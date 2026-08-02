Ипотека в Казахстане: какие расходы ждут заемщиков помимо первоначального взноса

Помимо первоначального взноса будущим владельцам жилья необходимо заранее предусмотреть расходы на оценку недвижимости, оформление сделки, страховку и другие обязательные платежи, передает Lada.kz со ссылкой на Krisha.kz .

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Ипотека – это не только первоначальный взнос

Многие казахстанцы считают, что для оформления ипотеки достаточно накопить первоначальный взнос. Однако на практике перед покупкой жилья заемщикам приходится оплачивать еще ряд обязательных расходов.

В перечень входят оценка недвижимости, нотариальное оформление документов, регистрация права собственности, страхование залогового имущества и другие платежи. Кроме того, специалисты рекомендуют заранее создать финансовый резерв на первые месяцы после покупки жилья.

Оценка недвижимости

При покупке квартиры на вторичном рынке банк требует провести независимую оценку жилья. Она необходима для определения рыночной стоимости объекта и подтверждения того, что недвижимость может выступать залогом по кредиту.

Стоимость услуги зависит от типа и площади недвижимости.

В среднем цены составляют:

квартира площадью до 50 квадратных метров – 40 тысяч тенге;

частный дом площадью до 100 квадратных метров – 50 тысяч тенге.

Во сколько обойдется оформление сделки

При покупке жилья в ипотеку действует льготный нотариальный тариф на оформление договора купли-продажи – 4 МРП (17 300 тенге) вместо стандартных 12 МРП (51 900 тенге).

Дополнительно оформляется договор залога недвижимости, который также удостоверяется нотариусом. Эта услуга обойдется еще в 4 МРП (17 300 тенге).

Если банк требует поручителя, необходимо оформить договор поручительства. Его стоимость составляет 1,5 МРП (6487 тенге).

Также потребуется зарегистрировать право собственности:

1304 тенге – при обычной регистрации;

5000 тенге – при ускоренной регистрации.

При ускоренной процедуре регистрация занимает около 2 часов, стандартная – 3 рабочих дня.

Какие страховки обязательны

Одним из обязательных условий оформления ипотеки является страхование приобретаемой квартиры или дома, которые находятся в залоге у банка до полного погашения кредита.

При этом страхование жизни и здоровья заемщика оформляется только по его желанию.

Полис защищает недвижимость от основных рисков, включая:

пожар;

затопление;

стихийные бедствия;

другие повреждения, предусмотренные договором.

Как правило, стоимость страхования составляет от 0,3% до 1% от стоимости жилья. В среднем страховка обходится примерно в 0,7%.

Например, для квартиры стоимостью 30 миллионов тенге страховой полис будет стоить около 200 тысяч тенге.

Почему важно оставить финансовый резерв

После покупки квартиры расходы не заканчиваются. Новым владельцам жилья зачастую приходится приобретать мебель, бытовую технику, оплачивать переезд и выполнять хотя бы минимальный ремонт.

Поэтому специалисты рекомендуют заранее сохранить сумму, равную как минимум одному ежемесячному платежу по ипотеке, а лучше — двум или трем платежам. Такой резерв позволит избежать финансовых трудностей при возникновении непредвиденных расходов или задержке доходов.

Сколько денег стоит подготовить заранее

По расчетам специалистов, кроме первоначального взноса, на оформление ипотеки необходимо иметь в запасе не менее 280–300 тысяч тенге. Эти средства потребуются для оплаты оценки недвижимости, страхования, нотариального оформления документов и регистрации сделки. При этом в указанную сумму не входит первый платеж по ипотечному кредиту.

Если покупка квартиры осуществляется с помощью риелтора, дополнительно стоит предусмотреть около 500 тысяч тенге на оплату его услуг. Кроме того, после приобретения жилья практически всегда возникают дополнительные расходы на переезд, ремонт, мебель и бытовую технику.