Продал квартиру, машину или криптовалюту: когда казахстанцам придется платить налог

В Казахстане с 2026 года изменились правила уплаты индивидуального подоходного налога при продаже имущества. В частности, минимальный срок владения жильем для освобождения от налога увеличили с одного года до двух, однако для владельцев недвижимости, приобретенной до 1 января 2026 года, предусмотрен переходный период. В Департаменте государственных доходов Алматы разъяснили, в каких случаях при продаже квартиры, автомобиля, коммерческой недвижимости, криптовалюты и ценных бумаг возникает обязанность по уплате налога, передаёт Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

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В Департаменте государственных доходов Алматы напомнили казахстанцам об изменениях в правилах уплаты индивидуального подоходного налога (ИПН) при продаже имущества, которые действуют после вступления в силу нового Налогового кодекса в 2026 году.

В ведомстве подчеркнули, что для граждан предусмотрен переходный период, который позволит адаптироваться к новым требованиям.

Когда возникает налог

Если имущество было продано дороже, чем приобретено, разница между ценой покупки и продажи считается доходом — приростом стоимости. Именно с этой чистой прибыли необходимо заплатить 10% ИПН.

Однако налог возникает не при каждой продаже имущества. Все зависит от вида объекта и срока, в течение которого он находился в собственности продавца.

Продажа квартиры: что изменилось в 2026 году

Одним из основных изменений стало увеличение минимального срока владения жильем, после которого его можно продать без уплаты налога. Если ранее этот срок составлял один год, то с 2026 года он увеличен до двух лет.

При этом для граждан предусмотрен переходный период на 2026–2027 годы. Если квартира была приобретена до 1 января 2026 года, продолжает действовать прежнее правило: при продаже после одного года владения налог платить не придется.

Если жилье приобретено после 1 января 2026 года, для освобождения от налога необходимо владеть им не менее двух лет с момента оформления права собственности. С 2028 года двухлетний срок владения станет единым правилом для всех.

Что будет при продаже новостройки

Отдельные правила предусмотрены для уступки прав требования по договору долевого участия (ДДУ) в жилищном строительстве.

В этом случае налог не уплачивается, если прошло три года с даты подписания договора ДДУ либо два года с момента оформления права собственности.

Когда освобождения от налога нет

Для некоторых видов недвижимости освобождение от налога не предусмотрено независимо от срока владения.

ИПН с полученной прибыли придется заплатить при продаже коммерческой недвижимости в Казахстане. Речь идет об офисах, магазинах, складах и других бизнес-помещениях. Налог также применяется при продаже любого жилья или другой недвижимости за рубежом.

В этих случаях срок владения объектом не имеет значения — налог рассчитывается с прироста стоимости.

Как облагается продажа автомобиля

Для автомобилей, зарегистрированных в Казахстане, сохраняется прежнее правило.

Если машина находилась в собственности один год и более, при ее продаже ИПН платить не нужно. Если автомобиль продали раньше чем через год и при этом цена продажи оказалась выше первоначальной стоимости покупки, налог начисляется только на полученную разницу.

Например, если автомобиль был приобретен за определенную сумму, а затем продан дороже, объектом налогообложения будет не вся сумма сделки, а только прирост стоимости. Иные правила действуют для автомобилей, находящихся на иностранном учете.

При их продаже налог с прироста стоимости необходимо заплатить независимо от срока владения.

Что происходит с криптовалютой

Отдельные требования предусмотрены для цифровых активов. Если гражданин получает доход от продажи криптовалюты, налог уплачивается независимо от того, сколько времени цифровой актив находился в его собственности.

Таким образом, в отношении криптовалюты срок владения не освобождает продавца от обязанности уплатить налог с прироста стоимости.

Как учитываются доходы от ценных бумаг

Для операций с ценными бумагами продолжают действовать специальные правила налогообложения. При расчете финансового результата можно учитывать не только полученную прибыль, но и убытки от инвестиционных операций.

Это позволяет определить итоговый результат от операций с ценными бумагами с учетом как положительного, так и отрицательного финансового результата.

Что делать, если не сохранились документы о покупке

Для расчета налога имеет значение первоначальная стоимость имущества.

В общем случае доход определяется по формуле: цена продажи минус цена покупки. Однако на практике у владельца может не оказаться старого договора купли-продажи или других документов, подтверждающих первоначальную стоимость.

В таком случае налоговые органы будут ориентироваться на официальную оценочную либо кадастровую стоимость объекта.

Как учитываются расходы при ввозе автомобиля

Отдельный порядок предусмотрен для автомобилей, которые были приобретены за рубежом и затем ввезены в Казахстан. При определении первоначальной стоимости такого автомобиля учитываются уплаченные при его ввозе обязательные платежи.

В частности, в первоначальную стоимость официально включаются таможенные пошлины, НДС, акцизы и утилизационный сбор. Это позволяет уменьшить сумму прироста стоимости, с которой рассчитывается налог при последующей продаже автомобиля.

Таким образом, после вступления в силу нового Налогового кодекса казахстанцам при продаже имущества важно учитывать не только цену сделки, но и вид объекта, срок владения, дату его приобретения и наличие документов, подтверждающих первоначальную стоимость.