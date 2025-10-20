Врачи из Турции проведут для жителей Актау бесплатные консультации

Қазақ тіліне аудару

Жители Актау смогут бесплатно пройти приём у специалистов из Турции. Медицинская акция состоится в середине ноября благодаря заключенному меморандуму о сотрудничестве, передает Lada.kz.

фото ЦОК Мангистауской области

В следующем месяце, 17 и18 ноября, в Актау приедут известные турецкие врачи — профессор, онколог и генетик Джемиль Билир, профессор-офтальмолог Селчук Чекмеджели и профессор оториноларинголог Мустафа Казкаясы. Пройти бесплатную консультацию можно, записавшись через страницу @asiakoz.aqtau в Instagram.

Медицинская акция станет результатом договорённостей, достигнутых во время встречи акима города Абилькаира Байпакова с представителями ведущих медицинских организаций Турции.

Стороны обсудили развитие совместных научных и образовательных проектов, проведение онлайн-консультаций между врачами двух стран и обмен клиническим опытом.

Аким города отметил, что Казахстан и Турция издавна поддерживают братские отношения, а новые инициативы укрепляют медицинское партнёрство и улучшают качество услуг для жителей Актау.

По итогам встречи подписан меморандум о сотрудничестве между акиматом Актау, управлением здравоохранения Мангистауской области и турецкими компаниями MLP Care и UMC Medical @ Mediast Medical Travel. Документ направлен на развитие медицинского туризма и повышение квалификации специалистов.

Холдинг MLP Care Group объединяет бренды Medical Park, Liv Hospital и VM Medical Park, в его 37 больницах работает более 22 тысяч сотрудников. Центр UMC Medical специализируется в онкологии, трансплантологии, гематологии, нейрохирургии и ортопедии.