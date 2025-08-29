Пятеро полицейских в Мангистау получили сроки за превышение полномочий

Қазақ тіліне аудару

В Мангистау на скамье подсудимых оказались сразу пятеро полицейских. Суд признал их виновными в превышении должностных полномочий. Трое из них получили по пять лет тюрьмы, двое — по два с половиной года условно. Сами стражи порядка заверяют - их оклеветали и незаконно осудили. Недоволен приговором и сам потерпевший. Он, наоборот, считает, что вердикт слишком мягкий. Подробнее в материале Lada.kz.

иллюстративное фото. Сгенерировано с помощью ИИ

Все началось с задержания полицейскими мужчины 22 марта прошлого года. Его подозревали в краже оборудования. Камеры видеонаблюдения зафиксировали его машину на территории одной из производственных баз. При обыске стражи порядка нашли у подозреваемого похищенные генераторы. Однако мужчина свою вину не признал, заявив, что технику ему разрешил взять знакомый. А затем подозреваемый и вовсе стал потерпевшим. Мужчина обвинил правоохранителей в пытках, заявив, что стражи порядка его избивали. Спустя почти год разбирательств точку в этом деле смог поставить только третий по счету суд, который все же вынес решение не в пользу полицейских. Потерпевший уверен - приговор слишком мягкий.

«Апелляцию я подал, в прокуратуру тоже написал. Буду добиваться справедливости. Тот, кто держал дверь, должен получить, минимум, пять лет. А те, кто избивал — больше пяти. Им дали минимальное наказание, потому что они не признали вину и не раскаялись. Домашний арест засчитали день за два (факт. день за 0,5, прим. автора), в итоге им осталось два с половиной года. По сути, отсидят полгода и выйдут», — рассказал пострадавший Зигмунд Азизли.



В то же время родственники осужденных полицейских настаивают на том, что их родные не виновны. Супруга одного из них, Екатерина Новоселова, заявила, что в деле фактически отсутствует доказательная база.

«На камерах отчётливо слышно, как его задерживает дорожная полиция. В машине он уже на повышенных тонах, с нецензурной лексикой. Говорит: “Как они меня задержали? Кто сделал этот вызов? Я ничего не украл”. На записи видно, что он сам преграждает дорогу, хватает за куртку моего супруга», — рассказала Новоселова.

По версии потерпевшего, пытки происходили в «темном кабинете» без наличия камер. Полицейские же утверждают, что никто из них подсудимого не бил. Они говорят, что спокойно зашли в кабинет для разговора и установления всех деталей происшествия. И заверяют, что видеозаписи это подтверждают. На них видно, как в комнату свободно входили и выходили сотрудники полиции, а спустя несколько минут часть из них вовсе покинула помещение.



«Он утверждает, что дверь была закрыта и её держал пятый сотрудник. Но на видео видно, как дежурный спокойно заходит и выходит. Потом входит другой полицейский. Потерпевший говорит, что его избивали полторы минуты, но сам точно не помнит. На деле их разговоры длились не больше минуты. Потом сотрудники выходили по очереди», — добавила жена осуждённого.



Екатерина Новоселова уверена, её муж и коллеги оказались на скамье подсудимых только потому, что попытались успокоить задержанного. И говорит, что первое дело с участием суда присяжных даже закончилось для полицейских оправдательным вердиктом. Однако решение присяжных отменили, поскольку в день оглашения приговора судье стало плохо и ему пришлось вызывать скорую помощь.



«Присяжные ушли в совещательную комнату, а судья объявил перерыв. Адвокат позвонил и сказал: “Сегодня приговора не будет. Судья заболел”. Через три дня огласили решение присяжных, которые нас оправдали: сказали, что пыток не было. Но прокуратура подала апелляцию, и её удовлетворили. Сослались на нарушение — судья должен был оглашать приговор в тот же день. Я тоже не хочу никого обвинять. Просто скажу, что это же не "Оскар", когда ты не знаешь какой результат в конверте. Судья еще до госпитализации получил решение. И вдруг ему становится почему-то плохо. И он вызывает скорую. Берет этот больничный на три дня», — рассказала она.



Дело отправили на пересмотр. Но второй процесс снова не дошёл до приговора. В итоге статью «пытки» заменили на «превышение полномочий», а приговор выносил уже судья без присяжных. Итогом стало обвинительное заключение и реальные сроки для трех фигурантов дела.



«Мы уже больше года живём этим делом. Муж сидел в СИЗО, потом у него был домашний арест. Сам потерпевший говорил: “Мне нужны были просто извинения”. Арман выходил, просил прощения. Я тоже просила. Но всё превратилось в абсурд. Какой-то человек написал заявление на знакомого, потом признал, что ошибся. Но процесс пошёл, и нас в это все втянули», — рассказала Екатерина Новоселова.



Семьи осуждённых полицейских собираются обратиться к президенту и надеются на пересмотр дела. Они уверены, что невиновность их близких рано или поздно будет доказана. Не собирается сдаваться и потерпевший. Он, со своей стороны, убежден, что слишком мягкое наказание для его обидчиков может привести к повторению подобных ситуаций.