Казахстанскую нефть начали перерабатывать на НПЗ Грузии вместо российской

Единственный нефтеперерабатывающий завод Грузии, расположенный в порту Кулеви, переходит на нефть нероссийского происхождения. Компания Black Sea Petroleum уже начала переработку казахстанского сырья, а до конца августа ожидаются поставки нефти из Ливии. Решение связано в том числе с санкционными рисками: НПЗ в Кулеви включен в 21-й пакет санкций ЕС, передаёт Lada.kz . со ссылкой на bm.ge.

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Нефтеперерабатывающий завод в порту Кулеви в Грузии меняет источники поставок сырья. С августа-сентября 2026 года предприятие планирует полностью отказаться от российской нефти и перейти на сырье из Казахстана и Ливии.

Компания Black Sea Petroleum (BSP) уже приступила к переработке казахстанской нефти.

«1 июля 2026 года BSP объявила о начале переработки нефти исключительно нероссийского происхождения в августе-сентябре 2026 года. Нефтеперерабатывающий завод в Кулеви начал переработку нефти казахстанского происхождения в начале июля, а переработка оставшегося объема продолжится в августе», - говорится в сообщении компании.

Нефть из Казахстана и Ливии

Таким образом, казахстанское сырье уже поступило на грузинское предприятие. Оставшийся объем казахстанской нефти планируется переработать в августе.

Параллельно BSP готовится к получению сырья из Ливии. Первые поставки ливийской нефти ожидаются до конца августа.

Соглашение между сторонами о поставках ливийского сырья заключено до 2027 года.

В компании также заявили о намерении продолжить консультации с Еврокомиссией относительно поставок нефти. BSP планирует предоставить доказательства «достигнутого прогресса».

НПЗ оказался под санкциями ЕС

Одной из причин смены источников сырья стали санкционные риски.

Нефтеперерабатывающий завод в Кулеви вошел в 21-й пакет санкций Европейского союза. При этом ограничения вступят в силу через полгода, если предприятие продолжит использовать российскую нефть.

Переход на нефть из Казахстана и Ливии позволит компании отказаться от российского сырья и продемонстрировать выполнение требований, связанных с санкционным режимом ЕС.

Казахстанская нефть идет через Грузию

Ситуация с НПЗ в Кулеви происходит на фоне изменения маршрутов экспорта казахстанской нефти.

Нефть с крупнейшего месторождения Казахстана Тенгиз начали экспортировать через Грузию вместо морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума.

Таким образом, Грузия становится одним из направлений для поставок казахстанского сырья на фоне изменений в нефтяной логистике региона.