Жители Мангистау тратят на здравоохранение меньше других регионов

Денежные расходы казахстанских домашних хозяйств на здравоохранение демонстрируют устойчивый долгосрочный рост, однако в Мангистауской области этот показатель по итогам прошлого года оказался самым низким по сравнению с другими областями, передаёт Lada.kz со ссылкой на Finprom.kz .

По итогам 2025 года средние расходы на медицину достигли 117,9 тысяч тенге на одно домохозяйство, увеличившись на 10,2% за год.

В региональном разрезе дифференциация остаётся крайне высокой. Наибольшие расходы на здравоохранение в 2025 году были зафиксированы в Карагандинской области (178,5 тысяч тенге) и Алматы (171,5 тысяч тенге), где также наблюдалась максимальная доля затрат в структуре потребления (по 3,8%). Минимальная доля таких расходов была отмечена в Улытауской (1,6%), Мангистауской и Атырауской (по 1,9%) областях.

В структуре расходов домохозяйств на здравоохранение впервые за последние шесть лет стали преобладать, хоть и незначительно, траты на услуги: 59 тысяч тенге, против 58,9 тысяч тенге на лекарства и оборудование. За год расходы на услуги здравоохранения выросли на 15,4%, в то время как траты на фармацевтику и медицинские аппараты - на 5,4%.

Среди всех услуг в секторе значительную долю расходов формируют дорогостоящие сегменты. В частности, на стоматологические услуги в 2025 году пришлось 30,2 тысяч тенге, на услуги больниц - 13,4 тысяч тенге. Это указывает на заметную зависимость расходов от эпизодических и капиталоёмких видов медицинской помощи. Расходы домохозяйств на лекарства в среднем составили 53,9 тысяч тенге, на лечебное оборудование и аппараты - 3,6 тысячи тенге.

Ценовой фактор остаётся ключевым драйвером роста расходов. По итогам марта текущего года цены на услуги здравоохранения увеличились на 1,5% за месяц и сразу на 16% за год.

В региональном разрезе наибольший рост цен был отмечен в Алматы (на 22,9%), а также в Жетысуской (на 21,4%) и Атырауской (на 21,3%) областях.

Заметно ниже среднереспубликанского уровня оказались темпы удорожания в Мангистауской (на 6,9%) и Кызылординской (на 7,9%) областях. Это отражает различия в структуре рынка медицинских услуг и уровне их коммерциализации.

Стоимость отдельных обследований также показала рост: УЗИ брюшной полости подорожало до 7,7 тысяч тенге, общий анализ крови - до 2,7 тысяч тенге, общий анализ мочи - до 1,5 тысяч тенге. Стоимость суточного пребывания в санаторно-курортных организациях в марте 2026 года составила 23,2 тысячи тенге против 19,7 тысяч тенге годом ранее.