Как работает современный коллекторский рынок Казахстана

Назгуль Естеусизова
Угрозы, постоянные звонки, выламывание дверей… Многие до сих пор представляют себе такую картину при слове «коллектор». Однако современный коллекторский рынок изменился, и давно работает в правовом поле. А специалисты используют цивилизованные, и что важно – прописанные в законе методы работы с должниками. Подробнее о том, как в настоящее время работают коллекторы Казахстана, читайте в материале.
Рынок банковских безнадежных и проблемных кредитов с просрочкой 60 дней+, оценивается более чем в 850 млрд тенге, согласно данным Нацбанка. Большая часть из них, или 769,7 млрд тенге, приходится на займы с задолженностью 90+, объем просроченных кредитов со сроком более 60 дней - 87,4 млрд.
В МФО микрокредиты с NPL 90+ превышают 60 млрд тенге, размер проблемной задолженности 60+ - более 15 млрд тенге.
Несмотря на постоянный прирост задолженности населения и растущую нагрузку, проблемы с безнадежными кредитами, так и остаются нерешенными. На фоне этого развитие и расширение коллекторского сегмента, становится рыночной необходимостью.
Поскольку, цивилизованная работа коллекторских агентств, не только помогает «разгрузить» финансовые организации от плохих кредитов, но и дать возможность заемщикам – вернуть себе финансовую репутацию.
Согласно данным Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), на август 2022 года в реестр действующих коллекторских агентств, прошедших регистрацию, входит 182 организации. Из них 19 агентств добавлены в реестр в текущем году. Все они находятся под контролем АРФФ.
Подчеркнем, что современные коллекторы также работают исключительно в рамках закона. Закон «О коллекторской деятельности», регламентирующий правила работы рынка, был принят пять лет назад. Он строго ограничивает возможности агентств, в части работы с должниками.
Кроме этого, с 2018 года работает ОЮЛ в форме союза «Национальная палата коллекторов Казахстана», куда входит более 50 агентств. Палата занимается развитием цивилизованного рынка коллекторских услуг, разрешает спорные ситуации, возникающие между коллекторами и заемщиками. Также, НПКК выступает площадкой, через которую коллекторской рынок может «достучаться» до регулятора, и озвучить актуальные вопросы.
Спикер отмечает, что нередко заемщики «скрываются» от кредиторов. Однако такая тактика рано или поздно приводит к серьезным проблемам с государством. Заемщик может лишиться возможности покидать страну и потерять доступ к любым финансовым услугам.
Коллекторские агентства лояльны к должникам, и дают шанс постепенно погашать займ, либо готовы рассмотреть другие условия, при которых заемщик сможет расплатиться по долгам.
Она добавила, что нынешний коллекторский рынок не имеет ничего общего со «страшилками» из 90-ых. Цель сотрудников агентств не запугать должников, а помочь им решить финансовые проблемы.
Так, коллекторы имеют право связываться по телефону с должником не более трех раз в период с 8.00 до 21.00 часов в будние дни. Во время телефонного или личного разговора, сотрудник обязан сообщить название коллекторского агентства, представиться и сообщить должность, а также назвать ФИО должника.
При этом законом запрещается совершать противоправные действия, в отношении должника, оскорбляя или шантажируя, требовать погашения долга.
Более того, НПКК следит за тем, чтобы заемщики могли защитить свои права или в случае чего пожаловаться на недобросовестных коллекторов. С этой целью создан республиканский проект «stop-collector.kz».
С начала года, благодаря проекту благополучно рассмотрено 5 421 обращение, всего за этот период поступило 5 563 заявлений от граждан. Основная проблема, с которой обращаются должники – отсутствие возможности погасить сумму долга одним платежом.
Назгуль Естеусизова добавила, что в ближайших планах палаты и рынка – активно проводить информационно-разъяснительную работу с населением, чтобы указать на все риски связанные с отказом погашать кредиты.
Партнёрский проект
Рынок банковских безнадежных и проблемных кредитов с просрочкой 60 дней+, оценивается более чем в 850 млрд тенге, согласно данным Нацбанка. Большая часть из них, или 769,7 млрд тенге, приходится на займы с задолженностью 90+, объем просроченных кредитов со сроком более 60 дней - 87,4 млрд.
В МФО микрокредиты с NPL 90+ превышают 60 млрд тенге, размер проблемной задолженности 60+ - более 15 млрд тенге.
Несмотря на постоянный прирост задолженности населения и растущую нагрузку, проблемы с безнадежными кредитами, так и остаются нерешенными. На фоне этого развитие и расширение коллекторского сегмента, становится рыночной необходимостью.
