Казахстанцам рассказали, как оформить гараж в собственность

Казахстанцам напомнили о правилах государственной регистрации права собственности на гараж. В Государственной корпорации «Правительство для граждан» подчеркнули, что пользование объектом недвижимости не означает автоматически наличие зарегистрированного права собственности. Для оформления гаража необходимо обратиться к нотариусу либо в ЦОН и предоставить необходимые документы, передаёт Lada.kz.
В Казахстане гражданам разъяснили, как правильно оформить гараж в собственность.
Соответствующую информацию 4 августа 2026 года предоставили в пресс-службе НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан». Специалисты обратили внимание на важное различие: пользоваться гаражом и быть его официально зарегистрированным собственником — не одно и то же.
Для государственной регистрации права собственности на гараж необходимо обратиться к нотариусу либо в Центр обслуживания населения (ЦОН) по месту нахождения объекта недвижимости.
При обращении гражданину потребуется предоставить ряд документов.
В частности, при себе необходимо иметь:
После подачи необходимых документов заявителю также потребуется оплатить регистрационный сбор.
Таким образом, для официального оформления гаража недостаточно просто пользоваться им. Право собственности должно быть зарегистрировано в установленном законодательством порядке.
"После проверки документов и принятия решения о проведении регистрации сведения о праве собственности будут внесены в информационную систему единого государственного кадастра недвижимости".Пресс-служба НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан"
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