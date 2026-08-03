Европейский эксперт оценил талант Дастана Сатпаева

Болгарский футбольный эксперт Илия Иванов назвал казахстанского форварда Дастана Сатпаева одним из самых перспективных молодых игроков страны и отметил, что за ним уже следят ведущие европейские клубы, передает Lada.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz» .

Фото: Darren Walsh/Chelsea FC via Getty Images

Сатпаева назвали одним из самых талантливых игроков Казахстана

Болгарский журналист и эксперт портала Sportal.bg Илия Иванов высоко оценил потенциал казахстанского нападающего Дастана Сатпаева.

Да, я знаю этого футболиста. Он является одним из самых талантливых игроков в казахстанском футболе, и за ним уже наблюдают ведущие европейские клубы. Для своего возраста он демонстрирует впечатляющую зрелость, скорость и уверенность, - сказал Иванов.

Переход в «Челси» состоится после совершеннолетия

Напомним, официально игроком лондонского «Челси» Дастан Сатпаев станет 12 августа, когда ему исполнится 18 лет. В настоящее время воспитанник алматинского «Кайрата» находится в расположении английского клуба, где проходит предсезонную подготовку.

Первый гол за английский клуб

28 июля казахстанский нападающий забил свой первый мяч за «Челси», отличившись в товарищеском матче против австралийского клуба «Вестерн Сидней Уондерерс».

Кроме того, Сатпаев получил игровое время во встрече с «Тоттенхэмом», продолжая адаптироваться в составе новой команды.