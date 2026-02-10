Онкологический центр в Актау проведёт День открытых дверей

В Мангистауском областном онкологическом центре пройдёт День открытых дверей. Об этом сообщили в пресс-службе медорганизации, передаёт Lada.kz .

Врач. Фото из архива

Бесплатные консультации и обследования смогут пройти все желающие, вне зависимости от статуса застрахованности.

День открытых дверей будет проходить с 09:00 до 13:00 14 февраля (суббота) в здании онкологического центра (1А микрорайон, здание №3). Жителям региона необходимо иметь при себе удостоверение личности.

Все медицинские процедуры будут проведены бесплатно.