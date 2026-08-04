Жара до +40°С и сильные ливни: что ждет Казахстан 5 августа

Специалисты РГП "Казгидромет" опубликовали прогноз погоды на территории Казахстана на предстоящую среду, 5 августа 2026 года, сообщает Lada.kz .

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Днём сильная жара ожидается:

до +35...+37°С – в Атырауской области,

– в Атырауской области, до +38...+40°С – в Мангистауской области,

– в Мангистауской области, до +35°С – на западе, юге Актюбинской области.

"Атмосферные фронтальные разделы на большей части Казахстана сохранят неустойчивый характер погоды – пройдут дожди с грозами, на севере, востоке, юго-востоке, в центре – сильные дожди, в отдельных районах возможно выпадение града", - сообщает пресс-служба РГП "Казгидромет" .

Погода без осадков прогнозируется на западе, северо-западе, юге страны. По республике прогнозируется усиление ветра, на юге – с пыльной бурей.