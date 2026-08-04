Иртыш в Казахстане начал зарастать водорослями: специалисты назвали причины

Иртыш, протекающий через три региона Казахстана, в последнее время заметно изменился: на отдельных участках реки активно разрастается водная растительность. Особенно ярко это проявляется в Павлодарской области — густые заросли появились в районе речного вокзала и вдоль набережной. Специалисты связывают происходящее сразу с несколькими факторами, среди которых аномальная жара, попадание органических загрязнений в воду и возможное обмеление реки, передаёт Lada.kz со ссылкой 24.kz .

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Иртыш, который протекает через три региона Казахстана, меняет привычный облик. На отдельных участках реки все чаще можно увидеть скопления водной растительности. Особенно заметно это в Павлодарской области. В районе речного вокзала Павлодара и вдоль набережной, где регулярно бывают жители города, вместо открытой воды появились густые зеленые заросли.

Специалисты объясняют происходящее совокупностью нескольких факторов, в том числе связанных с деятельностью человека.

Жара и органика в воде

Биолог Канат Ахметов отметил, что одной из причин активного разрастания водорослей могли стать высокие температуры и попадание органических веществ в реку.

"В этом году было жаркое лето, оно и сейчас жаркое. Население отдыхает вокруг Усолки, особенно те, кто живет рядом. И в результате попадает различная органика в воду. Все это вызывает цветение воды, в ней размножается большое количество водорослей", – пояснил биолог Канат Ахметов.

По словам специалиста, из-за высокой температуры и органического загрязнения вода хорошо прогревается, что создает благоприятные условия для активного размножения микроскопических водорослей.

Впоследствии начинает увеличиваться и более крупная водная растительность. При этом чрезмерное разрастание водорослей может повлиять на содержание кислорода в воде, что отражается на состоянии всей речной экосистемы.

Чем это опасно для Иртыша

Канат Ахметов отметил, что изменения в состоянии воды могут негативно сказаться на обитателях реки.

"Естественно, все это сказывается на той живности, которая живет там, в этой воде: и на рыбках, и на мелких насекомых, на личинках насекомых различных. Поэтому это вредно для экосистемы воды. Надо призвать население, чтобы они за собой убирали, органику все-таки в воду не бросали", – продолжил специалист.

Таким образом, специалисты обращают внимание не только на природные факторы, но и на поведение людей, отдыхающих у водоема. Попадание органических веществ в воду на фоне жаркой погоды может способствовать усилению процесса цветения и дальнейшему разрастанию водной растительности.

Река может мелеть

Однако высокая температура и загрязнение — не единственные возможные причины происходящего. По словам инженера-гидролога Антона Чашина, на состояние Иртыша может влиять и его обмеление.

Специалист связывает это с сокращением работ по поддержанию необходимой глубины реки.

"Раньше, когда работало предприятие водных путей, в принципе, они работали по области и поддерживали глубину везде нужную. Сейчас у них такого функционала нет. Поэтому постепенно речные наносы, ил формируют данные отложения, которые уменьшают глубину. Соответственно, появляется такая растительность", – сказал он.

По мнению гидролога, накопление речных наносов и ила постепенно уменьшает глубину отдельных участков русла. Это, в свою очередь, создает условия для появления и разрастания водной растительности.

Специалисты призывают беречь реку

Гидрологи подчеркивают, что само по себе сезонное цветение воды является естественным процессом. Однако жаркая погода, попадание загрязняющих веществ и возможное обмеление реки могут усиливать распространение водорослей и другой растительности. Специалисты считают, что для сохранения экологического равновесия Иртыша необходимо одновременно учитывать природные процессы и влияние человека.

В частности, жителей призывают не оставлять после отдыха мусор и не допускать попадания органических отходов в воду.