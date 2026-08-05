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04.08.2026, 19:51

Казахстанцам напомнили о TourCode перед вылетом за границу: что проверить туристам

Новости Казахстана 0 1 154

Казахстанцам, которые планируют поездку за границу, напомнили о необходимости проверить наличие TourCode перед вылетом. В Фонде «Туристік Қамқор» объяснили, что этот код подтверждает регистрацию тура в системе гарантирования и дает туристу дополнительную защиту в случае проблем с туроператором. Проверить TourCode можно самостоятельно через сайт системы, мобильное приложение или информационные стенды в аэропортах, передаёт Lada.kz. со ссылкой на Tengri Travel.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

В разгар сезона отпусков казахстанцам, собирающимся на отдых за границу, рекомендуют заранее проверить наличие TourCode. В Фонде «Туристік Қамқор» отмечают, что такая процедура занимает всего несколько минут, но может оказаться важной в случае непредвиденных обстоятельств.

Что такое TourCode

Перед вылетом туристу необходимо убедиться, что приобретенный тур зарегистрирован в системе гарантирования туристов Казахстана и ему присвоен TourCode. TourCode подтверждает, что поездка внесена в систему гарантирования и находится под ее защитой.

"TourCode подтверждает, что ваш тур находится под защитой системы гарантирования. В случае возникновения непредвиденных обстоятельств система обеспечивает возврат туристов на Родину в соответствии с действующим законодательством", — сообщили в фонде.

В организации пояснили, что наличие TourCode также является основанием для обращения за помощью к администратору системы, если туроператор не сможет выполнить свои обязательства по возвращению туристов в Казахстан.

Как проверить TourCode

Узнать, зарегистрирован ли тур в системе, можно несколькими способами:

  • на официальном сайте «Туристік Қамқор»;
  • через мобильное приложение TourCode;
  • на информационных стендах в аэропортах Астаны, Алматы, Шымкента, Актобе и Атырау.

После оформления тура турист может самостоятельно проверить, внесен ли его TourCode в реестр. Для этого на главной странице сайта системы необходимо выбрать раздел «Проверить туркод» и ввести полученный код.

"Система покажет, внесены ли вы в реестр туров или нет. Внесение в реестр вашего туркода будет означать, что вам гарантирован возврат в Казахстан при возникновении трудностей у данного туроператора", — объяснили в фонде.

Что проверить еще до покупки путевки

В «Туристік Қамқор» советуют начинать проверку еще до приобретения тура. В частности, туристам рекомендуют убедиться, что выбранные турагентство и туроператор работают в рамках системы гарантирования.

Покупателям путевок советуют:

  • выбирать турагентство из списка участников системы гарантирования;
  • проверить, является ли туроператор участником системы и включен ли он в соответствующий реестр;
  • внимательно ознакомиться с условиями договора;
  • убедиться, что договор предусматривает обязательную выдачу TourCode;
  • после оформления тура проверить наличие TourCode на каждого участника поездки.

В фонде подчеркивают, что именно наличие TourCode подтверждает регистрацию тура в системе гарантирования.

Что делать, если код не выдали

Если после покупки путевки турист не получил TourCode либо не обнаружил себя в реестре, ему рекомендуют обратиться к администратору системы. Сделать это можно через официальный сайт, выбрав раздел «Проверь свой Туркод» и опцию «У меня нет Туркода». Кроме того, обращение можно направить через мобильное приложение TourCode.

В приложении предусмотрены отдельные разделы для ситуаций, когда у туриста возникли проблемы с размещением в отеле, появилась невозможность вернуться в Казахстан или турагентство отсутствует в списке участников системы.

"Администрация системы окажет содействие в разрешении данной ситуации", — отметили в фонде.

Какие данные хранятся в реестре

В «Туристік Қамқор» отдельно рассказали о защите данных туристов.

В реестрах туров и TourCode указывается только номер паспорта без личных данных путешественника. Доступ к этой информации имеют туроператор, сформировавший турпродукт, турагент, реализовавший его, и непосредственно сам турист. Уполномоченному государственному органу информация может быть предоставлена только на основании письменного запроса.

Когда турист получает TourCode

Как уточнили в фонде, обычно TourCode выдается за один–три дня до вылета. При этом турист, полностью оплативший тур, может запросить код у своего турагентства заранее.

В «Туристік Қамқор» призвали не откладывать проверку до самого вылета.

"Проверьте TourCode перед вылетом — это займет всего несколько минут, но может стать важной гарантией вашей безопасности во время путешествия", — подчеркнули в фонде.

Какие документы должны выдать туристу

Ранее Министерство туризма и спорта Казахстана также призывало граждан внимательно проверять документы перед покупкой путевки. В ведомстве рекомендовали убедиться, что турагентство официально зарегистрировано, заключить договор на туристское обслуживание и получить кассовый чек после оплаты.

После подтверждения и полной оплаты тура туристу должны выдать пакет документов. В него входят ваучер, авиабилеты, страховой полис и TourCode. В Министерстве туризма и спорта подчеркивали, что именно TourCode является гарантией защиты туриста в рамках действующей системы обязательного гарантирования прав граждан в сфере выездного туризма.

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