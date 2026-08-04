Иртыш в Казахстане начал зарастать водорослями: специалисты назвали причины

Иртыш, протекающий через три региона Казахстана, в последнее время заметно изменился: на отдельных участках реки активно разрастается водная растительность. Особенно ярко это проявляется в Павлодарской области — густые заросли появились в районе речного вокзала и вдоль набережной. Специалисты связывают происходящее сразу с несколькими факторами, среди которых аномальная жара, попадание органических загрязнений в воду и возможное обмеление реки, передаёт Lada.kz со ссылкой 24.kz.
Иртыш, который протекает через три региона Казахстана, меняет привычный облик. На отдельных участках реки все чаще можно увидеть скопления водной растительности. Особенно заметно это в Павлодарской области. В районе речного вокзала Павлодара и вдоль набережной, где регулярно бывают жители города, вместо открытой воды появились густые зеленые заросли.
Специалисты объясняют происходящее совокупностью нескольких факторов, в том числе связанных с деятельностью человека.
Биолог Канат Ахметов отметил, что одной из причин активного разрастания водорослей могли стать высокие температуры и попадание органических веществ в реку.
"В этом году было жаркое лето, оно и сейчас жаркое. Население отдыхает вокруг Усолки, особенно те, кто живет рядом. И в результате попадает различная органика в воду. Все это вызывает цветение воды, в ней размножается большое количество водорослей", – пояснил биолог Канат Ахметов.
По словам специалиста, из-за высокой температуры и органического загрязнения вода хорошо прогревается, что создает благоприятные условия для активного размножения микроскопических водорослей.
Впоследствии начинает увеличиваться и более крупная водная растительность. При этом чрезмерное разрастание водорослей может повлиять на содержание кислорода в воде, что отражается на состоянии всей речной экосистемы.
Канат Ахметов отметил, что изменения в состоянии воды могут негативно сказаться на обитателях реки.
"Естественно, все это сказывается на той живности, которая живет там, в этой воде: и на рыбках, и на мелких насекомых, на личинках насекомых различных. Поэтому это вредно для экосистемы воды. Надо призвать население, чтобы они за собой убирали, органику все-таки в воду не бросали", – продолжил специалист.
Таким образом, специалисты обращают внимание не только на природные факторы, но и на поведение людей, отдыхающих у водоема. Попадание органических веществ в воду на фоне жаркой погоды может способствовать усилению процесса цветения и дальнейшему разрастанию водной растительности.
Однако высокая температура и загрязнение — не единственные возможные причины происходящего. По словам инженера-гидролога Антона Чашина, на состояние Иртыша может влиять и его обмеление.
Специалист связывает это с сокращением работ по поддержанию необходимой глубины реки.
"Раньше, когда работало предприятие водных путей, в принципе, они работали по области и поддерживали глубину везде нужную. Сейчас у них такого функционала нет. Поэтому постепенно речные наносы, ил формируют данные отложения, которые уменьшают глубину. Соответственно, появляется такая растительность", – сказал он.
По мнению гидролога, накопление речных наносов и ила постепенно уменьшает глубину отдельных участков русла. Это, в свою очередь, создает условия для появления и разрастания водной растительности.
Гидрологи подчеркивают, что само по себе сезонное цветение воды является естественным процессом. Однако жаркая погода, попадание загрязняющих веществ и возможное обмеление реки могут усиливать распространение водорослей и другой растительности. Специалисты считают, что для сохранения экологического равновесия Иртыша необходимо одновременно учитывать природные процессы и влияние человека.
В частности, жителей призывают не оставлять после отдыха мусор и не допускать попадания органических отходов в воду.
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