Поскольку, цивилизованная работа коллекторских агентств, не только помогает «разгрузить» финансовые организации от плохих кредитов, но и дать возможность заемщикам – вернуть себе финансовую репутацию.
Как развивается коллекторский рынок?
Согласно данным Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), на август 2022 года в реестр действующих коллекторских агентств, прошедших регистрацию, входит 182 организации. Из них 19 агентств добавлены в реестр в текущем году. Все они находятся под контролем АРФФ.
Подчеркнем, что современные коллекторы также работают исключительно в рамках закона. Закон «О коллекторской деятельности», регламентирующий правила работы рынка, был принят пять лет назад. Он строго ограничивает возможности агентств, в части работы с должниками.
Кроме этого, с 2018 года работает ОЮЛ в форме союза «Национальная палата коллекторов Казахстана», куда входит более 50 агентств. Палата занимается развитием цивилизованного рынка коллекторских услуг, разрешает спорные ситуации, возникающие между коллекторами и заемщиками. Также, НПКК выступает площадкой, через которую коллекторской рынок может «достучаться» до регулятора, и озвучить актуальные вопросы.
«За время работы палаты, совместно с участниками мы провели большую работу по формированию стандартов работы и требований к агентствам. На сегодняшний день установлены единые правила деятельности, утвержден Типовой кодекс профессиональной этики работника коллекторского агентства, - поделилась Назгуль Естеусизова, и.о. председателя ОЮЛ в форме союза «Национальная палата коллекторов Казахстана».
Почему не нужно «прятаться» от коллекторов?
Спикер отмечает, что нередко заемщики «скрываются» от кредиторов. Однако такая тактика рано или поздно приводит к серьезным проблемам с государством. Заемщик может лишиться возможности покидать страну и потерять доступ к любым финансовым услугам.
Коллекторские агентства лояльны к должникам, и дают шанс постепенно погашать займ, либо готовы рассмотреть другие условия, при которых заемщик сможет расплатиться по долгам.
«Миссия коллекторского рынка - объяснить должникам, почему важно погашать кредиты, и не скрываться от коллекторов. Ведь от государства нельзя спрятаться, рано или поздно кредитор будет вынужден передать дело задолжника на исполнительное производство. Поэтому, мы предлагаем гражданам не избегать коллекторов, а сотрудничать с ними», - прокомментировала Назгуль Естеусизова.
Какие права есть у коллекторов?
Она добавила, что нынешний коллекторский рынок не имеет ничего общего со «страшилками» из 90-ых. Цель сотрудников агентств не запугать должников, а помочь им решить финансовые проблемы.
«Для нас очень важно объяснить населению, что коллекторские агентства работают абсолютно цивилизованно, в рамках закона. Сотрудники агентств не «выбивают долги». Это обычные люди, которые выполняют свою работу и хотят помочь должнику не доводить дело до суда», - говорит Назгуль Естеусизова.
Так, коллекторы имеют право связываться по телефону с должником не более трех раз в период с 8.00 до 21.00 часов в будние дни. Во время телефонного или личного разговора, сотрудник обязан сообщить название коллекторского агентства, представиться и сообщить должность, а также назвать ФИО должника.
При этом законом запрещается совершать противоправные действия, в отношении должника, оскорбляя или шантажируя, требовать погашения долга.
«У коллекторов значительно меньше возможностей, чем скажем у служб взыскания банков и/или частных судебных исполнителей», - добавила Назгуль Естеусизова.
Более того, НПКК следит за тем, чтобы заемщики могли защитить свои права или в случае чего пожаловаться на недобросовестных коллекторов. С этой целью создан республиканский проект «stop-collector.kz».
«Данный проект нацелен на разрешение конфликтных ситуаций с агентствами в пользу должника. В регионах и областях, где люди малоинформированы о своих правах, мы постепенно внедряем и распространяем специальные QR-коды. Наклейки с QR, ведущим на сайт stop-collector.kz распространяются по населенным пунктам. Это дает возможность гражданам получить необходимую помощь и консультацию, а также разрешить проблему», - пояснил руководитель НПКК.
С начала года, благодаря проекту благополучно рассмотрено 5 421 обращение, всего за этот период поступило 5 563 заявлений от граждан. Основная проблема, с которой обращаются должники – отсутствие возможности погасить сумму долга одним платежом.
Назгуль Естеусизова добавила, что в ближайших планах палаты и рынка – активно проводить информационно-разъяснительную работу с населением, чтобы указать на все риски связанные с отказом погашать кредиты.
«В скором времени мы ожидаем принятия закона о банкротстве физических лиц, и видим, что многие должники ждут его, чтобы заявить о своей несостоятельности. Но не каждый понимает последствий такого решения. Наша задача показать все возможные риски, и развеять мифы о списании долгов», - заключила она.
Партнёрский проект