10.03.2026, 15:45

Десять лет без операции: житель Мангистау вновь обрёл подвижность

Медицина 0 1 164 Ольга Максимова

Квалифицированную медицинскую помощь мужчина получил только спустя десять лет после получения травмы, передаёт Lada.kz.

Фото: МОБ
Фото: МОБ

Закрытую травму нижней части бедренной кости 46-летний мужчина получил ещё в 2016 году. Однако по различным причинам он не проходил хирургическое лечение ни в одном медицинском учреждении. Некоторые больницы и вовсе отказались проводить операцию. В результате травмы со временем у пациента развилась вальгусная деформация правой ноги и коленного сустава. Об этом сообщили в пресс-службе Мангистауской областной многопрофильной больницы.

После всестороннего обследования врачи приняли решение провести клиновидную остеотомию нижней трети бедренной кости для восстановления анатомической оси ноги и снижения избыточной нагрузки на суставы.

По словам заведующего отделением ортопедии Бердибека Каныxана, если такую деформацию не лечить своевременно, нагрузка на суставы распределяется неправильно, что может привести к осложнениям, таким как артроз.

«При вальгусной деформации суставные поверхности не соприкасаются правильно. В результате суставные хрящи быстрее изнашиваются, и может развиться артроз. Поэтому хирургическая коррекция оси ноги - эффективный способ сохранить суставы и улучшить двигательную активность пациента», - отметил ортопед Бердибек Каныxан.

В настоящее время состояние пациента хорошее, он может свободно ходить. Мужчина выразил благодарность врачам и отметил высокое качество оказанной медицинской помощи.

