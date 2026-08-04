Минобороны предупредило о перемещении военной техники по дорогам Казахстана в августе и сентябре

В августе и сентябре по дорогам Казахстана будут перемещать военную технику и личный состав Вооруженных сил. В минобороны Lada.kz сообщили, что это связано с подготовкой и проведением стратегических учений «Батыл тойтарыс – 2026».

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Переброска войск будет проходить комбинированным способом: железнодорожными эшелонами, автомобильными колоннами по дорогам общего пользования, а также с использованием фронтовой и армейской авиации.

Учение «Батыл тойтарыс – 2026» носит комплексный характер, охватывает учебные полигоны на всей территории страны и направлено на проверку готовности Вооруженных Сил к выполнению задач в современных условиях. Во время учений будут отрабатываться вопросы применения войск и организации межвидового взаимодействия в едином оперативном пространстве на суше, в воздушном пространстве, на море и в киберпространстве, - сказано в официальном сообщении.

Проводимые мероприятия – плановые, и направлены на совершенствование боевой выучки войск, повышение уровня взаимодействия органов военного управления, видов, родов войск и специальных войск, а также отработку современных форм и способов применения Вооруженных Сил.

Просим граждан сохранять спокойствие, руководствоваться исключительно официальной информацией и не распространять непроверенные сведения, - сообщили в минобороны.

В ведомстве напомнили, что распространение заведомо ложной информации, а также публикация недостоверных сведений влекут за собой ответственность в соответствии с законодательством страны.