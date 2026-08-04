Казахстанцы смогут оплачивать покупки по QR-коду в Китае: названы сроки

До конца 2026 года Казахстан и Китай планируют объединить национальные системы QR-платежей. После запуска проекта казахстанцы смогут оплачивать покупки в Китае привычными банковскими приложениями, а граждане Китая – рассчитываться по QR-коду в Казахстане. Об этом сообщил заместитель председателя Национального банка Казахстана Бинур Жаленов на своей странице в LinkedIn, передает Lada.kz.
По словам Бинура Жаленова, Казахстан и Китай намерены до конца 2026 года объединить инфраструктуру QR-платежей. Соответствующие договоренности были достигнуты в рамках пилотного проекта, предусматривающего развитие сотрудничества в сфере цифровых финансов.
Согласно достигнутым соглашениям, Национальная платежная корпорация Казахстана и UnionPay International объединят инфраструктуру QR-платежей двух стран.
Ожидается, что после реализации проекта граждане Казахстана смогут оплачивать покупки в Китае с помощью привычных QR-сервисов, а китайские пользователи – рассчитываться аналогичным способом в Казахстане.
По данным Национального банка, это должно сделать оплату товаров и услуг более удобной как для жителей двух стран, так и для бизнеса.
Соответствующие договоренности были достигнуты в ходе встречи представителей Национального банка Казахстана, Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), Народного банка Китая, Национального управления финансового регулирования КНР и крупнейших китайских финансовых организаций.
В рамках переговоров Национальный банк Казахстана и Народный банк Китая также подписали новое трехлетнее соглашение о валютном свопе с возможностью дальнейшего продления.
Как отметил Бинур Жаленов, соглашение позволит укрепить основу для развития торговли и инвестиций между двумя странами, а также расширить использование теңге и юаня при взаимных расчетах.
Еще одним направлением сотрудничества станет интеграция цифрового теңге и цифрового юаня.
Планируется, что взаимодействие будет осуществляться по двум направлениям:
*Gлатформы, которые позволят проводить международные расчеты с использованием цифровых валют центральных банков.
Запуск пилотных проектов по обоим направлениям намечен до конца 2026 года.
Во время встречи также рассматривались вопросы расширения участия китайских финансовых организаций в финансировании экономики Казахстана.
Речь идет о планах по выпуску долговых инструментов в юанях, привлечению инвестиций и развитию города Алатау как будущего центра цифровых финансов, искусственного интеллекта и международного капитала.
Для казахстанцев после реализации договоренностей изменится следующее:
Напомним, 19 июля 2026 года в Казахстане начала работать единая межбанковская система QR-платежей.
Она позволяет оплачивать товары и услуги через терминал любого подключенного банка независимо от того, клиентом какого банка является покупатель.
Оператором системы выступает Национальная платежная корпорация – дочерняя организация Национального банка Казахстана.
По данным регулятора, с момента запуска через единый QR уже прошло около 1 млн транзакций.
Для покупателей использование единой системы остается бесплатным, а комиссия для бизнеса при межбанковских QR-платежах не может превышать стоимость эквайринга при оплате банковскими картами.
Для справки
Валютный своп – это обмен одной валюты на другую с обязательством вернуть их обратно через время. Такая сделка состоит из двух частей: сначала идет покупка или продажа денег по текущему курсу, а затем — обратный обмен по заранее оговоренному курсу.
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