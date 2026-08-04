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04.08.2026, 17:10

Казахстанцам рассказали, как оформить гараж в собственность

Новости Казахстана 0 1 332

Казахстанцам напомнили о правилах государственной регистрации права собственности на гараж. В Государственной корпорации «Правительство для граждан» подчеркнули, что пользование объектом недвижимости не означает автоматически наличие зарегистрированного права собственности. Для оформления гаража необходимо обратиться к нотариусу либо в ЦОН и предоставить необходимые документы, передаёт  Lada.kz.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

В Казахстане гражданам разъяснили, как правильно оформить гараж в собственность.

Соответствующую информацию 4 августа 2026 года предоставили в пресс-службе НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан». Специалисты обратили внимание на важное различие: пользоваться гаражом и быть его официально зарегистрированным собственником — не одно и то же.

Куда обращаться

Для государственной регистрации права собственности на гараж необходимо обратиться к нотариусу либо в Центр обслуживания населения (ЦОН) по месту нахождения объекта недвижимости.

При обращении гражданину потребуется предоставить ряд документов.

В частности, при себе необходимо иметь:

  • удостоверение личности;
  • идентификационный документ на земельный участок;
  • документы, подтверждающие право собственности.

После подачи необходимых документов заявителю также потребуется оплатить регистрационный сбор.

Таким образом, для официального оформления гаража недостаточно просто пользоваться им. Право собственности должно быть зарегистрировано в установленном законодательством порядке.

"После проверки документов и принятия решения о проведении регистрации сведения о праве собственности будут внесены в информационную систему единого государственного кадастра недвижимости".Пресс-служба НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан"

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