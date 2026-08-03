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03.08.2026, 16:47

Сигареты в Казахстане подорожали с 1 августа: минимальная цена пачки выросла до 1 060 тенге

Новости Казахстана 0 1 642

С 1 августа 2026 года в Казахстане минимальная розничная цена пачки сигарет, сигарилл и изделий с нагреваемым табаком выросла до 1 060 тенге. Следующее повышение запланировано на 1 января 2027 года, когда минимальная стоимость увеличится до 1 120 тенге, передает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: Pexels.com
Фото: Pexels.com

Сигареты в Казахстане подорожали: с 1 августа вступили в силу новые минимальные цены

В Казахстане с 1 августа 2026 года начали действовать новые минимальные розничные цены на табачную продукцию. Соответствующие изменения утверждены приказом министра финансов от 22 июля 2026 года, которым внесены поправки в действующий документ об установлении минимальных цен на сигареты с фильтром и без фильтра, папиросы, сигариллы и изделия с нагреваемым табаком.

Какими стали минимальные цены

Согласно приказу, минимальная розничная стоимость пачки из 20 сигарет с фильтром или без фильтра, а также папирос, сигарилл и изделий с нагреваемым табаком с 1 августа 2026 года по 31 декабря 2026 года включительно составляет 1 060 тенге.

Для сравнения, с 1 января 2026 года минимальная цена на такую продукцию составляла 970 тенге.

Когда ожидается следующее повышение

Документом предусмотрено очередное увеличение минимальной стоимости табачной продукции.

Так, с 1 января 2027 года минимальная розничная цена пачки будет повышена до 1 120 тенге.

Когда приказ вступил в силу

Приказ министра финансов от 22 июля 2026 года официально введен в действие с 1 августа 2026 года. С этой даты реализация табачной продукции должна осуществляться с учетом новых минимальных розничных цен.

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