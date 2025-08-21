Нейрохирурги в Мангистау успешно провели уникальную операцию

Қазақ тіліне аудару

В Мангистауской областной многопрофильной больнице успешно была проведена плановая операция 47-летнему пациенту, которому был поставлен диагноз: гемифациальный спазм. Это одна из редких операций, проводимых в регионе, передает Lada.kz .

Фото: пресс-служба МОБа

По словам нейрохирурга Думана Мырзабекова, гемифациальный спазм возникает из-за контакта лицевого нерва с сосудами мозга. В результате происходит непроизвольное сокращение мышц. Чаще всего такие пациенты находятся под наблюдением невролога, однако радикальным методом лечения является хирургическое вмешательство. Об этом рассказали в пресс-службе больницы.

Магнитно-резонансная томография (МРТ) головного мозга показала наличие у пациента контакта между лицевым нервом и сосудом.

«Во время операции мы устранили этот дефект и уменьшили давление на нерв. В результате мышечные подергивания прекращаются. Это уже вторая подобная операция, проведённая в нашей больнице в этом году», – рассказал нейрохирург Думан Мырзабеков.

Операция длилась полтора часа и прошла успешно. В операционной работали нейрохирурги Думан Мырзабеков и Акниет Онайбаев, а также анестезиолог Карлыгаш Шадиева.

После операции пациент отметил, что чувствует себя хорошо и полностью избавился от непроизвольных подёргиваний лицевых мышц.

«У меня были серьёзные проблемы с нервной системой: лицо, руки и ноги дергались непроизвольно, я сильно мучился. Долгое время лечился у неврологов, проходил различные процедуры, делал уколы — но всё безрезультатно. В итоге в областной больнице мне провели редкую операцию. Всё прошло успешно, сейчас я чувствую себя хорошо. Большое всем спасибо!», – сказал пациент.

Гемифациальный спазм — это приобретённое заболевание. Чаще всего оно возникает из-за изменений в мозговых сосудах, длительного контакта между сосудом и нервом, а также из-за истончения оболочки нерва.