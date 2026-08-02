Тонировка передних стекол в Казахстане: ждать ли отмены запрета и поможет ли она в жару

С наступлением жаркой погоды вопрос легализации тонировки передних боковых стекол вновь оказался в центре внимания, однако действующие нормы в Казахстане пока остаются без изменений, передает Lada.kz со ссылкой на Kazinform .

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Почему тонировка передних стекол остается под запретом

Каждое лето, когда температура воздуха в отдельных регионах Казахстана превышает +40 градусов, автомобилисты вновь поднимают вопрос о разрешении тонировки передних боковых стекол. Многие считают, что современные пленки способны снизить нагрев салона и защитить водителя и пассажиров от прямых солнечных лучей. Однако государственная позиция по этому вопросу остается прежней.

Тонировка передних стекол запрещена в Казахстане с 2010 года. За это время вопрос неоднократно обсуждался общественными активистами, автоэкспертами и депутатами. В прошлом году в Мажилисе предлагали легализовать платную тонировку передних боковых стекол, а также была опубликована соответствующая петиция, собравшая подписи граждан.

Несмотря на это, правоохранительные органы продолжают считать, что затемнение передних стекол ухудшает обзорность, особенно в темное время суток, что может негативно сказаться на безопасности дорожного движения. Ранее министр внутренних дел Ержан Саденов также заявлял, что тонировка передних стекол несовместима с требованиями безопасности.

Что говорят действующие правила

В ответе на официальный запрос редакции Kazinform министерство внутренних дел напомнило, что требования к светопропусканию автомобильных стекол закреплены техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств», который действует на территории Казахстана с 2015 года.

Согласно документу, светопропускание ветрового стекла и стекол, обеспечивающих переднюю обзорность водителя, должно составлять не менее 70%.

Кроме того, запрещено использовать любые дополнительные покрытия и предметы, ограничивающие обзорность с места водителя. Под запрет подпадают тонировочные пленки, шторки, наклейки и другие элементы, размещенные на лобовом и передних боковых стеклах.

За эксплуатацию автомобиля, не соответствующего требованиям технических регламентов, предусмотрена административная ответственность по части 5 статьи 590 Кодекса об административных правонарушениях. За незаконную тонировку передних боковых либо лобового стекла водителю грозит штраф в размере пяти месячных расчетных показателей.

При этом в МВД не уточнили, рассматривается ли возможность изменения законодательства и введения разрешенной платной тонировки передних боковых стекол.

Международный опыт: как этот вопрос решают в других странах

Автомобильный эксперт Алексей Алексеев считает, что Казахстан остается одной из стран, где действует запрет на тонировку передних стекол, тогда как во многих государствах с жарким климатом подобная практика разрешена либо регулируется установленными требованиями.

В Таиланде, Турции и Узбекистане тонировка передних стекол разрешена. В Узбекистане, например, она является платной. У нас запрет объясняли тем, что во время остановки автомобиля полицейские не могли видеть, кто находится в салоне, и опасались, что там могут находиться вооруженные преступники. Однако тонировка задних стекол в Казахстане разрешена, а значит, такие люди при необходимости могут находиться и на заднем сиденье, - сказал он.

Вместе с тем он обращает внимание, что тонировка задних стекол в стране разрешена, а в США затемнение стекол также допускается, несмотря на более высокий уровень вооруженности населения.

По мнению Алексеева, безопасность сотрудников полиции должна обеспечиваться не запретом тонировки, а соответствующими инструкциями и алгоритмами действий.

Жара – это уже не только вопрос комфорта

Эксперт считает, что нынешняя аномальная жара вновь актуализировала дискуссию, однако теперь речь идет не только о комфорте, но и о здоровье водителей, особенно таксистов, курьеров и тех, кто проводит за рулем большую часть рабочего дня.

По его словам, левая рука водителя постоянно находится под воздействием солнечных лучей, а врачи рекомендуют избегать длительного воздействия ультрафиолета. Многие используют защитные рукава или перчатки, однако это не всегда удобно.

Алексеев убежден, что современные качественные пленки практически не ухудшают обзорность, а проблему можно решить путем регулирования требований к светопропусканию, а не полным запретом.

Он также отметил, что ранее использовал качественную американскую пленку «хамелеон», которая темнела на ярком солнце и становилась светлее в пасмурную погоду, не создавая проблем при эксплуатации. По его мнению, государству следует установить требования к качеству пленок, определить допустимый уровень светопропускания и контролировать его специальными приборами.

Противники инициативы делают ставку на безопасность

Другой автомобильный эксперт Виктор Марсаков придерживается противоположной позиции. По его мнению, преимущества тонировки не компенсируют возможных рисков.

Эксперт обращает внимание, что основной поток солнечного света попадает в салон через лобовое стекло, а не через боковые. При этом задние боковые стекла уже разрешено тонировать, чего, по его мнению, вполне достаточно.

Если проблема заключается в жаре, существуют современные прозрачные атермальные пленки, которые практически незаметны, но при этом эффективно отражают тепловое излучение, - сказал эксперт.

Почему прозрачные стекла важны для дорожной безопасности

По словам Марсакова, прозрачные передние стекла позволяют не только сотрудникам полиции видеть водителя, но и другим участникам дорожного движения лучше оценивать обстановку.

Он пояснил, что при параллельном движении автомобилей через прозрачные боковые стекла можно заранее заметить пешехода или другую потенциальную опасность. Кроме того, в темное время суток тонировка неизбежно ухудшает обзор.

Еще одним аргументом эксперт назвал возможность визуально оценить состояние человека за рулем. По его мнению, прозрачные стекла позволяют быстрее заметить, если автомобилем управляет несовершеннолетний, человек в состоянии опьянения или в неадекватном состоянии.

Изменений пока не ожидается

На сегодняшний день действующее законодательство остается без изменений. Согласно требованиям технического регламента, светопропускание передних стекол должно составлять не менее 70%, а использование дополнительных тонировочных покрытий запрещено.

Несмотря на то что с наступлением каждого жаркого сезона вопрос вновь становится предметом общественной дискуссии, Министерство внутренних дел пока не сообщало о подготовке каких-либо изменений в действующее законодательство.