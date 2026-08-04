Жара до +40°С и сильные ливни: что ждет Казахстан 5 августа

Специалисты РГП "Казгидромет" опубликовали прогноз погоды на территории Казахстана на предстоящую среду, 5 августа 2026 года, сообщает Lada.kz.
Днём сильная жара ожидается:
"Атмосферные фронтальные разделы на большей части Казахстана сохранят неустойчивый характер погоды – пройдут дожди с грозами, на севере, востоке, юго-востоке, в центре – сильные дожди, в отдельных районах возможно выпадение града", - сообщает пресс-служба РГП "Казгидромет" .
Погода без осадков прогнозируется на западе, северо-западе, юге страны. По республике прогнозируется усиление ветра, на юге – с пыльной бурей.
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