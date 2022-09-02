АО «Банк ЦентрКредит» в центре внимания

Для справки: АО «Банк ЦентрКредит» создано в 1988 году и является одним из первых и крупнейших коммерческих банков Казахстана с универсальной бизнес-моделью, направленной на удобные банковские продукты с использованием современных технологий. Банк имеет широкую филиальную сеть и обслуживает юридических и физических лиц в более 130 отделениях во всех регионах Казахстана.



Лицензия на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг №1.2.25/195/34 от 03.02.2020 г., выданная Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка.

АО «Банк ЦентрКредит» развивается семимильными шагами. По итогам полугодия 2022 года Банк ЦентрКредит вошел в тройку рейтинга по приросту депозитов физических лиц и по доле рынка среди коммерческих банков. О достижениях и перспективах банка порталу Lada.kz рассказал руководитель филиала г.Актау АО «Банк ЦентрКредит» Нұрқанат Қалилуллаұлы Оңғаров.За первое полугодие 2022 года собственные активы банка выросли на 50% по сравнению с 2021 годом и составили 3,1 трлн тенге. На сегодняшний день АО «Банк ЦентрКредит» занимает третье место по объему активов в Казахстане.Хочу отметить, что рейтинг банка также растет. В связи с улучшением бизнес-позиции и увеличением запаса капитала в июле 2022 года международное агентство S&P Global Ratings увеличило кредитный рейтинг банка с «В/В» до «В+/В».Стоит отметить, что в этом году Банк ЦентрКредит входит в ТОП-3 по приросту депозитов физических лиц. Депозиты юридических лиц выросли в два раза, заняв третье место среди топ-10 БВУ.На сегодняшний день процесс слияния двух банков идет к завершению, что помогло усилить устойчивые позиции на рынке. Мы объединяем две команды и создаем одну для улучшения качества обслуживания наших клиентов, а также для создания самых эффективных, удобных продуктов и услуг.Банк идет навстречу клиентам и предлагает простые и умные продукты с выгодными условиями. Мы стараемся стать удобным банком для всей семьи, изучая потребности клиентов.К примеру, возьмём наш продукт #картакарта . 3 в 1 – рассрочка, кредитная карта и дебетовый счет. У обладателей есть возможность оплачивать картой в POS-терминалах и получать кэшбэк. Предусмотрена рассрочка без процентов за счёт кредитного лимита в широкой сети партнёров BCC Club без комиссии – на 12 месяцев или на срок, предусмотренный договором с партнёром, вне партнёрской сети – три месяца. Уникальный кэшбэк – у клиента есть возможность выбирать каждый месяц любимые категории в зависимости от акции и получать дополнительные 6-7% кэшбэка. Нет необходимости носить с собой карту, достаточно подключить ее к Apple Pay или Google Pay.Также хочу рассказать еще про один уникальный продукт нашего банка – карту #juniorbank . Одним из важнейших преимуществ карты является полная безопасность. Родители могут самостоятельно контролировать расходы ребенка через мобильное приложение. Дети могут воспользоваться картой с адаптированным приложением и с системой получения кэшбэка. Благодаря нашему продукту от #juniorbank ребенок научится копить, считать карманные деньги и тратить с умом.Особое внимание банк уделяет и пенсионерам. Специально для них мы выпускаем пенсионные карты #ҮлкенгеҚұрмет . По пенсионным картам наши клиенты могут получить кэшбэк в размере 2-3% на покупки в аптеках и супермаркетах.Мы являемся лидером на рынке по ипотечной программе «7-20-25». Каждая вторая ипотека, выданная в Казахстане, оформлена через Банк ЦентрКредит. Наша собственная программа по ипотеке предлагает достаточно понятные и выгодные условия для клиентов. Ставка зависит от первоначального взноса и начинается от 13%. Получить одобрение можно за 15 минут, а оформить документы – в течение одного дня.Жители Актау активно пользуются продуктами нашего банка и отмечают удобное в использовании мобильное приложение.Роль МСБ в экономике Казахстана стала заметнее. Банк всегда поддерживал и продолжает поддерживать отечественных предпринимателей. Благодаря успешной работе с бизнесом мы смогли заслужить репутацию стабильного и надежного партнера. Банк неоднократно признавался экспертным сообществом лучшим банком для МСБ в Казахстане.В настоящее время БЦК активно участвует во всех государственных программах поддержки предпринимателей, реализуемых АО «Фонд развития предпринимательства «ДАМУ». В Актау популярно финансирование для МСБ в рамках программ, где имеется возможность получить выгодные условия по ставке и гарантии при недостатке залога – до 85% для ИП/ТОО. Мы готовы рассмотреть индивидуально каждого клиента и помочь в развитии бизнеса.Юридические лица активно используют и расчетно-кассовое обслуживание по операциям в иностранной валюте. Отмечу, что у нашего банка очень выгодные курсы на собственной FX платформе, где каждый сможет купить и продать валюту.Внедрили решение для бизнеса – карта к счету #business , она позволяет казахстанским предпринимателям становиться еще более независимыми и оперативно решать свои задачи в режиме 24/7 без обращения в отделения банка. В целом для клиентов МСБ в нашем банке очень большой выбор продуктовой линейки.Банковская система является одной из важнейших для социально-экономического развития любой страны. Мне, как гражданину нашей страны, нравится быть полезным для общества. Работа в банке, несомненно, сложная. Она требует профессионализма и умения работать четко и слаженно. Я с уверенностью могу сказать, что люблю свою работу. Каждый день работы в банке — это новые возможности, новые люди, движение вперед, все это доставляет мне большое удовольствие, мотивирует и заряжает меня энергией.