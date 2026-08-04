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04.08.2026, 17:26

Хватит ли казахстанцам картофеля после аномальной жары: ответ Минсельхоза

Новости Казахстана 0 1 321

Аномальная жара и нестабильная погода этим летом не должны привести к дефициту отечественного картофеля и овощей в Казахстане. По прогнозу Министерства сельского хозяйства, урожай картофеля ожидается на уровне 2,5–2,6 млн тонн, а овощей — около 3,5 млн тонн. Вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов также заверил, что в случае необходимости власти готовы ограничить экспорт и задействовать стабилизационные фонды регионов, передаёт Lada.kz. со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Казахстан не должен столкнуться с нехваткой отечественного картофеля и других овощей, несмотря на аномальную жару и нестабильные погодные условия. Об этом на брифинге в правительстве сообщил вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов.

Чиновник рассказал о предварительных прогнозах урожая и оценил влияние погодных аномалий на обеспеченность внутреннего рынка сельскохозяйственной продукцией.

Картофеля должно хватить

По словам Азата Султанова, ситуация с основными овощными культурами остается контролируемой. Это связано с тем, что значительная часть таких культур выращивается на орошаемых землях.

"Сейчас, по прогнозу, мы видим средний урожай. По картофелю ожидается около 2,5–2,6 миллиона тонн. Этого более чем достаточно для обеспечения внутреннего рынка. По овощам прогноз составляет порядка 3,5 миллиона тонн", — сообщил вице-министр.

Массовая уборка картофеля, по его словам, начнется уже в сентябре. Таким образом, в Министерстве сельского хозяйства не ожидают, что погодные условия приведут к нехватке картофеля или овощей на внутреннем рынке.

Где пострадал урожай зерновых

Ситуация с зерновыми культурами в разных регионах складывается неодинаково. Хорошие виды на урожай, по словам вице-министра, наблюдаются в западных регионах страны, а также в Костанайской и Северо-Казахстанской областях.

В то же время часть Акмолинской области столкнулась с атмосферной засухой. В Павлодарской области аграрии также испытывают последствия недостатка осадков.

Экспорт могут ограничить

Отдельно на брифинге затронули вопрос возможного вывоза нового урожая за рубеж. Азат Султанов подчеркнул, что приоритетом для государства остается обеспечение внутреннего рынка.

"Мы совместно с Министерством торговли постоянно держим ситуацию на контроле. Если увидим, что продукция начинает активно уходить на внешние рынки, будем незамедлительно принимать меры по ограничению вывоза", — заявил Султанов.

По его словам, подобные механизмы уже используются в Казахстане. В частности, в период массового сбора урожая страна традиционно ограничивает импорт яблок. Такая мера применяется для поддержки отечественных производителей.

Кроме того, при необходимости власти могут задействовать стабилизационные фонды регионов. Их планируется использовать для дополнительного насыщения внутреннего рынка сельскохозяйственной продукцией, если возникнет такая необходимость.

Таким образом, несмотря на погодные аномалии, в Минсельхозе прогнозируют достаточный урожай картофеля и овощей для обеспечения потребностей казахстанцев. При этом ситуация с урожаем и поставками будет находиться под контролем, а в случае угрозы дефицита власти готовы использовать ограничительные и стабилизационные механизмы.

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