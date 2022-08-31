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ЛАДА.kz » Партнерский проект

Опубликовано: Сегодня, 09:03

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Как работает современный коллекторский рынок Казахстана

Назгуль Естеусизова
Угрозы, постоянные звонки, выламывание дверей… Многие до сих пор представляют себе такую картину при слове «коллектор». Однако современный коллекторский рынок изменился, и давно работает в правовом поле. А специалисты используют цивилизованные, и что важно – прописанные в законе методы работы с должниками. Подробнее о том, как в настоящее время работают коллекторы Казахстана, читайте в материале.

Рынок банковских безнадежных и проблемных кредитов с просрочкой 60 дней+, оценивается более чем в 850 млрд тенге, согласно данным Нацбанка. Большая часть из них, или 769,7 млрд тенге, приходится на займы с задолженностью 90+, объем просроченных кредитов со сроком более 60 дней - 87,4 млрд.

В МФО микрокредиты с NPL 90+ превышают 60 млрд тенге, размер проблемной задолженности 60+ - более 15 млрд тенге.

Несмотря на постоянный прирост задолженности населения и растущую нагрузку, проблемы с безнадежными кредитами, так и остаются нерешенными. На фоне этого развитие и расширение коллекторского сегмента, становится рыночной необходимостью.

Поскольку, цивилизованная работа коллекторских агентств, не только помогает «разгрузить» финансовые организации от плохих кредитов, но и дать возможность заемщикам – вернуть себе финансовую репутацию.

Как развивается коллекторский рынок?



Согласно данным Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), на август 2022 года в реестр действующих коллекторских агентств, прошедших регистрацию, входит 182 организации. Из них 19 агентств добавлены в реестр в текущем году. Все они находятся под контролем АРФФ.

Подчеркнем, что современные коллекторы также работают исключительно в рамках закона. Закон «О коллекторской деятельности», регламентирующий правила работы рынка, был принят пять лет назад. Он строго ограничивает возможности агентств, в части работы с должниками.

Кроме этого, с 2018 года работает ОЮЛ в форме союза «Национальная палата коллекторов Казахстана», куда входит более 50 агентств. Палата занимается развитием цивилизованного рынка коллекторских услуг, разрешает спорные ситуации, возникающие между коллекторами и заемщиками. Также, НПКК выступает площадкой, через которую коллекторской рынок может «достучаться» до регулятора, и озвучить актуальные вопросы.

«За время работы палаты, совместно с участниками мы провели большую работу по формированию стандартов работы и требований к агентствам. На сегодняшний день установлены единые правила деятельности, утвержден Типовой кодекс профессиональной этики работника коллекторского агентства, - поделилась Назгуль Естеусизова, и.о. председателя ОЮЛ в форме союза «Национальная палата коллекторов Казахстана».


Почему не нужно «прятаться» от коллекторов?



Спикер отмечает, что нередко заемщики «скрываются» от кредиторов. Однако такая тактика рано или поздно приводит к серьезным проблемам с государством. Заемщик может лишиться возможности покидать страну и потерять доступ к любым финансовым услугам.

Коллекторские агентства лояльны к должникам, и дают шанс постепенно погашать займ, либо готовы рассмотреть другие условия, при которых заемщик сможет расплатиться по долгам.

«Миссия коллекторского рынка - объяснить должникам, почему важно погашать кредиты, и не скрываться от коллекторов. Ведь от государства нельзя спрятаться, рано или поздно кредитор будет вынужден передать дело задолжника на исполнительное производство. Поэтому, мы предлагаем гражданам не избегать коллекторов, а сотрудничать с ними», - прокомментировала Назгуль Естеусизова.


Какие права есть у коллекторов?



Она добавила, что нынешний коллекторский рынок не имеет ничего общего со «страшилками» из 90-ых. Цель сотрудников агентств не запугать должников, а помочь им решить финансовые проблемы.

«Для нас очень важно объяснить населению, что коллекторские агентства работают абсолютно цивилизованно, в рамках закона. Сотрудники агентств не «выбивают долги». Это обычные люди, которые выполняют свою работу и хотят помочь должнику не доводить дело до суда», - говорит Назгуль Естеусизова.


Так, коллекторы имеют право связываться по телефону с должником не более трех раз в период с 8.00 до 21.00 часов в будние дни. Во время телефонного или личного разговора, сотрудник обязан сообщить название коллекторского агентства, представиться и сообщить должность, а также назвать ФИО должника.
При этом законом запрещается совершать противоправные действия, в отношении должника, оскорбляя или шантажируя, требовать погашения долга.

«У коллекторов значительно меньше возможностей, чем скажем у служб взыскания банков и/или частных судебных исполнителей», - добавила Назгуль Естеусизова.


Более того, НПКК следит за тем, чтобы заемщики могли защитить свои права или в случае чего пожаловаться на недобросовестных коллекторов. С этой целью создан республиканский проект «stop-collector.kz».

«Данный проект нацелен на разрешение конфликтных ситуаций с агентствами в пользу должника. В регионах и областях, где люди малоинформированы о своих правах, мы постепенно внедряем и распространяем специальные QR-коды. Наклейки с QR, ведущим на сайт stop-collector.kz распространяются по населенным пунктам. Это дает возможность гражданам получить необходимую помощь и консультацию, а также разрешить проблему», - пояснил руководитель НПКК.


С начала года, благодаря проекту благополучно рассмотрено 5 421 обращение, всего за этот период поступило 5 563 заявлений от граждан. Основная проблема, с которой обращаются должники – отсутствие возможности погасить сумму долга одним платежом.

Назгуль Естеусизова добавила, что в ближайших планах палаты и рынка – активно проводить информационно-разъяснительную работу с населением, чтобы указать на все риски связанные с отказом погашать кредиты.

«В скором времени мы ожидаем принятия закона о банкротстве физических лиц, и видим, что многие должники ждут его, чтобы заявить о своей несостоятельности. Но не каждый понимает последствий такого решения. Наша задача показать все возможные риски, и развеять мифы о списании долгов», - заключила она.


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