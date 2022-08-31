Как работает современный коллекторский рынок Казахстана

Как развивается коллекторский рынок?

«За время работы палаты, совместно с участниками мы провели большую работу по формированию стандартов работы и требований к агентствам. На сегодняшний день установлены единые правила деятельности, утвержден Типовой кодекс профессиональной этики работника коллекторского агентства, - поделилась Назгуль Естеусизова, и.о. председателя ОЮЛ в форме союза «Национальная палата коллекторов Казахстана».

Почему не нужно «прятаться» от коллекторов?

«Миссия коллекторского рынка - объяснить должникам, почему важно погашать кредиты, и не скрываться от коллекторов. Ведь от государства нельзя спрятаться, рано или поздно кредитор будет вынужден передать дело задолжника на исполнительное производство. Поэтому, мы предлагаем гражданам не избегать коллекторов, а сотрудничать с ними», - прокомментировала Назгуль Естеусизова.

Какие права есть у коллекторов?

«Для нас очень важно объяснить населению, что коллекторские агентства работают абсолютно цивилизованно, в рамках закона. Сотрудники агентств не «выбивают долги». Это обычные люди, которые выполняют свою работу и хотят помочь должнику не доводить дело до суда», - говорит Назгуль Естеусизова.

«У коллекторов значительно меньше возможностей, чем скажем у служб взыскания банков и/или частных судебных исполнителей», - добавила Назгуль Естеусизова.

«Данный проект нацелен на разрешение конфликтных ситуаций с агентствами в пользу должника. В регионах и областях, где люди малоинформированы о своих правах, мы постепенно внедряем и распространяем специальные QR-коды. Наклейки с QR, ведущим на сайт stop-collector.kz распространяются по населенным пунктам. Это дает возможность гражданам получить необходимую помощь и консультацию, а также разрешить проблему», - пояснил руководитель НПКК.

«В скором времени мы ожидаем принятия закона о банкротстве физических лиц, и видим, что многие должники ждут его, чтобы заявить о своей несостоятельности. Но не каждый понимает последствий такого решения. Наша задача показать все возможные риски, и развеять мифы о списании долгов», - заключила она.