Мангистауская больница в усиленном режиме: гололёд стал причиной наплыва пациентов в приёмный покой

В связи с образованием гололёда в Мангистауской областной многопрофильной больнице увеличилось количество обращений в приёмное отделение. Люди в результате падения получают переломы рук и ног, передает Lada.kz .

Фото: МОБ

До полудня за медицинской помощью с различными травмами обратились более ста человек. Госпитализировали десять пациентов. Об этом сообщили в пресс-службе Мангистауской областной многопрофильной больницы.

По словам врача-травматолога Куралабека Тураровича, в основном у пациентов диагностируются переломы верхних и нижних конечностей, а также другие травмы. В связи с этим врачи рекомендуют по возможности не выходить из дома в период неблагоприятных погодных условий, особенно пожилым людям.

В настоящее время приёмное отделение работает в усиленном режиме. В связи с экстренной ситуацией к дневной бригаде дополнительно были вызваны из дома и привлечены к работе 2–3 врача. Непрерывно функционируют два рентген-кабинета, всем пациентам медицинская помощь оказывается в порядке очереди.