такой тариф действует для переводческого дела, психологии, журналистики, бизнес-направлений, юриспруденции, искусственного интеллекта и туризма.

Для специальности «Международные отношения» стоимость одного кредита составляет 65 тысяч тенге, что соответствует 3,9 миллиона тенге за год обучения. При этом университет рекомендует уточнять окончательную стоимость в приемной комиссии.

Miras University

В Miras University все программы бакалавриата имеют единую стоимость – 600 тысяч тенге в год.

Цена одного кредита составляет 10 тысяч тенге, а средняя годовая нагрузка – 60 кредитов.

Единый тариф распространяется на педагогику и психологию, подготовку учителей, искусство, журналистику, бизнес и управление, право, IT, телекоммуникации и специальности сферы обслуживания.