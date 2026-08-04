Продал квартиру, машину или криптовалюту: когда казахстанцам придется платить налог

В Казахстане с 2026 года изменились правила уплаты индивидуального подоходного налога при продаже имущества. В частности, минимальный срок владения жильем для освобождения от налога увеличили с одного года до двух, однако для владельцев недвижимости, приобретенной до 1 января 2026 года, предусмотрен переходный период. В Департаменте государственных доходов Алматы разъяснили, в каких случаях при продаже квартиры, автомобиля, коммерческой недвижимости, криптовалюты и ценных бумаг возникает обязанность по уплате налога, передаёт Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
В Департаменте государственных доходов Алматы напомнили казахстанцам об изменениях в правилах уплаты индивидуального подоходного налога (ИПН) при продаже имущества, которые действуют после вступления в силу нового Налогового кодекса в 2026 году.
В ведомстве подчеркнули, что для граждан предусмотрен переходный период, который позволит адаптироваться к новым требованиям.
Если имущество было продано дороже, чем приобретено, разница между ценой покупки и продажи считается доходом — приростом стоимости. Именно с этой чистой прибыли необходимо заплатить 10% ИПН.
Однако налог возникает не при каждой продаже имущества. Все зависит от вида объекта и срока, в течение которого он находился в собственности продавца.
Одним из основных изменений стало увеличение минимального срока владения жильем, после которого его можно продать без уплаты налога. Если ранее этот срок составлял один год, то с 2026 года он увеличен до двух лет.
При этом для граждан предусмотрен переходный период на 2026–2027 годы. Если квартира была приобретена до 1 января 2026 года, продолжает действовать прежнее правило: при продаже после одного года владения налог платить не придется.
Если жилье приобретено после 1 января 2026 года, для освобождения от налога необходимо владеть им не менее двух лет с момента оформления права собственности. С 2028 года двухлетний срок владения станет единым правилом для всех.
Отдельные правила предусмотрены для уступки прав требования по договору долевого участия (ДДУ) в жилищном строительстве.
В этом случае налог не уплачивается, если прошло три года с даты подписания договора ДДУ либо два года с момента оформления права собственности.
Для некоторых видов недвижимости освобождение от налога не предусмотрено независимо от срока владения.
ИПН с полученной прибыли придется заплатить при продаже коммерческой недвижимости в Казахстане. Речь идет об офисах, магазинах, складах и других бизнес-помещениях. Налог также применяется при продаже любого жилья или другой недвижимости за рубежом.
В этих случаях срок владения объектом не имеет значения — налог рассчитывается с прироста стоимости.
Для автомобилей, зарегистрированных в Казахстане, сохраняется прежнее правило.
Если машина находилась в собственности один год и более, при ее продаже ИПН платить не нужно. Если автомобиль продали раньше чем через год и при этом цена продажи оказалась выше первоначальной стоимости покупки, налог начисляется только на полученную разницу.
Например, если автомобиль был приобретен за определенную сумму, а затем продан дороже, объектом налогообложения будет не вся сумма сделки, а только прирост стоимости. Иные правила действуют для автомобилей, находящихся на иностранном учете.
При их продаже налог с прироста стоимости необходимо заплатить независимо от срока владения.
Отдельные требования предусмотрены для цифровых активов. Если гражданин получает доход от продажи криптовалюты, налог уплачивается независимо от того, сколько времени цифровой актив находился в его собственности.
Таким образом, в отношении криптовалюты срок владения не освобождает продавца от обязанности уплатить налог с прироста стоимости.
Для операций с ценными бумагами продолжают действовать специальные правила налогообложения. При расчете финансового результата можно учитывать не только полученную прибыль, но и убытки от инвестиционных операций.
Это позволяет определить итоговый результат от операций с ценными бумагами с учетом как положительного, так и отрицательного финансового результата.
Для расчета налога имеет значение первоначальная стоимость имущества.
В общем случае доход определяется по формуле: цена продажи минус цена покупки. Однако на практике у владельца может не оказаться старого договора купли-продажи или других документов, подтверждающих первоначальную стоимость.
В таком случае налоговые органы будут ориентироваться на официальную оценочную либо кадастровую стоимость объекта.
Отдельный порядок предусмотрен для автомобилей, которые были приобретены за рубежом и затем ввезены в Казахстан. При определении первоначальной стоимости такого автомобиля учитываются уплаченные при его ввозе обязательные платежи.
В частности, в первоначальную стоимость официально включаются таможенные пошлины, НДС, акцизы и утилизационный сбор. Это позволяет уменьшить сумму прироста стоимости, с которой рассчитывается налог при последующей продаже автомобиля.
Таким образом, после вступления в силу нового Налогового кодекса казахстанцам при продаже имущества важно учитывать не только цену сделки, но и вид объекта, срок владения, дату его приобретения и наличие документов, подтверждающих первоначальную стоимость.
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