Казахстанцы смогут оплачивать покупки по QR-коду в Китае: названы сроки

До конца 2026 года Казахстан и Китай планируют объединить национальные системы QR-платежей. После запуска проекта казахстанцы смогут оплачивать покупки в Китае привычными банковскими приложениями, а граждане Китая – рассчитываться по QR-коду в Казахстане. Об этом сообщил заместитель председателя Национального банка Казахстана Бинур Жаленов на своей странице в LinkedIn, передает Lada.kz .

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Казахстан и Китай объединят системы QR-платежей

По словам Бинура Жаленова, Казахстан и Китай намерены до конца 2026 года объединить инфраструктуру QR-платежей. Соответствующие договоренности были достигнуты в рамках пилотного проекта, предусматривающего развитие сотрудничества в сфере цифровых финансов.

Как будут работать QR-платежи

Согласно достигнутым соглашениям, Национальная платежная корпорация Казахстана и UnionPay International объединят инфраструктуру QR-платежей двух стран.

Ожидается, что после реализации проекта граждане Казахстана смогут оплачивать покупки в Китае с помощью привычных QR-сервисов, а китайские пользователи – рассчитываться аналогичным способом в Казахстане.

По данным Национального банка, это должно сделать оплату товаров и услуг более удобной как для жителей двух стран, так и для бизнеса.

Соответствующие договоренности были достигнуты в ходе встречи представителей Национального банка Казахстана, Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), Народного банка Китая, Национального управления финансового регулирования КНР и крупнейших китайских финансовых организаций.

Подписано новое соглашение о валютном свопе

В рамках переговоров Национальный банк Казахстана и Народный банк Китая также подписали новое трехлетнее соглашение о валютном свопе с возможностью дальнейшего продления.

Как отметил Бинур Жаленов, соглашение позволит укрепить основу для развития торговли и инвестиций между двумя странами, а также расширить использование теңге и юаня при взаимных расчетах.

Цифровой теңге объединят с цифровым юанем

Еще одним направлением сотрудничества станет интеграция цифрового теңге и цифрового юаня.

Планируется, что взаимодействие будет осуществляться по двум направлениям:

через международную блокчейн-платформу mBridge;

посредством двусторонней интеграции через систему Cbets.

*Gлатформы, которые позволят проводить международные расчеты с использованием цифровых валют центральных банков.

Запуск пилотных проектов по обоим направлениям намечен до конца 2026 года.

Стороны обсудили новые инвестиционные проекты

Во время встречи также рассматривались вопросы расширения участия китайских финансовых организаций в финансировании экономики Казахстана.

Речь идет о планах по выпуску долговых инструментов в юанях, привлечению инвестиций и развитию города Алатау как будущего центра цифровых финансов, искусственного интеллекта и международного капитала.

Ключевые плюсы для казахстанцев

Для казахстанцев после реализации договоренностей изменится следующее:

Оплачивать покупки в Китае станет проще. Казахстанские туристы, бизнесмены и другие граждане смогут рассчитываться по QR-коду без необходимости использовать наличные или банковские карты, если их банк будет подключен к объединенной системе. Не потребуется искать обменные пункты. Оплата товаров и услуг сможет проходить через привычные мобильные банковские приложения с использованием QR-кода. Упростятся расчеты для бизнеса. Компании, работающие с китайскими партнерами, получат более удобные инструменты для проведения платежей между двумя странами. Появятся новые возможности для использования цифрового теңге. До конца 2026 года Казахстан и Китай планируют запустить пилотные проекты по интеграции цифрового теңге и цифрового юаня, что в перспективе может ускорить и упростить международные расчеты.

Как работает единый QR в Казахстане

Напомним, 19 июля 2026 года в Казахстане начала работать единая межбанковская система QR-платежей.

Она позволяет оплачивать товары и услуги через терминал любого подключенного банка независимо от того, клиентом какого банка является покупатель.

Оператором системы выступает Национальная платежная корпорация – дочерняя организация Национального банка Казахстана.

По данным регулятора, с момента запуска через единый QR уже прошло около 1 млн транзакций.

Для покупателей использование единой системы остается бесплатным, а комиссия для бизнеса при межбанковских QR-платежах не может превышать стоимость эквайринга при оплате банковскими картами.

Для справки

Валютный своп – это обмен одной валюты на другую с обязательством вернуть их обратно через время. Такая сделка состоит из двух частей: сначала идет покупка или продажа денег по текущему курсу, а затем — обратный обмен по заранее оговоренному курсу.