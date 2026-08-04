Запись детей в кружки по-новому: что изменилось для родителей в Казахстане

В Казахстане обновили правила приема документов и зачисления детей в организации дополнительного образования. Соответствующие изменения внесены приказом исполняющего обязанности министра просвещения от 29 июля 2026 года. Услуга остается бесплатной, а для отдельных категорий детей предусмотрено приоритетное и проактивное зачисление, передаёт Lada.kz .

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В Казахстане изменились правила оказания государственной услуги по приему документов и зачислению детей в организации дополнительного образования.

Изменения внесены приказом исполняющего обязанности министра просвещения от 29 июля 2026 года, сообщает Zakon.kz. Согласно новой редакции правил, государственная услуга оказывается организациями дополнительного образования для детей, а также организациями общего среднего образования.

Какие документы потребуются

Для получения услуги физическим лицам необходимо предоставить документы на бумажном носителе либо посредством цифровых систем местных исполнительных органов или через НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан».

В частности, потребуются:

заявление одного из родителей или другого законного представителя;

документ, удостоверяющий личность одного из родителей или иного законного представителя и ребенка, либо электронные документы из сервиса цифровых документов для идентификации личности;

медицинская справка по форме № 027/у.

Государственная услуга оказывается бесплатно. При подаче заявления канцелярия организации либо работник Государственной корпорации проверяет полноту представленных документов и оформляет расписку в электронной форме.

Если пакет документов окажется неполным либо будут представлены недостоверные сведения, в приеме заявления могут отказать.

Как будут зачислять детей

Работник Государственной корпорации направляет пакет документов услугодателю в течение одного рабочего дня со дня приема заявления. Передача документов может осуществляться в том числе посредством почтовой связи. Канцелярия организации регистрирует поступившие заявления в хронологическом порядке — с учетом даты и времени их подачи.

Зачисление детей в организации дополнительного образования, за исключением детских музыкальных, художественных школ, школ искусств и школ художественно-эстетической направленности, проводится в порядке регистрации заявления о приеме.

Для поступления в детские музыкальные, художественные школы, школы искусств и школы художественно-эстетической направленности предусмотрено собеседование. Во время собеседования педагог определяет уровень развития способностей ребенка в различных видах искусства — музыкальном, изобразительном, хореографическом и театральном.

Результаты оказания государственной услуги услугодатель должен передать в Государственную корпорацию в течение одного рабочего дня со дня приема заявления.

Для некоторых детей предусмотрено приоритетное зачисление

Отдельно в правилах прописано, что дети с девиантным поведением, состоящие на учете в органах внутренних дел, будут в приоритетном порядке и в проактивном формате зачисляться в организации дополнительного образования для детей.

Как будет работать проактивная услуга

Государственная услуга также может предоставляться воспитанникам организаций дополнительного образования проактивным способом.

В этом случае инициатором выступает услугодатель, который использует цифровые системы государственных органов. Одним из условий является регистрация номера телефона услугополучателя на веб-портале «цифрового правительства» egov.kz.

Проактивный формат предусматривает:

автоматическую отправку уведомления услугополучателю с предложением воспользоваться государственной услугой в сфере дополнительного образования;

получение согласия услугополучателя на оказание проактивной услуги;

получение других необходимых сведений, в том числе информации ограниченного доступа, посредством мобильного телефона услугополучателя.

На ответ от услугополучателя отводится 24 часа с момента получения соответствующего запроса.

Информация о заявлении будет отслеживаться в цифровой системе

Услугодатель должен обеспечивать внесение данных в цифровую систему мониторинга оказания государственных и социально ответственных услуг. В системе должна отражаться информация о стадии оказания государственной услуги.

Кроме того, при внесении изменений и дополнений в правила уполномоченный орган в области образования в течение трех рабочих дней после государственной регистрации соответствующего нормативного правового акта направляет информацию об изменениях оператору «цифрового правительства», услугодателям и в Единый контакт-центр.

Таким образом, обновленные правила предусматривают единый порядок подачи документов, регистрации заявлений и зачисления детей в организации дополнительного образования, а также расширяют возможности цифрового и проактивного получения государственной услуги.

Приказ вводится в действие с 14 августа 2026 года.